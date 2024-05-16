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    8 комментариев
    16 мая 2024, 12:54 • Новости дня

    Онуфриенко объяснил переброску бригады ВСУ «Лють» из-под Часова Яра к Харькову

    Военный аналитик Онуфриенко: Бригада ВСУ «Лють» не сможет удержать Волчанск

    Онуфриенко объяснил переброску бригады ВСУ «Лють» из-под Часова Яра к Харькову
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    Задействование бригады «Лють» в Харьковской области не поможет ВСУ изменить ситуацию. Россия продолжает штурм Волчанска, его взятие – вопрос времени. Причем главная проблема противника не в отсутствии живой силы, а в плохой системе укреплений, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее ВСУ перебросили штурмовую бригаду «Лють» из-под Часова Яра к Харькову.

    «ВСУ привыкли называть каждую бригаду, не имеющую отношения к теробороне, элитной. «Лють» в этом плане не стала исключением. Между тем численность данного формирования до сих пор не превышает 1,5 тыс. человек. Нехватка людей ощущается достаточно остро, и это сказывается на боеспособности подразделения», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако не стоит недооценивать противника. Они обладают богатым опытом участия в боевых действиях и достаточно умело передают навыки новобранцам. Кроме того, члены бригады сохраняют высокий уровень мотивации, поскольку в ее рядах присутствует немало сторонников националистических идей», – добавляет он.

    «Переброска формирования к Харькову говорит об осознании командованием ВСУ уровня угрозы на этом направлении. Скорее всего, целью бригады станет создание препятствий нашим войскам во время продвижения южнее Волчанска. Отражение атаки на этот населенный пункт имеет принципиальное значение для Украины», – убежден эксперт.

    «Его взятие позволит России углубиться в территории, контролируемые противником, и в перспективе выйти к Купянску с запада. В этом случае шансы на удержание города для ВСУ будут практически сведены к нулю», – считает собеседник.

    «Тем не менее спасти Волчанск «Лють» уже не сможет. Все, на что данная бригада способна рассчитывать, это непродолжительное удерживание южной части населенного пункта. Город уже обречен. Ведутся постоянные бои – подготавливать укрепления в такой ситуации нереально», – уточняет он.

    «А те сооружения, что были созданы ВСУ до начала штурма, вызывают массу вопросов. Например, траншеи пытались делать из бетонных блоков – это абсолютно нецелесообразное и дорогое решение, которое, видимо, служило одним из способов отмывания денег для нечистых на руку инженеров и политиков», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее ВСУ перебросили элитную штурмовую бригаду национальной полиции Украины «Лють» из-под Часова Яра к Харькову, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Кроме того, в связи с продвижением российских войск и отсутствием необходимых резервов в живой силе и технике украинское командование срочно снимает с блокпостов в областном центре полицейских и территориальную оборону для переброски в сторону Волчанска и Липцов. «Также с Гвардейского начата отправка военнослужащих учебных частей и центров «учебок» по 2–5 машин колоннами. Всего до шести колонн», – говорится в другом материале ТАСС.

    О трудностях ВСУ с переводом подкреплений с других участков фронта из-за нехватки личного состава ранее заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). По его словам, все основные силы сейчас находятся под Харьковом и в Часовом Яру. «Я использовал все, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет», – заявил Буданов.

    Во вторник глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о пленении бойцами группировки «Север» более 60 человек из «Кракена» и неонацистского формирования «Братство» (также запрещенная в России террористическая организация). По его словам, пленные дают показания и выглядят не такими «бравыми воинами», как это происходило с автоматом в руках. Минобороны уже опубликовало кадры допроса нескольких человек.

    О наступлении российских военных в Харьковской области впервые стало известно в прошлую пятницу из сообщений украинской стороны. В частности, особо тяжелая обстановка сложилась на окраинах Волчанска, который находится на севере региона близ границы с Россией. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о замысле ВС России на этом направлении.

    15 мая 2024, 21:05 • Новости дня
    В Харькове развернули блокпосты

    Желающих эвакуироваться из Харькова мужчин стали задерживать на блокпостах

    В Харькове развернули блокпосты
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины развернули в Харькове блокпосты, на которых задерживают мужчин и передают их в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщили в силовых структурах.

    Собеседник ТАСС сообщил, что глава Харькова принял меры для того, чтобы удержать мужчин, подлежащих мобилизации: на блокпостах их сразу передают военкомам.

