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    Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие транспортную и финансовую инфраструктуру, задающие тон технологической кооперации. У России есть шанс стать лидером такого блока.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Выдаст ли Польша Зеленскому украинских мужчин

    Варшава понимает, что в случае, если из Польши начнут депортировать украинских мужчин, то не только потенциальные призывники, но и их жены побегут из Польши в более безопасные страны, а это ударит по экономике страны и вызовет новые протесты фермеров и других работодателей, которые потеряют своих батраков.

    2 комментария
    Александр Тимохин Александр Тимохин Ради чего Белоусов готов жертвовать собой

    Правильно ли то, что министром обороны назначается человек, не имевший отношения к военной службе? Да, правильно. На этой должности и нужен человек не из «системы», смотрящий на нее независимым взглядом. Тот факт, что Андрей Белоусов не военный – не минус для этой должности, это его преимущество.

    10 комментариев
    16 мая 2024, 04:21 • Новости дня

    Взрывы прогремели в Харькове

    Tекст: Антон Антонов

    В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили украинские СМИ.

    Также СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области за пределами Харькова, передает ТАСС.

    Напомним, идущее несколько дней наступление российских войск на северном направлении вызвало потрясения по всей Украине.

    15 мая 2024, 09:45 • Новости дня
    Часть группировки ВСУ попала в оперативное окружение в Часовом Яре
    Часть группировки ВСУ попала в оперативное окружение в Часовом Яре
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка украинских войск на востоке Часова Яра оказалась в оперативном окружении, сообщили в силовых структурах ДНР.

    Как сообщил источник ТАСС, на востоке Часова Яра группировка ВСУ попала в оперативное окружение, территория находится под полным огневым контролем ВС России. Там уточнили, что на этом участке фронта украинские войска несут большие потери.

    Ранее сообщалось, что ВСУ в Часовом Яре лишились возможности свободно подвозить резервные силы и боекомплекты.

    Коментарии (13)
    15 мая 2024, 12:29 • Новости дня
    Швеция выдвинула условие отправки военного персонала на Украину

    BD: Швеция готова направить войска на Украину при согласии НАТО

    Швеция выдвинула условие отправки военного персонала на Украину
    @ Jouni Porsanger/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Швеция может отправить на Украину военный персонал, если страны – участницы НАТО придут к соглашению по вопросу отправки войск, заявил министр обороны страны Пол Йонсон.

    Йонсон отметил, что на парижском саммите, который прошел в начале года, в этом вопросе не было единогласия, передает Ura.ru со ссылкой на Breaking Defense.

    В НАТО ранее заявили, что на данный момент нет ни планов, ни политической воли размещать войска на территории Украины.

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    15 мая 2024, 12:11 • Новости дня
    Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине

    Президент Чехии Павел призвал остановить боевые действия на Украине

    Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Чехии Петр Павел в интервью телеканалу Sky News призвал к прекращению боевых действий на Украине и началу переговоров о послевоенном урегулировании.

    «Необходимо остановить войну и начать дискутировать о будущем [послевоенном] устройстве», – заявил он, отвечая на вопрос, должна ли Украина сейчас начать переговоры с Россией и прекратить боевые действия, передает ТАСС.

    Павел считает, что Украине «в обозримой перспективе» не удастся вернуть территории, занятые Россией. «Мы должны быть реалистами», – подчеркнул он.

    По его словам, стороны конфликта должны прийти к компромиссу в ходе переговоров после прекращения боевых действий. При этом мнение Украины, России и стран, которые выступят гарантом этого соглашения, должно быть учтено.

    Павел также отметил, что размещение солдат НАТО на Украине невозможно, так как это приведет к конфликту между Россией и альянсом. «Никто в Европе не желает этого конфликта», – сказал он.

    По его словам, поставки западного оружия Украине осуществляются таким образом, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Они, по его словам, достаточны для решения задач, стоящих перед ВСУ. «Мы, [осуществляя] поставки, очень осторожны. Мы должны оценивать риск эскалации», – заявил чешский лидер.

    Он не исключил возможность неудачи Киева в случае продолжения конфликта.

    Павел также заявил, что Украина может претендовать на вступление в НАТО после завершения конфликта. «Мы должны прийти к урегулированию [конфликта], к восстановлению мира в регионе, и тогда мы сможем говорить о потенциальном членстве Украины», – сказал президент.

    Между тем глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что военные действия на Украине могут продолжаться не менее десяти лет.

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    15 мая 2024, 07:17 • Новости дня
    Генштаб ВСУ признал отступление около Волчанска в Харьковской области

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские войска отступили из населенных пунктов Лукьянцы и Волчанск Харьковской области, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

    Отмечается, что такой шаг сделан для сохранения жизни военнослужащих и избежания потерь подразделения, передает РБК.

