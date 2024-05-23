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    Волшебный ореол Запада померк – но главное: мы избавились наконец от комплекса отстающих и догоняющих. У нас далеко не рай земной. Но во многих отношениях у нас – лучше.

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    Александр Носович Александр Носович Грузины ударили сразу по Горбатому

    В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.

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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Для госпереворота в Турции подойдет любая причина

    «Турция находится на пороге очередного госпереворота» – такие и подобные сообщения облетели все мировые СМИ. Почему перевороты в Турции происходят так часто? Почему они вообще происходят? Что и кто за ними стоит?

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    23 мая 2024, 09:49 • Новости дня

    МИД: Россия не намерена налаживать отношения с Японией в ближайшее время

    Tекст: Александра Юдина

    Россия не будет инициировать восстановление политических контактов с Японией в обозримом будущем, заявила директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева.

    По ее словам, атмосфера отношений между странами продолжает ухудшаться, передает РИА «Новости».

    Воробьева добавила, что в условиях того, что Япония в очередной раз ввела пакет санкций против России, Москва не имеет намерений инициировать восстановление политических контактов.

    Дипломат подчеркнула, что подобное поведение со стороны Токио является выбором японской стороны, ей и думать о будущем отношений.

    Ранее японский министр иностранных дел Еко Камикава заявила, что Япония стремится возобновить консультации с Россией о рыбном промысле в территориальных водах РФ в районе южной части Курильских островов.

    22 мая 2024, 09:05 • Новости дня
    Японские СМИ: Еще одна страна отказалась от нейтралитета по Украине и поддержала Россию

    JB Press: Вьетнам отказался от нейтралитета в украинском кризисе и поддержал Россию

    Японские СМИ: Еще одна страна отказалась от нейтралитета по Украине и поддержала Россию
    @ LUONG THAI LINH/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Японское издание JB Press сообщает, что Вьетнам изменил свою нейтральную позицию по отношению к украинскому конфликту. Об этом свидетельствует приглашение президенту России Владимиру Путину посетить Ханой, говорится в статье.

    Опыт военных действий против армии США, как сказано в публикации, позволяет вьетнамскому руководству сделать вывод: в сухопутных войнах, подобных той, что идет на Украине, решающую роль играют численность живой силы и моральный дух сторон. Именно поэтому власти Вьетнама, по мнению автора, уверены в победе России, передает «Газета.Ru».

    «Нерешительная дипломатия» Вьетнама, по оценке японского издания, может привести к серьезному ущербу для интересов страны. Авторы статьи обратили внимание на ухудшение отношений между Ханоем и Вашингтоном и указали, что власти Вьетнама «окончательно выбрали сторону», попросив российского лидера о визите.

    Не исключено, что это приглашение повлияет и на позицию других государств, которые пока сохраняют нейтральную позицию на украинском направлении, говорится в статье.

    В Кремле ранее подтвердили, что Путина пригласили во Вьетнам. При этом детали этой поездки еще предстоит согласовать.

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    21 мая 2024, 22:10 • Новости дня
    В Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве после драки со стрельбой
    В Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве после драки со стрельбой
    @ t.me/moscowproc

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве возбуждено уголовное дело о хулиганстве после драки со стрельбой и поножовщиной на Медынской улице на юге столицы, в которой пострадали два человека.

    Следствие УВД по Южному округу возбудило дело по части 2 статьи 213 УК РФ «хулиганство», сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

    «Расследование уголовного дела находится на контроле столичной прокуратуры», – добавили в ведомстве.

    По данным столичного ГСУ СК, двое пострадавших госпитализированы с ножевыми ранениями в спину. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

    «Следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев», – сказали в пресс-службе.

    Вечером 21 мая на Медынской улице произошла драка с участием 15 мужчин, которая переросла в стрельбу. Двое пострадавших с ножевыми ранениями были обнаружены недалеко от места происшествия. Три человека доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства. Остальных участников инцидента разыскивают.

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    21 мая 2024, 09:01 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ обстреливали Белгородский регион из Плетеневки

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные оборудовали огневые точки почти в каждом доме недавно освобожденной Плетеневки в Харьковской области, откуда обстреливали города Белгородской области, сообщили в Минобороны.

    Отмечается, что в данный момент ВСУ все еще пытаются уничтожить деревню и продолжают периодически обстреливать дома из ствольной артиллерии, передает РИА «Новости».

    Российские военные тем временем оказывают помощь мирным жителям, которые остались в своих домах.

    В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что каждый день военнослужащие группировки войск «Север» продолжают продвигаться вглубь территории занятой ВСУ.

