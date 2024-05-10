Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Депутатов попросили не хлопать Мишустину после утверждения
Депутаты Госдумы призвали сами себя быть сдержаннее и не хлопать после утверждения кандидатуры премьера
Депутаты Госдумы призвали друг друга не сопровождать оглашение результатов голосования по утверждению кандидатур премьер-министра и правительства России бурными продолжительными аплодисментами.
Большинство фракций в Госдуме предварительно поддержали кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России, вопросы остались только у фракции КПРФ, которая должна проголосовать исходя из отношений к их вопросам и наказам Мишустину, пишет «Московский комсомолец».
Кандидатуры замов главы правительства и новых руководителей ведомств, которые в пятницу представит новый премьер-министр, начнут обсуждать в воскресенье. Комитеты Госдумы будут проводить совместные заседания по голосованию кандидатов за вице-премьеров, после чего профильный комитет озвучит общую позицию.
Председатель комитета по контролю Госдумы Олег Морозов призвал депутатов быть сдержаннее при обсуждении кандидатуры, не вставить и бурно не аплодировать.
Ранее и. о. главы правительства России Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, где депутаты рассмотрят его кандидатуру на пост премьер-министра.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьера. Позже в ГД был внесен проект постановления об утверждении Мишустина на эту должность.
Путин выразил надежду на то, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост главы правительства.