    В штабе сообщили, что отступление произошло под шквальным огнем и атаками российских войск.

    Как заявил в интервью газете The New York Times начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов в России), ситуация находится на грани и ухудшается с каждым часом.

    Накануне глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о пленении бойцами группировки «Север» более 60 человек из «Кракена» и неонацистского формирования «Братство» (также запрещенная в России террористическая организация).

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    15 мая 2024, 08:20 • Новости дня
    ПВО Крыма сбила за ночь десять украинских ракет ATACMS

    Минобороны: Российская система ПВО сбила десять ракет ATACMS над Крымом

    ПВО Крыма сбила за ночь десять украинских ракет ATACMS
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за минувшую ночь сбила десять ракет ATACMS над Крымом, сообщили в пресс-службе Минобороны.

    По данным оборонного ведомства, российская ПВО сбила в ночь на среду десять американских оперативно-тактических ракет ATACMS, а также французские управляемые авиабомбы Hammer, американские противорадиолокационные ракеты HARM, крупнокалиберные реактивные снаряды и беспилотники над Крымом, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что система ПВО сбила за ночь 17 беспилотников над российской территорией.

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    15 мая 2024, 21:05 • Новости дня
    В Харькове развернули блокпосты

    Желающих эвакуироваться из Харькова мужчин стали задерживать на блокпостах

    В Харькове развернули блокпосты
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины развернули в Харькове блокпосты, на которых задерживают мужчин и передают их в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщили в силовых структурах.

    Собеседник ТАСС сообщил, что глава Харькова принял меры для того, чтобы удержать мужчин, подлежащих мобилизации: на блокпостах их сразу передают военкомам.

    Кроме того, в Харьковской области объявлен план-перехват из-за массового бегства солдат ВСУ с фронта, а мобильные блокпосты усилили бронетехникой и вооруженными людьми без опознавательных знаков, предположительно сотрудниками СБУ.

    Ранее сообщалось, что семьи с детьми стали массово уезжать из Харькова, жители убирают с сайтов объявления о продажах своих автомобилей.

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    15 мая 2024, 09:27 • Новости дня
    ВСУ перебросили на Харьковское направление танки Leopard
    ВСУ перебросили на Харьковское направление танки Leopard
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска на фоне продвижения ВС России в Харьковской области начали перебрасывать на Харьковское направление немецкие танки и шведские боевые машины, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ перебрасывают несколько бригад под Харьков вместе с танками Leopard и шведскими боевыми машинами CV 90, пытаясь спасти ситуацию, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что на этом направлении замечены подразделения 57-й мотопехотной, 5-й штурмовой, а также 21-й и 93-й механизированных бригад.

    При этом, по его словам, главное сражение на Харьковском направлении еще впереди, «рассчитывать на легкую прогулку не стоит».

    Ранее ВСУ решили перебросить к Харькову резервы с Красноармейского направления.

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    15 мая 2024, 22:19 • Новости дня
    ВСУ перебросили штурмовую бригаду «Лють» из-под Часова Яра к Харькову

    Украинская штурмовая бригада «Лють» переброшена из-под Часова Яра на Волчанское направление

    ВСУ перебросили штурмовую бригаду «Лють» из-под Часова Яра к Харькову
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Элитная штурмовая бригада украинской национальной полиции «Лють» переброшена из-под Часова Яра в Харьковскую область Украины, сообщили в силовых структурах.

    В силовых структурах заявили, что бригаду перевели «на Волчанское направление», передает ТАСС.

    Напомним, в Киеве заявили, что в Харьковской области складывается критическая обстановка для вооруженных сил Украины. В Минобороны России сообщили в среду, что российские войска освободили Глубокое и Лукьянцы. Генштаб ВСУ признал отступление около Волчанска


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    15 мая 2024, 14:33 • Новости дня
    Российские войска вошли в центр Старомайорского в ДНР

    Рогов: Российские войска продвинулись в центральную часть Старомайорского

    Российские войска вошли в центр Старомайорского в ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы России в ходе наступательных действий взяли под контроль центр Старомайорского в Донецкой народной республике, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

    Российские военные выбили подразделения украинской армии из района Дома культуры и выдавливают их на север и северные окраины населенного пункта, сообщил Рогов, передает ТАСС.

    Ранее российские войска освободили Керамик в ДНР.

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    15 мая 2024, 21:59 • Новости дня
    Польский военный: Украинские потери настолько велики, что стали обыденностью

    Польский подполковник Левандовский: Запад Украины воспринимает боевые действия в стране как обыденность

    Польский военный: Украинские потери настолько велики, что стали обыденностью
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Население западной Украины привыкло к боевым действиям в стране, большие потери стали для украинцев обыденностью, заявил польский подполковник Петр Левандовский.