    Ранее военкор Семен Пегов сообщил, что можно констатировать, что «первый рывок» российских войск на Харьковском направлении прошел удачно.

    В субботу Минобороны официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки «Север» в ходе наступательных действий освободили Огурцово, Борисовку, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью Харьковской области.

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    22 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Американист: США не будут официально разрешать ВСУ наносить удары по территории России

    Американист Дробницкий: Вашингтон не разрушит статус-кво, при котором ВСУ негласно используют оружие США для ударов по России

    Американист: США не будут официально разрешать ВСУ наносить удары по территории России
    @ Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    США понимают, что офис Зеленского не станет дожидаться официального разрешения Белого дома для нанесения ударов по территории России при помощи американского вооружения, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее группа конгрессменов призвала Пентагон одобрить удары ВСУ по городам РФ с помощью оружия США.

    «В Конгрессе всегда присутствовала группа «ястребов» – особо упорных сторонников боевых действий на Украине. Такие люди имеются как среди республиканцев, так и в Демпартии. Поэтому в данном случае речь идет об относительно небольшой группе», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «Их расчет достаточно прост. Они пытаются работать на собственную репутацию. В будущем, когда ситуация для Украины станет особенно критичной, эти конгрессмены смогут открыто заявить о своей позиции, ссылаясь на то, что если бы их послушали раньше, разгрома ВСУ бы не произошло», – отмечает он.

    «Данной тактики придерживаются не только политики, но и представители экспертного сообщества. Именно поэтому сейчас мы имеем возможность читать так много публикаций в СМИ, призывающих США к более решительным действиям. Важно понимать, что эта позиция не является доминирующей в Вашингтоне. Белый дом пытается играть более хитро», – подчеркивает собеседник.

    «Ни у администрации Байдена, ни у Пентагона не имеется иллюзий относительно того, как именно офис Зеленского распоряжается предоставленным вооружением. Разумеется, если вы передаете ВСУ ракеты большой дальности, гарантировать, что они не будут применяться для ударов по территории России, практически невозможно», – уточняет эксперт.

    «Украинская армия старается выжать максимум из западных поставок. Поэтому на такую «мелочь», как официальное разрешение со стороны союзников, никто внимания не обращает. Соответственно, и у Штатов нет никаких причин для громких заявлений о том, что их оружие можно применять для обстрелов городов РФ», – считает он.

    «Сложившийся статус-кво всех устраивает. Вашингтон может сохранять риторику, в рамках которой Америка якобы старается держаться в стороне от конфликта и помогает ВСУ лишь в вопросах поддержания обороны. В случае, если Пентагон все-таки выступит с официальным разрешением на нанесение ударов по территории России, ситуация кардинально изменится», – акцентирует собеседник.

    «Потенциально данный сценарий может значительно ослабить позиции Джо Байдена, что для него в год президентских выборов, мягко говоря, нежелательно. Кроме того, значительным образом придется пересматривать текущие подходы к диалогу с Россией. Появятся дополнительные проблемы, которые никому в Белом доме не нужны», – резюмирует Дробницкий.

    Ранее группа конгрессменов призвала Пентагон разрешить Украине наносить удары по территории России американским оружием. В официальном письме к главе военного ведомства Ллойду Остину парламентарии призывают одобрить «полный спектр необходимых операций» для офиса Зеленского.

    «Украинцы не смогли защитить себя из-за нынешней политики администрации США», – подчеркивается в документе. Требования политиков прозвучали на фоне ухудшения ситуации для ВСУ на Харьковском направлении. По их мнению, именно сторонники Джо Байдена значительно ограничили возможности офиса Зеленского.

    Кроме того, парламентарии потребовали обеспечить обучение дополнительных украинских пилотов на истребителях F-16. В письме подчеркивается, что к концу текущего года Вашингтон подготовит лишь 12 специалистов ВСУ, что в сложившихся обстоятельствах недостаточно.

    Конгрессмены также настаивают на обеспечении Украины необходимым ей количеством систем ПВО Patriot. Итоговый документ подписали 13 членов законодательного органа США. Среди них семеро демократов и шестеро республиканцев.

    Ранее офис Зеленского обращался к Белому дому с просьбой снять ограничения на использование поставленного Вашингтоном оружия для ударов по военным объектам на территории России, писало издание The Wall Street Journal. Действия украинского руководства издание также связывало с продвижением ВС РФ на Харьковском направлении.

