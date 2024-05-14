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Анвар Гатиятулин официально возглавил ХК «Ак Барс»
Анвар Гатиятулин официально назначен главным тренером клуба КХЛ «Ак Барс» (Казань), контракт со специалистом рассчитан на два сезона, сообщила пресс-служба клуба.
Как сообщил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в Telegram-канале клуба, в Казани давно следили за работой Гатиятулина в других клубах, но ранее не было возможности пригласить его в «Ак Барс». Он добавил, что это очень хороший тренер, прошедший путь от детской школы до сборной России.
«Во время переговоров мы поняли, что системный подход Анвара Гатиятулина подходит нашему клубу. Мы рассчитываем на преемственность основных идей «Ак Барса» и «Татнефти» – работоспособности, сплоченности, стабильности, грамотной игры и высоких результатов», – добавил генменеджер клуба.
Напомним, в апреле Гатиятулин отказался подписывать контракт с хоккейным клубом «Сибирь».