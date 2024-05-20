Народ Украины имеет право восстать против незаконного президента, не выполнять его указы, нормы подписанных им после 20 мая законов. Восстанут ли украинцы? Сами по себе – нет. Большие майданы они могут организовывать, если есть «печеньки» от США. Но возможны майданы маленькие.0 комментариев
Руководитель и духовный лидер Ирана Хаменеи объявил траур в стране
Руководитель и духовный лидер Ирана Хаменеи объявил траур в стране после гибели президента Раиси
Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил пятидневный траур в стране после гибели президента Эбрахима Раиси и других иранских высокопоставленных официальных лиц, сообщило агентство Tasnim.
Как говорится в сообщении, Хаменеи объявил пятидневный траур по всей стране и выразил соболезнования народу Ирана, передает ТАСС.
Он добавил, что с большой печалью и сожалением получил горькую новость о мученической смерти народного президента Эбрахима Раиси и его дорогих товарищей.
Ранее спасатели завершили поиски погибших при крушении вертолета в Иране. При опознании погибших возникли проблемы. Красный Полумесяц раскрыл подробности крушения вертолета президента Ирана. Президент Владимир Путин в телеграмме, направленной аятолле Сейеду Али Хаменеи, назвал погибшего в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси настоящим другом России.
Напомним, вице-президент Ирана Мохсен Мансури опубликовал в соцсетях пост, подтверждающий гибель президента страны Эбрахима Раиси в результате крушения вертолета.