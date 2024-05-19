Доминик Каммингс завершил интервью эффектным выводом: «Урок, который мы преподали Путину, заключается в следующем: мы показали ему, что мы – кучка гребанных шутов. Хотя Путин знал об этом и раньше».16 комментариев
Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области
После атаки украинского беспилотника загорелась крыша храма Сергия Радонежского в селе Малое Городище Белгородской области
Кровля храма Сергия Радонежского загорелась в селе Малое Городище Белгородской области после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Село Малое Городище Новооскольского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе... В результате его падения с последующей детонацией произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского», – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Отмечается, что пожарные расчеты тушат возгорание.
Каменное здание храма Сергия Радонежского в Малом Городище было построено более века назад. Здание является памятником архитектуры.
Ранее сообщалось, что В Белгородской области два человека пострадали при сбросе боеприпаса с дрона ВСУ. Инцидент произошел в селе Петровка.