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    22 мая 2024, 14:48 • Новости дня
    В СПЧ заявили о начале кампании по легитимизации Зеленского в иноагентской прессе

    Член СПЧ Ионов: Иноагентские медиа запустили кампанию по обелению статуса Зеленского

    В СПЧ заявили о начале кампании по легитимизации Зеленского в иноагентской прессе
    @ SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Иноагентская пресса по истечении срока полномочий Владимира Зеленского запустила кампанию по обелению его статуса. Издания за грантовые средства от Госдепа и европейских фондов пытаются сформулировать объяснение для русскоязычной аудитории, почему он остается на посту президента, сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Александр Ионов. Подобную деятельность эксперт считает сомнительной.

    «Русскоязычная оппозиционная пресса еще недавно утверждала, что президентские выборы в России якобы прошли с нарушениями электорального права. Сейчас же «Новая газета. Европа» (включена в реестр нежелательных организаций), как и ряд других либеральных медиа, фактически запустила кампанию по обелению статуса Зеленского», – отметил Александр Ионов, член Совета по правам человека при президенте России и Общественной наблюдательной комиссии Москвы. 

    «Эти издания за грантовые субсидии и средства от Госдепа и европейских фондов пытаются сформулировать объяснение для русскоязычной аудитории, почему режим Зеленского легитимен. Но, по сути, он стал диктатором. Многие политические силы обсуждают между собой, не настало ли время делить власть, потому что на Украине, фактически, невозможно провести выборы», – сказал спикер. По его мнению, попытки легитимизировать Зеленского представляются сомнительными.

    Что касается издания «Новая газета. Европа», то оно стало рупором пропагадны противника, считает Ионов. «Журналистам этого издания давно пора открыть офис в Киеве, поскольку то, что они сегодня пишут, отвечает чаяниям украинских националистов», – указал он. Собеседник подчеркивает: данное медиа не может иметь отношения к российскому обществу. «Его сотрудники поддерживают сепаратистов, журналисты открыто говорят о том, что координируют свои действия с разведкой противника. Поэтому однозначно можно говорить о том, что мы имеем дело с проукраинской силой», – заключил член СПЧ.

    Ранее русскоязычная оппозиционная пресса выпустила ряд материалов, целью которых является легитимизация власти Владимира Зеленского после окончания срока его полномочий. Так, «Новая газета. Европа» (включена в реестр нежелательных организаций) пишет, что он «начинает замещать себя сам, становится и. о. президента». «Нравится, так сказать, не нравится, но Зеленский легитимен», – говорится в публикации.

    Автор статьи, корреспондент на Украине Ольга Мусафирова, ссылается на статью 11 закона о правовом режиме военного положения. «В случае окончания срока полномочий президента Украины во время военного положения его полномочия продолжаются до вступления на пост нового президента, избранного после отмены военного положения», – приводит она разъяснение местного института правоведения и научно-правовых экспертиз Национальной академии наук.

    Сам же Зеленский, в интервью Reuters заявил, что считает свой срок в качестве главы государства незавершенным. «Мои пять лет еще не закончились. Из-за военного положения они продолжаются», – сказал он. До этого Зеленский говорил, что во время конфликта «абсолютно безответственно, как-то так легкомысленно и играя, вбрасывать в общество тематику выборов».

    Напомним, срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. В условиях военного времени киевский режим отказался проводить президентские выборы, хотя правовая система страны запрещает в этой ситуации организовывать только парламентские.

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о легитимности Зеленского, сказал, что на этот вопрос прежде всего должна ответить политическая и правовая система самой Украины. «Но для нас это, конечно, имеет значение, потому что, если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями, это факт очевидный», – отметил Путин.

    В Евросоюзе и ООН при этом заявили, что продолжают считать Зеленского президентом, несмотря на истекший срок его полномочий. Газета ВЗГЛЯД писала, какие аргументы используют на Западе и почему эта позиция на самом деле сомнительна.

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    23 мая 2024, 07:35 • Новости дня
    В Белгороде прогремели десятки взрывов

    В центре Белгорода прогремели десятки взрывов

    Tекст: Александра Юдина

    Серия из нескольких десятков взрывов прогремела утром в четверг в центре Белгорода на фоне объявленной ракетной опасности.

    Известно, что череду взрывов было слышно в районе центральной площади Белгорода, передает РИА «Новости».

    Позднее в городе прогремела еще одна серия из двух десятков взрывов.

    Ранее ВСУ при помощи ударного дрона атаковали электропоезд в Белгородской области.

