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    24 мая 2024, 18:30 • Новости дня

    Лукашенко обвинил США в крушении вертолета президента Ирана

    Лукашенко: Санкции США не дали обслуживать вертолет Раиси

    Лукашенко обвинил США в крушении вертолета президента Ирана
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона виновна в смерти иранского президента Эбрахима Раиси, поскольку она не разрешала обслуживать его вертолет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    Позиция Соединенных Штатов по этому вопросу «мерзкая, омерзительная», она привела к таким последствиям, заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    Вашингтон не имел права «вводить санкции против судов, против самолетов, вертолетов, на которых перевозят людей», добавил он.

    США запретили обслуживать вертолет Раиси своим компаниям, потому «в этом их вина в том числе», заключил политик.

    Во второй половине мая вертолет американского производства с президентом Ирана на борту потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан. Погибли все восемь человек, находившихся на борту. Генштаб ВС Ирана заявил, что на корпусе вертолета нет следов воздействия пуль.

    22 мая 2024, 09:33 • Новости дня
    Раскрыты новые детали крушения вертолета Раиси

    В офисе президента Ирана раскрыли новые детали крушения вертолета Раиси

    Раскрыты новые детали крушения вертолета Раиси
    @ AZIN HAGHIGHI/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Сопровождавший Эбрахима Раиси в другом вертолете глава администрации президента Ирана Голам-Хоссейн Эсмаили заявил, что погода на момент авиакатастрофы была летной, а один из пассажиров разбившегося вертолета оставался жив еще несколько часов.

    По его словам, в глубине ущелья мог был туман, однако на траектории полета тумана не было – облака были немного выше вертолета, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство IRNA.

    Также чиновник указал, что экипаж вертолета заметил пропажу президентского борта спустя примерно 30 секунд после того, как его пилот скомандовал остальным экипажам набрать высоту, чтобы приподняться над облаками.

    Позднее, после исчезновения вертолета Раиси, экипаж второго борта отправился на его поиски и попытался выйти с ним на связь.

    «Я плохо себя чувствую, не знаю, что произошло, не знаю, где я, под деревьями, никого не вижу, я один», – передал он слова имама.

    Ранее в Турции указали на странность перед крушением вертолета президента Ирана Раиси.

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    22 мая 2024, 07:21 • Новости дня
    Блинкен заявил, что иранскому народу «стало лучше от гибели Раиси»

    Госсекретарь Блинкен заявил, что иранскому народу «стало лучше от гибели Раиси»

    Блинкен заявил, что иранскому народу «стало лучше от гибели Раиси»
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Иранский народ и мир в целом «выиграли от гибели» в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

    По его словам, Раиси был причастен к «ужасающим деяниям как судья и президент», иранскому народу и миру «будет лучше теперь, когда Раиси мертв», передает РИА «Новости».

    Также Блинкен отметил, что в США не оплакивают кончину Раиси и не стали бы объявлять в ООН минуту молчания в память о нем.

    Ранее в Турции указали на странность перед крушением вертолета президента Ирана Раиси.

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    21 мая 2024, 20:32 • Новости дня
    Белоруссия запретила пиво и дезодоранты из Польши, Чехии и Прибалтики

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Белорусское руководство дополнило список запрещенных к ввозу и продаже в стране товаров из прибалтийских стран, а также из Польши и Чехии, сообщили в пресс-службе правительства республики.

    Список расширили пивом, сброженными напитками, средствами для ухода за кожей, для волос, бритья, гигиены полости рта и зубов, дезодорантами, составами для ванн, мылом, чистящими средствами, напольными коврами, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

    Также в перечень вошли мужская текстильная одежда, обувь из натуральной кожи, головные уборы, фарфоровая и стеклянная столовая и кухонная посуда, а также ряд других товаров.

    В пресс-службе отметили, что данное решение является ответной мерой на подготовленный регламент Совета ЕС, который устанавливает повышенные пошлины на импорт белорусской сельхозпродукции.

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    24 мая 2024, 03:23 • Новости дня
    Путин прилетел в Минск на переговоры с Лукашенко

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Минск. В аэропорту белорусской столицы его встретил Александр Лукашенко. После короткого обмена мнениями лидеры продолжили общение в неформальной обстановке.

    «Спасибо, что есть возможность прибыть вечером, поговорить неформально», – обратился Путин к Лукашенко, передает ТАСС.

    Российский лидер рассказал, что перед визитом обсудил направления сотрудничества с Белоруссией на встрече с членами правительства.

    По словам Путина, речь шла о промышленной кооперации, сотрудничестве в энергетике, сельском хозяйстве, вопросах безопасности. «У нас очень большая повестка», – добавил Путин.

