Росфинмониторинг решил подключить оператора карт «Мир» к борьбе с отмыванием денег

Росфинмониторинг предложил подключить оператора карт «Мир» к борьбе с отмыванием денег

Tекст: Денис Тельманов

«Реализация этой идеи положительно скажется на оптимизации нагрузки на кредитные организации по работе с запросами Росфинмониторинга, так как часть запросов служба будет направлять напрямую соответствующему оператору, минуя банки», – сообщил представитель ведомства, передает РБК.

По его словам, еще одним преимуществом реализации инициативы будет «более оперативное получение Росфинмониторингом запрашиваемых сведений».

Сейчас Росфинмониторинг запрашивает данные об операциях по картам «Мир» и с использованием СБП у банков.

Включение НСПК в сферу регулирования антиотмывочного законодательства позволит финразведке направлять запросы напрямую оператору.

Отмечается, что для реализации предложения потребуется внесение изменений в «антиотмывочный» 115-ФЗ.