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    21 мая 2024, 14:12 • Новости дня
    ЕС одобрил план передачи Украине 90% средств от замороженных активов России

    Tекст: Александра Юдина

    Представители Евросоюза одобрили план, согласно которому 90% доходов от замороженных активов Центрального банка России будут направлены на помощь Украине, сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский.

    По его словам, из 3 млрд евро в этом году 90% пойдет на нужды Украины, передает ТАСС.

    Отмечается, что план предусматривает финансирование поставок оружия и другой военной помощи Киеву.

    Тем временем Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность возможными негативными последствиями для мировой валютной системы от планов западных стран использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

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    22 мая 2024, 03:25 • Новости дня
    Конгрессмены США потребовали увеличить число изучающих F-16 украинских пилотов

    Конгрессмены США потребовали увеличить число украинских пилотов, обучающихся управлению F-16

    Tекст: Денис Тельманов

    Группа американских конгрессменов обратилась к главе Пентагона Ллойду Остину с призывом увеличить количество украинских пилотов, проходящих обучение на истребителях F-16.

    «Украина находится в состоянии войны, и места для Украины должны быть в приоритете перед другими иностранными государствами», – говорится в письме законодателей, передает РИА «Новости».

    По мнению конгрессменов, подготовка 12 украинских пилотов – это «совершенно недостаточно». Они призвали нарастить число обучающихся летчиков, назвав это жизненно необходимым для Киева.

    Ранее в СМИ появилась информация, что выпуск первой группы украинских пилотов, проходящих переобучение на американские истребители F-16, запланирован на май.

    Напомним, США разрешили своим союзникам передать Украине истребители F-16 и участвуют в подготовке украинских специалистов для их пилотирования и обслуживания. В апреле сообщалось, что обучение на базе ВВС США в Аризоне проходят 12 украинских летчиков. Первыми о намерении поставить Киеву F-16 заявили Нидерланды и Дания.

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    20 мая 2024, 16:47 • Новости дня
    Политолог: Праймериз повышают градус легитимности всей избирательной системы

    В регионах в 15-й раз стартует предварительное голосование «Единой России»

    Политолог: Праймериз повышают градус легитимности всей избирательной системы
    @ Максим Шеметов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Сейчас у «Единой России» имеется богатый опыт проведения предварительного голосования. Партия на системной основе занимается первичной подготовкой кадров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. С 20 по 26 мая проходит процедура предварительного голосования партии «Единая Россия» перед Единым днем голосования.

    «Современный избиратель становится все более прагматичным. Граждане ищут четкого и откровенного анализа происходящих событий. На этом фоне выигрышными смотрятся кандидаты, способные предоставить конкретный план действий. Беспристрастность и профессионализм – вот основные качества, служащие залогом победы», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    «Важно отметить, что процедура предварительного голосования становится своеобразным социальным лифтом для начинающих политиков. Открытая основа отбора перспективных управленцев позволяет талантам выйти на передний план. Приятно видеть, что руководство партии «Единая Россия» на системной основе занимается поддержкой механизмов первичной подготовки кадров», – отмечает он.

    «Кроме того, праймериз напрямую связаны с повышением градуса легитимности всей избирательной системы. Граждане могут не только проголосовать за людей, чьи имена вписаны в бюллетень, но и повлиять на его итоговый вариант», – подчеркивает собеседник.

    «Конечно, у данного процесса имеются и некоторые критики. Их основным аргументом становится тот факт, что процедура способствует двойному напряжению системы в рамках электорального цикла. Однако сейчас у «Единой России» уже имеется богатый опыт проведения подобного мероприятия. В этом году партия в 15-й раз организовывает праймериз. Механизмы отработаны до безупречности», – резюмирует Минченко.

    Напомним, с 20 по 26 мая «Единая Россия» проведет предварительное голосование. В рамках процедуры будут определены представители партии для участия в сентябрьских выборах. Второй год подряд в процедуре примут участие участники спецоперации, которых в этот раз стало в два раза больше.

    Голосование пройдет по всей стране в электронном формате. При этом работа текущего праймериз пройдет с существенными изменениями. Так, бойцы СВО автоматически получают дополнительные 25% к своему результату, а каждый победитель должен будет стать сторонником или членом партии.

    В этом году Единый день голосования в России пройдет 8 сентября. Всего состоится более четырех тысяч избирательных кампаний в 83 из 89 регионов страны. Выборы запланированы в большинстве субъектов, за исключением Ингушетии, ДНР и ЛНР, Запорожской, Херсонской и Магаданской областей.

