«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Оперуполномоченного из Москвы задержали в Смоленске при получении крупной взятки
Оперуполномоченного из Москвы задержали в Смоленске при получении взятки в 25 млн рублей
В Смоленске задержан старший оперуполномоченный из столицы при получении взятки в 25 млн рублей, сообщили в следственном управлении СК по Смоленской области.
К подозреваемому оперуполномоченному обратилась москвичка, у которой возник конфликт в ходе бракоразводного процесса с супругом, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Она попросила сотрудника органов привлечь мужа к уголовной ответственности за угрозы расправой и хищение имущества. Оперуполномоченный собрал данные о частной жизни мужчины и его деяниях и захотел потребовать от него 25 млн рублей за неразглашение этой информации.
Подозреваемого задержали при передаче муляжа денег. Дело расследуется по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Следователи планируют ходатайствовать о его аресте.