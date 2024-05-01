На Украине предложили легализовать ЧВК

На Украине решили легализовать оборонные компании во избежание проблем с демобилизованными

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в пояснительной записке к документу, по прогнозу, после демобилизации большого числа военнослужащих на Украине существует риск возникновения негативных последствий» с учетом наличия у населения неучтенного оружия, передает ТАСС.

Авторы предложения сообщают также, что возможны подавленные настроения в связи с уменьшением выплат, сложности с поиском работы, наличие деструктивных политических процессов в государстве, другие негативные тенденции».

Авторы указывают, что «на сегодняшний день есть срочная необходимость в уменьшении рисков путем разрешения на Украине деятельности международных оборонных компаний, а работа в оборонных компаниях будет способствовать переходу военных к мирному образу жизни.

В пояснительной записке указано, что компании могут действовать за рубежом, но платить налоги на Украине.

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