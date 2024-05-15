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Словацкое ТВ рассказало о состоянии Фицо
Словацкий канал ta3 заявил, что важнейшие артерии Фицо не повреждены
Глава правительства Словакии Роберт Фицо, на которого произошло покушение, потерял много крови, но важнейшие артерии не повреждены, сообщили СМИ.
По информации ta3, операция продолжалась около трех часов 40 минут, премьер введен в состояние искусственного сна. В таком состоянии Фицо, как ожидается, пробудет сутки, передает ТАСС.
«Многое будет зависеть от его физического состояния, насколько организм сможет справиться с полученными ранениями», – приводит РИА «Новости» сообщение канала.
При этом критической кровопотери не произошло, важнейшие артерии не были повреждены, потеря крови не столь критическая, как предполагалось ранее, говорится в сообщении.
Напомним, в среду после выездного заседания правительства Словакии в Гандлове было совершено покушение на премьер-министра республики. В него стрелял 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Цинтула заявил, что совершил покушение, поскольку выступает против политики Фицо.