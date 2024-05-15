Жить в новом блоковом мире станет дороже, но интереснее и безопаснее. Наибольшую выгоду получат государства – лидеры блоков, контролирующие соответствующую инфраструктуру – транспортную, финансовую, и задающие тон технологической кооперации внутри блока. У России есть шанс стать таким лидером блока.2 комментария
В Латвии арестовали тяжелобольную мать «парня с флагом России»
В Латвии арестовали на два месяца тяжелобольную мать «парня с флагом России»
Латвийские спецслужбы арестовали на два месяца Светлану Дубяго, мать Александра Дубяго, известного как «парень с флагом России», сообщили СМИ.
Как сообщили в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье», женщину задержали за то, что она передала деньги на адвоката таксисту Сергею Сидорову от его сестры.
Отмечается, что Сидорова, обвиняемого в шпионаже в пользу России, уже несколько месяцев держат под стражей. Светлана Дубяго, по словам ее адвоката, тяжело больна и нуждается в постоянном уходе.
Журналист Алексей Стефанов в своем Telegram-канале напомнил, что несколько лет назад Александр Дубяго был осужден на три месяца тюрьмы за то, что в День Победы произнес слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны у монумента Освободителям Риги.