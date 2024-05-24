Лукашенко обвинил США в крушении вертолета президента Ирана

Лукашенко: Санкции США не дали обслуживать вертолет Раиси

Tекст: Алексей Дегтярев

Позиция Соединенных Штатов по этому вопросу «мерзкая, омерзительная», она привела к таким последствиям, заявил Лукашенко, передает ТАСС.

Вашингтон не имел права «вводить санкции против судов, против самолетов, вертолетов, на которых перевозят людей», добавил он.

США запретили обслуживать вертолет Раиси своим компаниям, потому «в этом их вина в том числе», заключил политик.

Во второй половине мая вертолет американского производства с президентом Ирана на борту потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан. Погибли все восемь человек, находившихся на борту. Генштаб ВС Ирана заявил, что на корпусе вертолета нет следов воздействия пуль.