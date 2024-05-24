Всероссийский «Судебный марафон» прошел в Москве

Tекст: Дарья Григоренко

Марафон стал площадкой для обмена опытом реализации концепций информационной политики судебной системы. Видеоролики, представленные пресс-службами, рассказали об истории становления судебной системы, о работе судов в разные исторические периоды, о знаковых судебных процессах, о патриотических и исследовательских проектах судей, передает РАПСИ.

Победителями Судебного марафона – 2024 стали Первый западный окружной военный суд и Городецкий городской суд Нижегородской области.

«Судебный марафон – это уникальная площадка, позволяющая рассказать о своем регионе, о судебной системе, о ее развитии, достижениях, задачах, поделиться опытом реализации различных мероприятий», – отметил начальник Главного управления организационно-правового обеспечения деятельности судов Судебного департамента при ВС РФ Евгений Голошумов.



В ходе марафона пресс-службы судов представили десять видеороликов, повествующих об истории становления судебной системы, видных деятелях российского правосудия, знаковых судебных процессах, патриотических и исследовательских проектах судей.

Видеоматериал, подготовленный представителями судебной системы Новосибирской области, рассказал о работе судов региона в разные исторические этапы. Ролик из Орловской области поведал о судебных процессах по геноциду местного населения в годы Великой Отечественной войны. Представители судов Амурской области рассказали о создаваемом в регионе центре доступности правосудия, который будет работать по модели фронт-офиса.

Первый западный окружной военный суд был отмечен в номинации «Правосудие в объективе» за фотоработу «Отражение». Городецкий городской суд был награжден в номинации «Хранители истории» за организацию виртуального музея.

Шеф-редактор РАПСИ Ирина Новикова предложила пресс-службам судов ряд рекомендаций относительно композиционного построения видеоряда роликов.

И. о. начальника управления по взаимодействию с общественностью и СМИ Верховного Суда РФ Алексей Лацейко отметил высокий профессиональный уровень кадров пресс-служб судов.

«Понимание гражданами работы судебной власти лежит в основе доверия россиян к институту правосудия в целом», – заявил главный редактор РАПСИ Олег Ефросинин. «Именно пресс-службы представляют собой лицо судебной системы, которое видит общество. Сегодня они выполняют архиважную задачу, которой уделяется большое внимание. Граждане должны понимать, как работают органы государственной власти, в том числе судебная система, потому что именно она стоит на защите россиян», – подчеркнул Ефросинин.

Конференция «Судебный марафон» стала важным событием в жизни судебной системы России, продемонстрировав достижения пресс-служб судов в деле обеспечения гласности правосудия и повышения уровня доверия к судебной власти.