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Росфинмониторинг решил подключить оператора карт «Мир» к борьбе с отмыванием денег
Росфинмониторинг предложил подключить оператора карт «Мир» к борьбе с отмыванием денег
Росфинмониторинг предложил включить Национальную систему платежных карт (НСПК), оператора карт «Мир» и Системы быстрых платежей (СБП), в сферу регулирования антиотмывочного законодательства.
«Реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки», – сообщил представитель ведомства, передает РБК.
По его словам, еще одним преимуществом реализации инициативы будет «более оперативное получение Росфинмониторингом запрашиваемых сведений».
Сейчас Росфинмониторинг запрашивает данные об операциях по картам «Мир» и с использованием СБП у банков.
Включение НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства позволит финразведке направлять запросы напрямую оператору.
Отмечается, что для реализации предложения потребуется внесение изменений в «антиотмывочный» 115-ФЗ.