    Кроме того, в Харьковской области объявлен план-перехват из-за массового бегства солдат ВСУ с фронта, а мобильные блокпосты усилили бронетехникой и вооруженными людьми без опознавательных знаков, предположительно сотрудниками СБУ.

    Ранее сообщалось, что семьи с детьми стали массово уезжать из Харькова, жители убирают с сайтов объявления о продажах своих автомобилей.

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    15 мая 2024, 22:19 • Новости дня
    ВСУ перебросили штурмовую бригаду «Лють» из-под Часова Яра к Харькову

    Украинская штурмовая бригада «Лють» переброшена из-под Часова Яра на Волчанское направление

    ВСУ перебросили штурмовую бригаду «Лють» из-под Часова Яра к Харькову
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Элитная штурмовая бригада украинской национальной полиции «Лють» переброшена из-под Часова Яра в Харьковскую область Украины, сообщили в силовых структурах.

    В силовых структурах заявили, что бригаду перевели «на Волчанское направление», передает ТАСС.

    Напомним, в Киеве заявили, что в Харьковской области складывается критическая обстановка для вооруженных сил Украины. В Минобороны России сообщили в среду, что российские войска освободили Глубокое и Лукьянцы. Генштаб ВСУ признал отступление около Волчанска


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    15 мая 2024, 21:59 • Новости дня
    Польский военный: Украинские потери настолько велики, что стали обыденностью

    Польский подполковник Левандовский: Запад Украины воспринимает боевые действия в стране как обыденность

    Польский военный: Украинские потери настолько велики, что стали обыденностью
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Население западной Украины привыкло к боевым действиям в стране, большие потери стали для украинцев обыденностью, заявил польский подполковник Петр Левандовский.

    «Все мы помним эти ролики с Украины, на которых машины с телами погибших солдат проезжали мимо рядов стоящих на коленях людей. Этого больше нет», – отметил Левандовский в беседе с Onet, передает РИА «Новости».

    Это произошло не из-за того, что люди не готовы преклонять колени перед павшими, а потому, что украинские потери настолько велики, что это уже «стало обыденностью».

    «К военным действиям привык не только Запад, но и Западная Украина тоже», – констатировал военный. Он также заявил о маргинализации темы конфликта в сознании населения Западной Украины.

    Ранее президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине.

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    16 мая 2024, 09:38 • Новости дня
    Жога рассказал о больших потерях ВСУ

    Жога: Из-за больших потерь ВСУ испытывают дефицит бойцов на фронте

    Жога рассказал о больших потерях ВСУ
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ испытывают дефицит личного состава из-за больших потерь на фронте, сообщил председатель парламента ДНР Артем Жога.

    По его словам, ВСУ несут огромные санитарные и безвозвратные потери и испытывают дефицит в живой силе, передает ТАСС. Жога отметил также, что мобилизация на Украине не решила проблем ВСУ, а лишь изменила отношение к действующей украинской власти.

    Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС России генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что потери ВСУ в ходе спецоперации приближаются к 700 тыс. человек.

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    15 мая 2024, 22:43 • Новости дня
    Украина атаковала Белгородскую область авиабомбами Hammer и дронами

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО уничтожила две управляемые авиационные бомбы французского производства Hammer над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об атаке дронов на ряд населенных пунктов.

    Как сообщило в Telegram Минобороны, киевский режим с 20.00 до 20.30 мск предпринял попытку устроить террористические атаки c применением управляемых авиабомб.

    Гладков сообщил в Telegram, что в результате атаки беспилотников никто не пострадал. Атакам подверглись село Цаповка Борисовского района, села Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая в Грайворонском городском округе.

    Напомним, утром уже сообщалось, что над Белгородской областью уничтожен украинский беспилотник. В ночь на 15 мая ПВО сбила 17 беспилотников ВСУ, а также две противорадиолокационные ракеты HARM, две управляемые авиабомбы Hammer и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» над рядом регионов России, включая Белгородскую область. Минобороны впервые заявило об уничтожении французской авиабомбы AASM Hammer в марте.

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    15 мая 2024, 14:33 • Новости дня
    Российские войска вошли в центр Старомайорского в ДНР

    Рогов: Российские войска продвинулись в центральную часть Старомайорского

    Российские войска вошли в центр Старомайорского в ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России в ходе наступательных действий взяли под контроль центр Старомайорского в Донецкой народной республике, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    Российские военные выбили подразделения украинской армии из района Дома культуры и выдавливают их на север и северные окраины населенного пункта, сообщил Рогов, передает ТАСС.

