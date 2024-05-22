Захарова напомнила Зеленскому о «чувстве самосохранения»

Захарова назвала абсурдным желание Зеленского видеть Китай на конференции в Швейцарии

Tекст: Ольга Никитина

«Какое-то хотя бы чувство самосохранения, что ли, может ему (Зеленскому – прим. ВЗГЛЯД) подсказать», – сказала дипломат в эфире радио Sputnik.

Заявления Зеленского, по ее словам, настолько абсурдны, что лучше такого не говорить.

«Формула», которую продвигает Зеленский, как подчеркнула Захарова, является тупиковой. Это политический ультиматум, оформленный обманным путем, подчеркнула спикер российского внешнеполитического ведомства.

Зеленский, по ее словам, оценивает ситуацию «со своей болезненной точки зрения, не понимая, что мир никогда не будет плясать под его дудку». Если Зеленский получает от Запада финансовую помощь, то это не потому, что Запад играет в его игру, а потому что сам является инструментом игры Запада, указала Захарова.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что конференция в Швейцарии по Украине нацелена лишь на обсуждение так называемой формулы мира Зеленского в качестве ультиматума.