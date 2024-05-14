Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.6 комментариев
Байден предъявил обвинения китайским автопроизводителям
Байден: США не позволят Китаю заполнить американский рынок электрических авто
США не позволят Китаю заполнить американский рынок электрических автомобилей, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.
Он также добавил, что США не допустят методы нечестной конкуренции среди производителей автомобилей, передает РИА «Новости». Как заявил Байден, Китай конкурирует нечестно с использование кибершпионажа.
Ранее китайское министерство коммерции выразило решительный протест против действий США, включивших 37 китайских компаний в список организаций, подлежащих экспортному контролю, якобы из-за их «военного вмешательства» и связей с Россией.