    Ранее российские войска освободили Керамик в ДНР.

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    16 мая 2024, 11:55 • Новости дня
    Российские войска начали освобождать Липцы в Харьковской области
    Российские войска начали освобождать Липцы в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные начали работу по освобождению села Липцы в Харьковской области, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.

    По его словам, главным городом, который в данный момент на пороге полного освобождения, является Волчанск, после него – населенный пункт Липцы, где уже на подступах находятся российские военные, передает РИА «Новости».

    Ганчев отметил, что активно работает авиация, не смолкают звуки артиллерии.

    По словам главы администрации, российские войска уверенно двигаются вперед.

    Днем ранее российские войска освободили Глубокое и Лукьянцы в Харьковской области.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, что своими продвижениями по всей линии фронта ВС России смогли навязать противнику собственные правила игры, стратегическую шахматную партию.

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    15 мая 2024, 15:35 • Новости дня
    Блинкен: США и Украина обсудили размещение Patriot в Харькове

    Госсекретарь США Блинкен: США и Украина обсудили размещение Patriot в Харькове

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом возможность размещения комплексов противовоздушной обороны Patriot в Харькове.

    Отмечается, что данное заявление является первым официальным подтверждением переговоров о размещении Patriot на территории Украины, передает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил две системы Patriot для защиты Харькова и Харьковской области.

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    16 мая 2024, 00:43 • Новости дня
    Российская ПВО сбила пять ракет ATACMS над Крымом

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО уничтожили пять оперативно-тактических ракет ATACMS над Крымом, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что киевский режим около 23.00 мск предпринял попытку устроить террористическую атаку с использованием американских ракет.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram, что «военные отразили атаку ВСУ». Пострадавших нет, повреждены дома в СНТ и автомобиль.

    Напомним, Развожаев сообщал, что над Севастополем было сбито несколько воздушных целей.

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    15 мая 2024, 14:28 • Новости дня
    Вассерман: Блинкен сыграл в Киеве на гитаре ради истребления граждан Украины
    Вассерман: Блинкен сыграл в Киеве на гитаре ради истребления граждан Украины
    @ Brendan Smialowski/AP/ТАСС

    С точки зрения мобилизации руководства террористической организации «Украина» на полное истребление граждан Украины Блинкен действовал вполне успешно, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя музыкальное выступление госсекретаря США Энтони Блинкена на сцене в киевском клубе.

    Во время необъявленного визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен зашел в один из местных музыкальных клубов, где выступил на сцене. Вместе с одной из киевских групп он исполнил на гитаре песню канадско-американского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World, а также выразил поддержку Украины со стороны США.

    «Госсекретарь Соединенных Штатов Америки выступил на сцене вполне успешно. Просто потому, что что бы он не делал, он это делает лучше, чем исполняет обязанности министра иностранных дел. Наверное, теоретически он бы мог исполнять обязанности министра еще хуже, чем сейчас, но это потребовало бы уже специальных усилий», – говорит Вассерман.

    Вассерман объясняет, что задача госсекретаря США, а данный пост аналогичен должности главы МИДа в большинстве других стран, состоит в принуждении тех государств, куда он прибывает, к соблюдению интересов Соединенных Штатов, пусть даже в ущерб их собственным интересам. На такое, подчеркивает собеседник, все-таки соглашаются далеко не все.

    «Руководство террористической организации «Украина» воспринимает как должное любые действия своих нанимателей, а возможность сохранения, соблюдения интересов громадного русского большинства граждан Украины естественным образом не интересует руководство террористов, заточенных под разрушение и уничтожение всего русского. С точки зрения мобилизации руководства террористической организации «Украина» на полное истребление граждан Украины Блинкен действовал вполне успешно», – считает депутат.

    По его словам, действия госсекретаря США нельзя приравнивать к выступлениям перед солдатами деятелей искусств, даже мировых, хотя бы потому, что артисты зачастую не думают о правильности действий из-за недостатка собственной компетенции. Так, например, припоминает он, во времена войны во Вьетнаме многие американские представители эстрады приезжали в страну с выступлениями. Кто-то взывал к миру, например, актриса Джейн Фонда, кто-то поддерживал свои вооруженные силы. В числе выступивших перед солдатами США в то время были американские патриоты – актриса Ракель Уэлч, комик Боб Хоуп и многие другие.

