Депутатов попросили не хлопать Мишустину после утверждения

Депутаты Госдумы призвали сами себя быть сдержаннее и не хлопать после утверждения кандидатуры премьера

Tекст: Вера Басилая

Большинство фракций в Госдуме предварительно поддержали кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России, вопросы остались только у фракции КПРФ, которая должна проголосовать исходя из отношений к их вопросам и наказам Мишустину, пишет «Московский комсомолец».

Кандидатуры замов главы правительства и новых руководителей ведомств, которые в пятницу представит новый премьер-министр, начнут обсуждать в воскресенье. Комитеты Госдумы будут проводить совместные заседания по голосованию кандидатов за вице-премьеров, после чего профильный комитет озвучит общую позицию.

Председатель комитета по контролю Госдумы Олег Морозов призвал депутатов быть сдержаннее при обсуждении кандидатуры, не вставить и бурно не аплодировать.

Ранее и. о. главы правительства России Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, где депутаты рассмотрят его кандидатуру на пост премьер-министра.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьера. Позже в ГД был внесен проект постановления об утверждении Мишустина на эту должность.

Путин выразил надежду на то, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост главы правительства.