MOSAIC: Конфликт на Украине оказался невыгодным для иностранных ЧВК

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, конфликт на Украине по сравнению с другими «горячими точками» не стал выгодным для ЧВК, поскольку у Украины нет бюджетных денег на наемников, а финансируют их частные лица, что, соответственно, вызывает определенные проблемы при оплате услуг, передает РИА «Новости».

Как сказал Шиена, в будущем роль ЧВК может временно возрасти, для заполнения дыр в живой силе перед ожидаемым летним наступлением, но до сих пор не понятно, найдут ли власти Украины деньги, чтобы поддерживать такие контракты в большом объеме.

Ранее СВР сообщила, что американские частные военные компании (ЧВК) при участии властей США завербовали в тюрьмах в обмен на амнистию членов мексиканских и колумбийских наркокартелей для отправки на Украину уже летом.