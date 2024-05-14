Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Арбитражный суд наложил арест на Ярославский судостроительный завод
Арбитражный суд Ярославской области принял обеспечительные меры в отношении АО «Лидер гарант», согласно которым под арест попадает Ярославский судостроительный завод, следует из материалов, опубликованных в базе «Электронное правосудие».
Как сообщается в картотеке арбитражных дел, принять обеспечительные меры, передает ТАСС.
Как уточнили в правоохранительных органах, в качестве обеспечительной меры избран арест Ярославского судостроительного завода. Следующее заседание по иску состоится 27 мая. Сейчас Ярославский судостроительный завод работает в штатном режиме.