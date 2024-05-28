Оперуполномоченного из Москвы задержали в Смоленске при получении крупной взятки

Оперуполномоченного из Москвы задержали в Смоленске при получении взятки в 25 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

К подозреваемому оперуполномоченному обратилась москвичка, у которой возник конфликт в ходе бракоразводного процесса с супругом, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Она попросила сотрудника органов привлечь мужа к уголовной ответственности за угрозы расправой и хищение имущества. Оперуполномоченный собрал данные о частной жизни мужчины и его деяниях и захотел потребовать от него 25 млн рублей за неразглашение этой информации.

Подозреваемого задержали при передаче муляжа денег. Дело расследуется по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Следователи планируют ходатайствовать о его аресте.