    «Все мы помним эти ролики с Украины, на которых машины с телами погибших солдат проезжали мимо рядов стоящих на коленях людей. Этого больше нет», – отметил Левандовский в беседе с Onet, передает РИА «Новости».

    Это произошло не из-за того, что люди не готовы преклонять колени перед павшими, а потому, что украинские потери настолько велики, что это уже «стало обыденностью».

    «К военным действиям привык не только Запад, но и Западная Украина тоже», – констатировал военный. Он также заявил о маргинализации темы конфликта в сознании населения Западной Украины.

    Ранее президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине.

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    15 мая 2024, 15:35 • Новости дня
    Блинкен: США и Украина обсудили размещение Patriot в Харькове

    Госсекретарь США Блинкен: США и Украина обсудили размещение Patriot в Харькове

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве заявил, что Вашингтон обсуждает с Киевом возможность размещения комплексов противовоздушной обороны Patriot в Харькове.

    Отмечается, что данное заявление является первым официальным подтверждением переговоров о размещении Patriot на территории Украины, передает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном попросил две системы Patriot для защиты Харькова и Харьковской области.

    Коментарии (12)
    15 мая 2024, 14:28 • Новости дня
    Вассерман: Блинкен сыграл в Киеве на гитаре ради истребления граждан Украины
    Вассерман: Блинкен сыграл в Киеве на гитаре ради истребления граждан Украины
    @ Brendan Smialowski/AP/ТАСС

    С точки зрения мобилизации руководства террористической организации «Украина» на полное истребление граждан Украины Блинкен действовал вполне успешно, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя музыкальное выступление госсекретаря США Энтони Блинкена на сцене в киевском клубе.

    Во время необъявленного визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен зашел в один из местных музыкальных клубов, где выступил на сцене. Вместе с одной из киевских групп он исполнил на гитаре песню канадско-американского музыканта Нила Янга Rockin' in the Free World, а также выразил поддержку Украины со стороны США.

    «Госсекретарь Соединенных Штатов Америки выступил на сцене вполне успешно. Просто потому, что что бы он не делал, он это делает лучше, чем исполняет обязанности министра иностранных дел. Наверное, теоретически он бы мог исполнять обязанности министра еще хуже, чем сейчас, но это потребовало бы уже специальных усилий», – говорит Вассерман.

    Вассерман объясняет, что задача госсекретаря США, а данный пост аналогичен должности главы МИДа в большинстве других стран, состоит в принуждении тех государств, куда он прибывает, к соблюдению интересов Соединенных Штатов, пусть даже в ущерб их собственным интересам. На такое, подчеркивает собеседник, все-таки соглашаются далеко не все.

    «Руководство террористической организации «Украина» воспринимает как должное любые действия своих нанимателей, а возможность сохранения, соблюдения интересов громадного русского большинства граждан Украины естественным образом не интересует руководство террористов, заточенных под разрушение и уничтожение всего русского. С точки зрения мобилизации руководства террористической организации «Украина» на полное истребление граждан Украины Блинкен действовал вполне успешно», – считает депутат.

    По его словам, действия госсекретаря США нельзя приравнивать к выступлениям перед солдатами деятелей искусств, даже мировых, хотя бы потому, что артисты зачастую не думают о правильности действий из-за недостатка собственной компетенции. Так, например, припоминает он, во времена войны во Вьетнаме многие американские представители эстрады приезжали в страну с выступлениями. Кто-то взывал к миру, например, актриса Джейн Фонда, кто-то поддерживал свои вооруженные силы. В числе выступивших перед солдатами США в то время были американские патриоты – актриса Ракель Уэлч, комик Боб Хоуп и многие другие.

    «Главная задача деятелей искусства – это максимально воздействовать на эмоции своей аудитории, а не на ее сознание. И для воздействия на эмоции желательно самому эти эмоции разделять. Так что и тогда большинство деятелей американского искусства вполне активно участвовали в концертах для своих вооруженных сил во Вьетнаме, сохранилось множество фотографий тогдашних звезд кино. Такое поведение естественно, ибо далеко не все они могут правильно оценить поведение своего государства. Что не скажешь про Блинкена, задача которого как раз участвовать в анализе деятельности своего государства и защищать интересы государства, а не только текущие правящие партии», – заключил Вассерман.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала музыкальное выступление Блинкена на Украине паноптикумом и издевательством высшей марки. Она подчеркнула, что либо это был «адский непрофессионализм тех пиарщиков», которые не прочувствовали «остроту момента», либо это произошло намеренно.

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    15 мая 2024, 13:30 • Новости дня
    Минобороны сообщило о полном освобождении Работино в Запорожской области
    Минобороны сообщило о полном освобождении Работино в Запорожской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подразделения группировки российских «Днепр» полностью освободили Работино в Запорожской области, сообщило Минобороны.