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    21 мая 2024, 11:56 • Новости дня
    Система ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

    Минобороны: Система ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью

    Система ПВО сбила украинский дрон над Белгородской областью
    @ Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО обнаружила и уничтожила украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 11.20 мск российские силы ПВО отразили атаку украинского беспилотника над Белгородской областью.

    Ранее российская система ПВО около 7.00 мск пресекла попытку ВСУ совершить атаку с помощью беспилотника на территории Курской области.

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    21 мая 2024, 07:57 • Новости дня
    Российская ПВО сбила украинский дрон над Курской областью

    Минобороны: Российская ПВО сбила украинский дрон над Курской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО около 7.00 мск пресекла попытку ВСУ совершить атаку с помощью беспилотника на территории Курской области, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО обнаружила и уничтожила украинский беспилотник над территорией Курской области.

    Накануне ПВО сбила два украинских БПЛА над Обоянским районом Курской области.

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    22 мая 2024, 07:35 • Новости дня
    ПВО уничтожила беспилотники ВСУ в Белгородской и Калужской областях

    Минобороны: ПВО уничтожила беспилотники ВСУ в Белгородской и Калужской областях

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО уничтожила в ночь на среду четыре украинских беспилотника над российской территорией, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что дрон ВСУ были сбиты над российской территорией. В частности, три беспилотника уничтожены в Белгородской области и один дрон – в Калужской области.

    Накануне система ПВО уничтожила беспилотник в Брянской области.

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    21 мая 2024, 07:39 • Новости дня
    ПВО отразила атаку РСЗО «Ольха» и беспилотника ВСУ в Белгородской области

    Минобороны: ПВО отразила атаку РСЗО «Ольха» и беспилотника ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО ночью отразила атаку реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и беспилотника ВСУ в Белгородской области, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что в течение минувшей ночи российская система ПВО отразила атаку ВСУ с применением РСЗО «Ольха» и дрона. Обошлось без пострадавших.

    Накануне над Белгородской областью уничтожены два БПЛА и снаряд РСЗО «Ольха». Позднее ПВО сбила ракету HARM. Вечером в Белгородской области уничтожили шесть украинских беспилотников.

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    21 мая 2024, 11:12 • Новости дня
    На сельхозпредприятии в Белгородской области начался пожар после атаки БПЛА

    Губернатор Белгородской области Гладков: На сельхозпредприятии начался пожар после атаки БПЛА

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские силы атаковали сельхозпредприятие в Вознесеновке Белгородской области с помощью дрона, произошел пожар, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что в результате падения дрона ВСУ с последующей детонацией в селе Вознесеновка Шебекинского городского округа началось возгорание емкости с топливом.

    Также зафиксированы повреждения сельскохозяйственного предприятия: посечены складские помещения и ангары с техникой.

    В скором времени пожарные расчеты ликвидировали последствия. Обошлось без пострадавших.

    Ранее дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области, погибла женщина.

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    22 мая 2024, 08:09 • Новости дня
    Беспилотник ВСУ уничтожили над Брянской областью

    Губернатор Брянской области Богомаз: Беспилотник ВСУ уничтожен над территорией региона

    Tекст: Александра Юдина

    Беспилотник ВСУ уничтожен над Брянской областью, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале он указал, что украинский дрон уничтожен над Навлинским районом системой ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

    Ранее российская система ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника в Белгородской и Калужской областях.

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    Главный вопрос войны в США доверили решать певице

    Феноменальная популярность кантри-певицы Тейлор Свифт привела к тому, что от ее решения зависит результат выборов в США – останется ли президент Джо Байден или вернется президент Дональд Трамп. Почему перед этой женщиной пасуют главные политики Америки? И о чем ей стоило бы задуматься, делая свой выбор? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • На сторону России перешла еще одна страна

      По оценке японского издания JB Press, Вьетнам отказался от нейтралитета в российско-украинском конфликте и встал на сторону Москвы, доказательство чему – приглашение посетить страну, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Правы ли японцы в своей оценке? Чего хочет от России Вьетнам?

    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

    • Евросоюз меняет роль в войне с Россией

      Евросоюз больше не хочет «побеждать Россию на поле боя». Более того, его представитель заявляет, что ЕС попросту оболгали, хотя прежние заявления Жозепа Борреля про «поле боя» – это исторический факт. Что за странную игру ведет Брюссель?

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    • Признаки геноцида, развязанного киевским режимом против русских на Украине

      С 2014 года уничтожение всего русского на Украине приняло системный характер. Наиболее ярким примером этого стала военная операция киевского режима против жителей Донбасса. О том, каковы признаки геноцида русских на Украине – в нашей инфографике.

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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