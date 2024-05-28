«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Ряд западных компаний не сдержали обещания уйти из России
FT: ряд западных компаний отказались от планов по уходу из России
Некоторые западные компании, такие как Avon Products, Air Liquide и Reckitt, не спешат покидать российский рынок, хотя ранее заявляли о планах сделать это, пишут британские СМИ.
Один из топ-менеджеров, работающих с западными компаниями в США, пояснил, что многие европейские фирмы оказались в сложном положении: с одной стороны, они хотят уйти из России, с другой – не могут найти приемлемых покупателей для своих активов, пишут «Ведомости» со ссылкой на Financial Times.
Так, сделка по продаже российского бизнеса Air Liquide местному менеджменту, анонсированная в сентябре 2022 года, не была одобрена российским правительством. Avon же, по данным FT, отвергла все предложения о покупке компании, а Reckitt продолжает «изучать варианты».
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, почему Райффайзенбанк не спешит уходить из России.