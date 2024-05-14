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Мужа экс-сотрудницы Минюста заочно обвинили в содействии терроризму
Денис Мамедов, муж бывшей сотрудницы Северо-Кавказского регионального центра судебной экспертизы Минюста РФ в Ставрополе, заочно обвиняется в содействии террористической деятельности. Об этом говорится в тексте решения Басманного суда о его заочном аресте.
«21 марта 2024 года вынесено постановление о привлечении Мамедова Дениса Андреевича в качестве обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность)», – указано в документе, сообщает ТАСС.
Отмечается, что суд заочно арестовал Мамедова на два месяца с момента его задержания или экстрадиции.
Как следует из материалов уголовного дела, в октябре 2022 года Денис Мамедов и его жена Мария Мамедова покинули Россию.
Отмечается, что супруги активно публиковали в социальных сетях пацифистские материалы, а также направляли жалобы в российские ведомства с требованием прекратить специальную военную операцию на Украине.
В апреле 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Дениса Мамедова к 8,5 годам лишения свободы за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Заочное рассмотрение дела его жены по аналогичной статье продолжается.