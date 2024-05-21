Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.17 комментариев
Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия сел военными ВСУ
Боец «Ахмата» рассказал об инсценировке взятия села ВСУ с помощью «Бабы-яги»
Украинские военнослужащие используют коптеры «Баба-яга» для инсценировок взятия населенных пунктов в зоне СВО, рассказал боец спецназа «Ахмат», командир взвода с позывным «Сафон».
По его словам, ВСУ делали вбросы в интернет, они якобы вешали флаги в населенных пунктах, несмотря на то, что населенные пункты оставались под контролем российской армии, передает РИА «Новости».
«Сафон» добавил, что схему удалось раскрыть при помощи одного из бойцов, который во время ночного дежурства услышал приближение сельхоздрона «Баба-яга» – тот пролетел мимо, не атаковав позиции, а после рассвета в этом месте обнаружили висящий украинский флаг.
«И выяснили, что они с дрона скинули на железный столб на магните украинский флаг. Вот он некоторое время провисел. Мы его быстренько сняли, так как этот населенный пункт был за нами», – добавил «Сафон».
Ранее российский военный рассказал о ночных полетах украинских БПЛА «Баба-яга».