    «Главная задача деятелей искусства – это максимально воздействовать на эмоции своей аудитории, а не на ее сознание. И для воздействия на эмоции желательно самому эти эмоции разделять. Так что и тогда большинство деятелей американского искусства вполне активно участвовали в концертах для своих вооруженных сил во Вьетнаме, сохранилось множество фотографий тогдашних звезд кино. Такое поведение естественно, ибо далеко не все они могут правильно оценить поведение своего государства. Что не скажешь про Блинкена, задача которого как раз участвовать в анализе деятельности своего государства и защищать интересы государства, а не только текущие правящие партии», – заключил Вассерман.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала музыкальное выступление Блинкена на Украине паноптикумом и издевательством высшей марки. Она подчеркнула, что либо это был «адский непрофессионализм тех пиарщиков», которые не прочувствовали «остроту момента», либо это произошло намеренно.

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    16 мая 2024, 03:50 • Новости дня
    Полянский оценил появление на протестах в Грузии министров из стран Европы

    Полянский указал на повторение в Тбилиси знакомой по украинскому евромайдану ситуации

    Полянский оценил появление на протестах в Грузии министров из стран Европы
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал участие глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии в митинге оппозиции в Тбилиси, сравнив ситуацию с евромайданом.

    Полянский заявил, что «ничего экстраординарного» не произошло – «иностранные (США) агенты возглавляют» акции протеста «за рубежом против закона об иностранных агентах», передает ТАСС.

    Он заявил, что «подобную картину» можно было наблюдать и на Украине, причем известно, к чему это привело. Полянский подчеркнул, что в результате оказались «попраны украинские интересы». Он выразил надежду, что жители Грузии «усвоили этот урок».

    Напомним, в Тбилиси главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии посетили митинг против закона об иноагентах, они обратились к демонстрантам и выразили поддержку участникам акции протеста.

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    15 мая 2024, 13:30 • Новости дня
    Минобороны сообщило о полном освобождении Работино в Запорожской области
    Минобороны сообщило о полном освобождении Работино в Запорожской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подразделения группировки российских «Днепр» полностью освободили Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны.

    Также военные нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й бригады теробороны, а также 23-й бригады нацгвардии Украины около Малой Токмачки Запорожской области, Никополя Днепропетровской области и Золотой Балки Херсонской области, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, 155-мм американскую гаубицу М777.

    Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены скопления техники и живой силы ВСУ в 135 районах.

    Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что Работино стало могилой для ВСУ.

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    15 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS

    Военный эксперт Леонков: Российские системы ПВО демонстрируют растущую эффективность в отражении ударов ATACMS

    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Обстрел полуострова Крым с применением ракет ATACMS в очередной раз продемонстрировал слаженность и эффективность российских систем ПВО. Несмотря на грозную репутацию боеприпаса, российские военные успешно адаптируются к противостоянию с этой угрозой, сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее российские системы ПВО РФ отразили атаку ВСУ по территории Крыма.

    «Атака по Крыму, предпринятая противником в ночь на среду, оказалась достаточно масштабной. Скорее всего, наземные комплексы, с которых и запускались ракеты ATACMS, были расположены в районе между Одессой и Николаевым. Судя по всему, удары планировались долго, а в выборе целей ВСУ помогали их западные союзники», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не исключаю, что в рамках атаки были задействованы системы искусственного интеллекта. Скорее всего, с их помощью и осуществлялось наведение боеприпасов на интересующие Украину объекты. Все это в совокупности сделало процесс противодействия обстрелу невероятно сложным», – подчеркивает он.

    «Тем не менее, ВС РФ в очередной раз продемонстрировали поразительную слаженность и эффективность. Несмотря на то, что ракеты ATACMS имеют весьма грозную репутацию, мы в кратчайшие сроки сумели приспособиться к противостоянию с ними. Как показала практика, в настоящий момент мы способны выдерживать натиск даже десяти этих боеприпасов», – отмечает собеседник.

    «Добиться этого удалось за счет использования комплексов ПВО, имеющих возможность достаточно быстро менять позицию. Таким образом, наши военные при необходимости могут усилить направление, по которому приходится основная сила удара. Данная тактика получила название инициативной эшелонированной системы противовоздушной обороны», – акцентирует эксперт.

