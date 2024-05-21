Песков: Восстановление поставок оружия Киеву не изменит положение дел на фронтах

Tекст: Алексей Дегтярев

Растет понимание того, что даже если ритмичность поставки военной продукции как-то восстановят, то это все равно не позволит ВСУ поменять «динамику на фронтах», сказал Песков, передает ТАСС.

Это понимание не добавляет уверенности и взвешенности в рассуждениях представителей киевского режима, подчеркнул он.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявлял, что ЕС в скором времени усилит поддержку Киева.