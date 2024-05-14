Мужа экс-сотрудницы Минюста заочно обвинили в содействии терроризму

Tекст: Денис Тельманов

«21 марта 2024 года вынесено постановление о привлечении Мамедова Дениса Андреевича в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность)», – указано в документе, сообщает ТАСС.

Отмечается, что суд заочно арестовал Мамедова на два месяца с момента его задержания или экстрадиции.



Как следует из материалов уголовного дела, в октябре 2022 года Денис Мамедов и его жена Мария Мамедова покинули Россию.

Отмечается, что супруги активно публиковали в социальных сетях пацифистские материалы, а также направляли жалобы в российские ведомства с требованием прекратить специальную военную операцию на Украине.

В апреле 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Дениса Мамедова к 8,5 годам лишения свободы за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Заочное рассмотрение дела его жены по аналогичной статье продолжается.