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На Украине предложили легализовать ЧВК
На Украине решили легализовать оборонные компании во избежание проблем с демобилизованными
Украинские парламентарии хотят легализовать так называемые оборонные компании, в которые планируют трудоустраивать бывших военных в связи со «срочной необходимостью уменьшения рисков» для государства. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде.
Как говорится в пояснительной записке к документу, по прогнозу, после демобилизации большого числа военнослужащих на Украине существует риск возникновения негативных последствий» с учетом наличия у населения неучтенного оружия, передает ТАСС.
Авторы предложения сообщают также, что возможны подавленные настроения в связи с уменьшением выплат, сложности с поиском работы, наличие деструктивных политических процессов в государстве, другие негативные тенденции».
Авторы указывают, что «на сегодняшний день есть срочная необходимость в уменьшении рисков путем разрешения на Украине деятельности международных оборонных компаний, а работа в оборонных компаниях будет способствовать переходу военных к мирному образу жизни.
В пояснительной записке указано, что компании могут действовать за рубежом, но платить налоги на Украине.
Ранее в тюрьмах США ЧВК начали вербовку членов наркокартелей для отправки на Украину.