    «Однако, несмотря на безусловные успехи российской армии, важно помнить, что ПВО не может обеспечить стопроцентную безопасность той или иной территории. В конфликте всегда присутствует определенный элемент неожиданности. Поэтому нам необходимо всегда сохранять бдительность и неустанно работать по совершенствованию средств обороны», – резюмирует Леонков.

    Ранее российские системы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ по территории Крыма. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. По данным ведомства, над территорией полуострова было уничтожено десять американских оперативно-тактических боеприпасов ATACMS.

    После обстрела в Севастополе были обнаружены несдетонировавшие части ликвидированных ракет. Губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале призвал жителей города проявить максимальную осторожность и не прикасаться к подозрительным предметам, лежащим на улице.

    Речь идет о подзарядных боеприпасах М74, представляющих собой стальную оболочку, наполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью они также выпускают стальные детали, содержащиеся внутри конструкции. Радиус поражения модели составляет приблизительно 15 метров.

    Помимо Крыма, атака ВСУ затронула и другие регионы России. Так, над территорией Белгородской области были уничтожены две противорадиолокационные ракеты  HARM, две управляемые авиабомбы «Hammer», два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять БПЛА. В Курской области ликвидировали пять беспилотников, а в Брянской перехваченными оказались три дрона.

    Ранее британский министр обороны Грант Шаппе подтвердил, что у Украины имеется разрешение Лондона на использование оружия королевства для нанесения ударов по территории Крыма.

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    16 мая 2024, 04:21 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове

    Tекст: Антон Антонов

    В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили украинские СМИ.

    Также СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области за пределами Харькова, передает ТАСС.

    Напомним, идущее несколько дней наступление российских войск на северном направлении вызвало потрясения по всей Украине.

    Коментарии (4)
    15 мая 2024, 14:47 • Новости дня
    Рогов: Освобождение Работино ускорит продвижение сил России в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение группировкой «Днепр» Работино в Запорожской области ускорит продвижение российских сил на Ореховском направлении, в том числе в районе Вербового, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, с освобождением Работино ускорится процесс продвижения ВС России со стороны Вербового, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что в Работино зачищены все позиции противника, сейчас идет борьба за высоты, которые окружают этот населенный пункт, значительная их часть уже освобождена.

    По его словам, освобождение Работино – важный удар по пропаганде Зеленского, потому что уже нельзя показать, за что погибли десятки тысяч боевиков ВСУ, так как никаких результатов украинского контрнаступления нет.

    Ранее Рогов заявил, что Работино на Ореховском направлении запорожской линии фронта превратилось для украинских войск в могилу.

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    Российские войска продолжили продвижение по всей линии фронта в зоне спецоперации. Картина происходящего в целом – не только на Харьковском направлении – показывает, что ВС РФ смогли навязать противнику собственные правила игры, стратегическую шахматную партию. В чем ее замысел и как она развивается? Подробности

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    В покушении на Роберта Фицо виден украинский мотив

    В Словакии в результате покушения тяжело ранен премьер-министр республики Роберт Фицо. Нападавшим оказался сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия». Эксперты полагают, что у этого нападения есть политический подтекст, потому что Фицо выступал против поставок оружия Украине и за мирное урегулирование конфликта. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Борис Акимов Борис Акимов
      Нам нужна диктатура эстетики

      В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?

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    • Ирина Алкснис Ирина Алкснис
      Фронт рождает новую элиту

      Россия возвращается к проверенному подходу – люди, прошедшие испытание войной, являются ценным источником кадров для важных сфер общественной и государственной жизни.

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Глобальная экономика разваливается на части

      Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие транспортную и финансовую инфраструктуру, задающие тон технологической кооперации. У России есть шанс стать лидером такого блока.

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    • Четыре пули для друга России

      В Словакии совершено покушение на премьер-министра Роберта Фицо, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фицо известен как критик Киева, Брюсселя и антироссийских санкций. Его возвращение к власти стало ударом для Запада.

    • Молдавия повысила голос на Россию

      Премьер-министр Молдавии Дорин Речан потребовал вывести российских миротворцев из Приднестровья с учетом «новых обстоятельств». Что это за обстоятельства? И какое отношение они имеют к желанию Запада и Украины втянуть Молдавию в военный конфликт?

    • Почему Белоусов вместо Шойгу

      Сергей Шойгу переходит на работу в Совбез РФ, его место в Министерстве обороны займет Андрей Белоусов. В разное время он возглавлял Минэкономразвития, был советником президента по экономике и вице-премьером. Его кандидатура многих удивила. Но удивляться тут нечему.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

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