    В пятницу в Минск прибудут члены российского правительства для участия в переговорах в расширенном формате.

    Ожидается, что Путин и Лукашенко обсудят вторую фазу ядерных учений России с участием белорусских военных.

    Визит в Белоруссию стал для Путина второй зарубежной поездкой после начала нового президентского срока.

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    24 мая 2024, 14:45 • Новости дня
    Путин предложил Лукашенко наметить совместные шаги по развитию России и Белоруссии
    Путин предложил Лукашенко наметить совместные шаги по развитию России и Белоруссии
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске предложил наметить совместные шаги по развитию двух стран.

    Российский лидер поблагодарил белорусского коллегу за приглашение в Минск.

    «Конечно, мы в постоянном контакте находимся, именно в постоянном, на связи и встречаемся регулярно. Но какие-то всегда существуют моменты. У нас есть возможность сейчас обсудить, что было сделано, что сейчас происходит и что должно быть сделано в ближайшее время, наметить конкретные совместные шаги по нашему движению вперед, по развитию наших государств», – передает ТАСС слова российского президента.

    Лукашенко со своей стороны сообщил, что собирается обсудить с Путиным экономические вопросы – что уже сделано и что еще предстоит решить, передает РИА «Новости».

    Переговоры проходят во Дворце Независимости в Минске. Затем лидеры государств проведут переговоры в расширенном составе.

    Путин прилетел в Белоруссию с официальным визитом поздним вечером 23 мая. Самолет президента России приземлился в аэропорту Минска, российского лидера встречал Лукашенко. Они провели встречу в аэропорту, а затем продолжили общение в неформальной обстановке.

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    22 мая 2024, 12:53 • Новости дня
    В Кремле сочли заявление Блинкена о гибели Раиси хамским

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси было неловким и хамским, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Он отметил, что пока не видел заявление Блинкена в оригинале, при этом трудно представить, что дипломат такого уровня позволил себе сделать такое неловкое и хамское по отношению к целому народу заявление, передает ТАСС.

    Напомним, Блинкен заявил, что иранский народ и мир в целом «выиграли от гибели» президента Раиси при крушении вертолета.

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    22 мая 2024, 21:12 • Новости дня
    Лавров оставил запись в книге соболезнований в резиденции посла Ирана

    Лавров оставил запись в книге соболезнований в резиденции посла Ирана в связи с гибелью Раиси

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в резиденцию иранского посла в России, там он выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна.

    Лаврова встретил иранский посол Казем Джалали, российский министр оставил запись в книге соболезнований, передает ТАСС.

    Отмечается, что книга будет доступна 22 и 23 мая с 14.00 до 17.00 мск.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, прибывший в Тегеран, почтил на прощальной церемонии память погибших при крушении вертолета Раиси.

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    23 мая 2024, 08:48 • Новости дня
    Володин назвал бесчеловечными слова Блинкена о гибели Раиси

    Володин назвал бесчеловечными слова Блинкена о положительном влиянии гибели Раиси на народ Ирана

    Володин назвал бесчеловечными слова Блинкена о гибели Раиси
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Миллионы скорбящих вышли на улицы Тегерана и других иранских городов, чтобы попрощаться с Сейедом Эбрахимом Раиси, на этом фоне заявления госсекретаря США Энтони Блинкена звучат цинично и бесчеловечно, выразил мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он указал, что множество людей участвовали в церемонии прощания со своим президентом и другими погибшими в авиакатастрофе.

    По мнению Володина, только представитель режима, который живет в полном ощущении своей исключительности, может сказать нечто подобное.

    Политик подчеркнул, что такое хамское отношение вызывает еще большее раздражение у граждан других стран.

    «Из-за политики Вашингтона скоро само слово «американец» станет ругательным», – подытожил Володин.

    Ранее в Кремле назвали неловким и хамским заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что иранский народ и мир в целом «выиграли от гибели» президента Раиси при крушении вертолета.

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    22 мая 2024, 18:15 • Новости дня
    Премьер Грузии отправился на церемонию прощания с президентом Ирана

    Премьер Грузии примет участие в церемонии прощания с президентом Ирана

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в среду направился в Иран для участия в траурных церемониях по случаю гибели при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, главы МИД республики Хосейна Амира Абдоллахияна и сопровождавших их лиц, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Вместе с премьер-министром Грузии в Иран поехал глава МИД Илья Дарчиашвили.

    Дипломатические отношения между Грузией и Ираном установлены 15 мая 1992 года. Страны поддерживают активные политические, экономические и гуманитарные контакты. Вместе с тем Грузия не участвует в формате «три плюс три» по региональным проблемам, который объединяет, кроме стран Южного Кавказа, Россию, Турцию и Иран.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, прибывший в Тегеран, почтил на прощальной церемонии память погибших при крушении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси.

