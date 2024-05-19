Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области

После атаки украинского беспилотника загорелась крыша храма Сергия Радонежского в селе Малое Городище Белгородской области

Tекст: Денис Тельманов

«Село Малое Городище Новооскольского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе... В результате его падения с последующей детонацией произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

Отмечается, что пожарные расчеты тушат возгорание.

Каменное здание храма Сергия Радонежского в Малом Городище было построено более века назад. Здание является памятником архитектуры.

Ранее сообщалось, что В Белгородской области два человека пострадали при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ. Инцидент произошел в селе Петровка.