    Также военные нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й бригады теробороны, а также 23-й бригады нацгвардии Украины около Малой Токмачки Запорожской области, Никополя Днепропетровской области и Золотой Балки Херсонской области, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Вооруженные силы Украины потеряли до 25 военнослужащих, 155-мм американскую гаубицу М777.

    Оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражены скопления техники и живой силы ВСУ в 135 районах.

    Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам Общественной палаты Владимир Рогов заявил, что Работино стало могилой для ВСУ.

    Коментарии (3)
    15 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS

    Военный эксперт Леонков: Российские системы ПВО демонстрируют растущую эффективность в отражении ударов ATACMS

    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Обстрел полуострова Крым с применением ракет ATACMS в очередной раз продемонстрировал слаженность и эффективность российских систем ПВО. Несмотря на грозную репутацию боеприпаса, российские военные успешно адаптируются к противостоянию с этой угрозой, сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее российские системы ПВО РФ отразили атаку ВСУ по территории Крыма.

    «Атака по Крыму, предпринятая противником в ночь на среду, оказалась достаточно масштабной. Скорее всего, наземные комплексы, с которых и запускались ракеты ATACMS, были расположены в районе между Одессой и Николаевым. Судя по всему, удары планировались долго, а в выборе целей ВСУ помогали их западные союзники», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не исключаю, что в рамках атаки были задействованы системы искусственного интеллекта. Скорее всего, с их помощью и осуществлялось наведение боеприпасов на интересующие Украину объекты. Все это в совокупности сделало процесс противодействия обстрелу невероятно сложным», – подчеркивает он.

    «Тем не менее, ВС РФ в очередной раз продемонстрировали поразительную слаженность и эффективность. Несмотря на то, что ракеты ATACMS имеют весьма грозную репутацию, мы в кратчайшие сроки сумели приспособиться к противостоянию с ними. Как показала практика, в настоящий момент мы способны выдерживать натиск даже десяти этих боеприпасов», – отмечает собеседник.

    «Добиться этого удалось за счет использования комплексов ПВО, имеющих возможность достаточно быстро менять позицию. Таким образом, наши военные при необходимости могут усилить направление, по которому приходится основная сила удара. Данная тактика получила название инициативной эшелонированной системы противовоздушной обороны», – акцентирует эксперт.

    «Однако, несмотря на безусловные успехи российской армии, важно помнить, что ПВО не может обеспечить стопроцентную безопасность той или иной территории. В конфликте всегда присутствует определенный элемент неожиданности. Поэтому нам необходимо всегда сохранять бдительность и неустанно работать по совершенствованию средств обороны», – резюмирует Леонков.

    Ранее российские системы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ по территории Крыма. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. По данным ведомства, над территорией полуострова было уничтожено десять американских оперативно-тактических боеприпасов ATACMS.

    После обстрела в Севастополе были обнаружены несдетонировавшие части ликвидированных ракет. Губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале призвал жителей города проявить максимальную осторожность и не прикасаться к подозрительным предметам, лежащим на улице.

    Речь идет о подзарядных боеприпасах М74, представляющих собой стальную оболочку, наполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью они также выпускают стальные детали, содержащиеся внутри конструкции. Радиус поражения модели составляет приблизительно 15 метров.

    Помимо Крыма, атака ВСУ затронула и другие регионы России. Так, над территорией Белгородской области были уничтожены две противорадиолокационные ракеты  HARM, две управляемые авиабомбы «Hammer», два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять БПЛА. В Курской области ликвидировали пять беспилотников, а в Брянской перехваченными оказались три дрона.

    Ранее британский министр обороны Грант Шаппе подтвердил, что у Украины имеется разрешение Лондона на использование оружия королевства для нанесения ударов по территории Крыма.

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    15 мая 2024, 14:47 • Новости дня
    Рогов: Освобождение Работино ускорит продвижение сил России в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Освобождение группировкой «Днепр» Работино в Запорожской области ускорит продвижение российских сил на Ореховском направлении, в том числе в районе Вербового, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    По его словам, с освобождением Работино ускорится процесс продвижения ВС России со стороны Вербового, передает ТАСС.

    Рогов добавил, что в Работино зачищены все позиции противника, сейчас идет борьба за высоты, которые окружают этот населенный пункт, значительная их часть уже освобождена.

    По его словам, освобождение Работино – важный удар по пропаганде Зеленского, потому что уже нельзя показать, за что погибли десятки тысяч боевиков ВСУ, так как никаких результатов украинского контрнаступления нет.

    Ранее Рогов заявил, что Работино на Ореховском направлении запорожской линии фронта превратилось для украинских войск в могилу.

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