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    22 мая 2024, 08:24 • Новости дня
    Турецкий политик допустил гибель Раиси при диверсии

    Турецкий политик Перинчек: Неудивительно, если гибель Раиси окажется диверсией

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидер турецкой левой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек не исключил, что авиакатастрофа, в которой погибли президент и глава МИД Ирана, могла стать диверсией.

    Перинчек отметил, что доверяет официальным заявлениям иранского государства о том, что это был несчастный случай. При этом он считает, что «не будет удивительным», если окажется, что это было убийством. Иран, по его словам, является одним из ведущих государств, которое «борется против американского империализма и израильского сионизма». Именно Иран, подчеркнул политик, становится «мишенью для подобных убийств», передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Aydinlik.

    Факт того, что произошедшее было несчастным случаем, как указал Перинчек, является для страны «прискорбной ситуацией», ведь президент республики не был защищен. Он призвал извлечь урок из произошедшего.

    Ранее турецкое издание Turkiye писало, что иранского министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна не должно было быть в вертолете вместе с президентом страны Эбрахимом Раиси.

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    23 мая 2024, 09:05 • Новости дня
    FT: ЕС ужесточает санкции против Белоруссии для ограничения импорта в Россию

    Financial Times: ЕС ужесточает санкции против Белоруссии для ограничения импорта в Россию

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз ужесточает санкции против Белоруссии с целью ограничения потока западных товаров и «предметов роскоши» в Россию, пишет Financial Times.

    По данным издания, вводится запрет на экспорт в Белоруссию и через нее технологий и товаров, которые могут использоваться в военных целях, передает РИА «Новости».

    Также ЕС вводит запрет на импорт алмазов из страны и ограничивает импорт в Россию «роскошных автомобилей» класса люкс.

    Ранее Литва ужесточила контроль над ввозом овощей из России.

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    24 мая 2024, 00:36 • Новости дня
    Белоруссия направит гумпомощь в пострадавшие от паводков регионы России

    Белоруссия направит гуманитарную помощь в пострадавшие от паводков регионы России

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет министров Беларуси принял решение направить гуманитарную помощь в Оренбургскую и Курганскую области, пострадавшие от сильных паводков. Об этом сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

    В пострадавшие регионы России будет отправлен груз на сумму более 1,3 млн белорусских рублей (более 36,6 млн российских рублей), в который войдут медикаменты, одежда, обувь, постельные принадлежности, консервы, уборочный инвентарь, сообщает ТАСС.

    Организацией доставки займется МЧС Беларуси. Спасатели также будут сопровождать груз и передадут его российским коллегам. Министерству иностранных дел поручено оказать содействие в передаче гуманитарной помощи.

    В формировании гуманитарного груза также примут участие ряд министерств и ведомств Беларуси, а также Гродненский и Минский облисполкомы.

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    24 мая 2024, 15:07 • Новости дня
    Путин: Нерешенных вопросов в отношениях России и Белоруссии нет

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заявил, что у двух стран в отношениях нет нерешенных вопросов.

    «Мы вчера с коллегами собирались перед нашим выездом сюда, доложили о том, что происходит по конкретным направлениям развития. В целом, на мой взгляд, там нерешенных вопросов нет, как я понял из докладов», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин предложил наметить совместные шаги по развитию России и Белоруссии.

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    24 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    Путин оценил красоту и состояние Минска

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко высоко оценил красоту Минска.

    Путин в начале встречи также отметил праздничную обстановку, которой встретил его город. «Вы сейчас сказали про город – действительно, я проехал, посмотрел. Город в очень хорошем состоянии, красивый. Хочу городские власти прежде всего с этим поздравить», – уточнил он, передает ТАСС.

    «Вот такая обстановка. Да и погода хорошая. А обстановка – праздника, такая», – добавил российский президент.

    Ранее Путин на переговорах с Лукашенко в Минске предложил наметить совместные шаги по развитию двух стран.

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    22 мая 2024, 14:14 • Новости дня
    Песков объяснил решение уполномочить Володина присутствовать на прощании с Раиси

    Песков объяснил решение Путина уполномочить Володина представлять Россию на прощании с Раиси

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин уполномочил спикера Госдумы Вячеслава Володина представлять Россию на прощании с погибшим президентом Ирана Эбрахимом Раиси после того, как иранская сторона сообщила об организации церемонии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, иранская сторона сообщила о церемонии прощания, о месте, о времени, после чего президентом было принято решение уполномочить Володина на совершение этого полета, передает ТАСС.

    Ранее в Кремле назвали неловким и хамским заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который заявил, что иранский народ и мир в целом «выиграли от гибели» президента Раиси при крушении вертолета.

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