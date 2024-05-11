Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?0 комментариев
CNN: Продвижение ВС России в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений
На Западе признали продвижение ВС России в Харьковской области одним из крупнейших наступлений
Продвижение российских военных в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений за последнее время, заявил главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто.
По его словам, длительная задержка в предоставлении доппомощи Украине побудила российские силы к рывку, чтобы воспользоваться удобным моментом, передает РИА «Новости».
Шутто добавил, что главной целью наступления в этой области будет создание буферной зоны, о которой российское руководство уже говорило.
В субботу Минобороны официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Запад встревожило открытие Россией нового фронта в ходе СВО.