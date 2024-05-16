В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?0 комментариев
Суд удовлетворил первое ходатайство о продлении ареста обвиняемому в теракте в «Крокусе»
Басманный суд Москвы удовлетворил первое ходатайство следствия о продлении ареста обвиняемому в нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» – в отношении одного из четверых предполагаемых исполнителей Мухаммадсобира Файзова.
Как сообщил источник ТАСС, судом удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания до 22 августа под стражей обвиняемого в совершении теракта Мухаммадсобира Файзова.
Там добавили, что в суд поступили ходатайства о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Мирзоева Д. Б., Рачабализоды С. М, Фаридуни Ш., Файзова М. З., Курбонова Д. Б., Лутфуллои Н. Шарипзоды М. З. и Юсофзоды Я. Д. Заседания по данным материалам назначены на четверг.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, какую роль выполняли трое пособников террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл».