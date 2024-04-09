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    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Макрон хочет успеть к разделу украинского пирога

    Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.

    5 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Как убить в себе бюрократа

    Глава крупнейшей корпорации обнаружил, что на окно его огромного офиса на каком-то очень высоком этаже небоскреба накакала птичка. Он сделал все нужные распоряжения. Прошло полгода, прежде чем промышленные альпинисты наконец-то добрались до его окна...

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленскому не доверяет даже его собственный парламент

    Власть ЗЕ-команды держится только благодаря финансовой и политической помощи США. Именно они подпитывают этот режим энергией. Однако уже сегодня его адепты среднего звена начинают думать о своей шкуре, о чем свидетельствуют маневры украинских депутатов вокруг законопроекта «о могилизации».

    2 комментария
    9 апреля 2024, 16:04 • Новости дня

    ВС России управляемыми боеприпасами уничтожили боевиков ВСУ у Спорного

    Минобороны: ВС России уничтожили украинских боевиков управляемыми боеприпасами возле Спорного

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска при помощи управляемых боеприпасов нанесли удар по позициям ВСУ у Спорного, украинские боевики были уничтожены, сообщили в Министерстве обороны России.

    Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения украинских боевиков возле Спорного. Удар был нанесен российскими военнослужащими Южной группировки войск, следует из сообщения в Telegram-канале ведомства.

    Ранее ракетным ударом в ДНР поражен украинский поезд с подкреплением ВСУ.

    9 апреля 2024, 13:40 • Новости дня
    Ракетным ударом в ДНР поражен украинский поезд с подкреплением ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Железнодорожный состав с подкреплением ВСУ поражен ракетным ударом в районе Константиновки в подконтрольной Украине части ДНР, сообщили в силовых структурах.

    Как сообщил источник ТАСС, ВС России нанесли ракетный удар по ж/д составу с резервистами ВСУ, направлявшимися в Дружковку. Источник добавил, что в том же районе также поражены были несколько скоплений пехоты ВСУ.

    Ранее ВС России поразили военный эшелон в Харьковской области.

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    9 апреля 2024, 09:50 • Новости дня
    ВС России ночью уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России ночью уничтожили расположение ВСУ в центре Полтавы, заявил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на коллег.

    По его словам, ночью в Полтаве прогремели три мощных взрыва, было уничтожено расположение ВСУ недалеко от центра города, также дрон «Герань» сбили над городом и он упал на двухэтажное здание, есть пострадавшие, дом пострадал незначительно, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что также был прилет в Кременчуге в районе ж/д вокзала, куда после прилета «вяло поехали скорые без сирен, но с мигалками», они опасались нового тренда украинских военных – бить по приехавшим на место взрыва врачам и спасателям.

    Ранее Лебедев сообщил, что поражен аэродром Долгинцево в Криворожской области, где базировались самолеты ВСУ.

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    9 апреля 2024, 12:00 • Новости дня
    Боррель: Украина отчаянно просит срочно поставить семь батарей Patriot
    Боррель: Украина отчаянно просит срочно поставить семь батарей Patriot
    @ Soeren Stache/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина «отчаянно просит» у ЕС срочно выделить ей семь батарей систем ПВО Patriot, эта тема будет обсуждаться на следующей встрече министров иностранных дел и обороны ЕС 22 апреля, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, выступая на конференции в Брюсселе.

    По его словам, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отчаянно просил его о хотя бы семи батареях Patriot и, хотя западные страны имеют около 100 батарей, но не могут выделить даже такое количество Украине, передает ТАСС.

    Боррель также пообещал на следующей встрече министров иностранных дел и обороны ЕС поднять вопрос о поставках Украине системы ПВО, чтобы она могла отражать российские ракеты.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у стран Запада есть возможность передать Киеву новые ЗРК Patriot, но соответствующее решение не принимают.

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    9 апреля 2024, 14:35 • Новости дня
    На Украине осознали, что авиаконструктор Сикорский не был украинцем
    На Украине осознали, что авиаконструктор Сикорский не был украинцем
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине разгорелась дискуссия о национальности авиаконструктора Игоря Сикорского, имя которого носит киевский аэропорт Жуляны, депутат Верховной рады Владимир Вятрович заявил, что Сикорский называл себя русским, а украинцев считал частью «единого русского народа».

    Это заявление прозвучало в контексте споров о национальном происхождении других известных киевлян, например, писателя Михаила Булгакова, которого Украинский институт национальной памяти признал «украинофобом», сообщает ТАСС.

    Сикорский позиционировал себя как русский монархист и считал украинцев частью «единого русского народа».

    В настоящее время на Украине имя Сикорского носит не только аэропорт, но и Киевский политехнический институт, а также улица, на которой находится американское посольство.

    Ранее Институт национальной памяти Украины (ИНП) назвал Булгакова «имперцем по мировоззрению» и «ярым украинофобом». Утверждается, что писатель, хоть и жил в Киеве, якобы презирал украинцев, поддерживал «белогвардейщину» и «экспансию русского коммунизма».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как на самом деле Булгаков относился к Украине и Киеву и почему в его творчестве видны параллели с происходящим.

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    8 апреля 2024, 20:10 • Новости дня
    На Украине передвижной цирк получил бронь от мобилизации

    Депутат рады Железняк: «Передвижной цирк Украины» признан критически важным предприятием

    На Украине передвижной цирк получил бронь от мобилизации
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство культуры Украины признало государственное предприятие «Передвижной цирк Украины» критически важным предприятием, работники которого получат бронь от мобилизации, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Железняк пояснил, что статус цирку присвоен «для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период», передает РИА «Новости».

    Украинский парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) сообщал, что в список стратегически важных учреждений попали предприятия по разведению верблюдов, производству малярных и штукатурных работ и изданию компьютерных игр.

    Кроме того, статус «стратегических организаций» был присвоен украинским телеканалам, участвующим в национальном телемарафоне.

    Ранее Гончаренко утверждал, что украинское правительство намерено привязать отсрочку к уровню зарплаты, в результате под мобилизацию не попадут граждане с зарплатой в два раза выше средней.

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    8 апреля 2024, 18:25 • Новости дня
    МИД призвал мировое сообщество лишить Киев возможности ядерного террора
    МИД призвал мировое сообщество лишить Киев возможности ядерного террора
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина встала на путь ядерного террора, миру необходимо противодействовать этому, заявили в МИД России на фоне ударов киевского режима по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

    «Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, дает понять, что встала на путь ядерного террора», – заявили в МИД, передает ТАСС.

    Мировое сообщество и мировые организации, в особенности Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), должны лишить Киев возможности осуществлять террористические атаки на ядерные объекты, подчеркнули в ведомстве.

    Там добавили, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности ЗАЭС, Москва намерена выявлять и преследовать виновных в нападениях на российские объекты независимо от их местонахождения.

    В понедельник над территорией ЗАЭС был сбит украинский дрон-камикадзе, его обломки упали на кровлю шестого энергоблока.

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    9 апреля 2024, 14:44 • Новости дня
    В Совфеде назвали единственный способ предотвратить вступление Украины в НАТО

    Сенатор Долгов: Исключить вступление Украины в НАТО может только победа России в СВО

    В Совфеде назвали единственный способ предотвратить вступление Украины в НАТО
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Когда Российской армией будут решены задачи в рамках спецоперации, вопрос о вступлении Украины в НАТО отпадет сам собой. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали сенаторы Константин Долгов и Андрей Климов. Ранее в Госдепе допустили вступление Украины в НАТО после завершения конфликта. В России же такой сценарий расценивают как угрозу национальной безопасности.

    «Вступление Украины в НАТО прямо противоречит интересам безопасности нашей страны. Если кто-то в Вашингтоне хочет затащить Украину в альянс, пусть продолжает хотеть. Мы же будем заниматься обеспечиванием собственных приоритетов и задач», – сказал сенатор Константин Долгов.

    По его мнению, исключить вступление Украины в НАТО возможно при условии завершения спецоперации победой России. «Когда те задачи, которые поставил глава государства, будут достигнуты, вопрос о членстве Украины в Североатлантическом альянсе отпадет сам собой», – убежден собеседник.

    Более того, Долгов не исключает, что блок НАТО в обозримом будущем может переформатироваться. Он напомнил о предстоящих президентских выборах в США. «Посмотрим, что будет. Я бы свою зарплату не поставил на то, что через 15–20 лет НАТО сохранится в том виде, в котором блок существует сейчас», – указал парламентарий.

    Схожей точки зрения придерживается сенатор Андрей Климов. «Мы занимаемся демилитаризацией и денацификацией Украины. Эта задача будет решена», – подчеркнул он. Спикер напомнил о Стамбульских соглашениях, в которых был прописан нейтральный статус Украины. «Более того, Россия признала суверенитет соседней страны на основе Декларации о независимости, где был прописан нейтральный статус Украины. Отказавшись от нейтралитета, Киев «выбил стул» из наших российско-украинских отношений», – уточнил собеседник. Он призвал руководство стран НАТО осознать, что для России вступление Украины в НАТО неприемлемо.

    Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что вступление Украины в НАТО возможно только после завершения текущего конфликта. «В конечном итоге этот процесс будет продвигаться вперед по окончании этого конфликта», – приводит его слова ТАСС. При этом Миллер добавил, что в альянсе продолжаются переговоры по Украине.

    Посол России в США Анатолий Антонов в ответ назвал подобный сценарий угрозой национальной безопасности России и указал, что он является неприемлемым. «Вступление Украины в НАТО для нас неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Это угроза национальной безопасности России. Только абсолютно непонимающие принципиальные позиции Российской Федерации политики могут рассчитывать на то, что мы смиримся с участием Киева во враждебном нам блоке», – цитирует Антонова Telegram-канал российской дипмиссии.

    Между тем о том, что вопрос принятия Украины в альянс можно обсудить после завершения конфликта с Россией, говорил и украинский посол в Турции Василий Боднар. «Мы хотим, чтобы были определены условия для нашего вступления в НАТО, чтобы нам назвали дату. На данный момент у Украины нет требования вступать в альянс. Мы не настаиваем в этом вопросе. Сейчас Украине нужно только оружие», – сказал он в интервью одной из турецких газет.

    Незадолго до этого источники газеты La Repubblica сообщили, что представители НАТО неформально обсуждают вступление Украины в альянс после уступки Крыма и всех присоединенных за два года территорий России. Газета ВЗГЛЯД писала, что в реальности это не компромисс, а еще один толчок в сторону ядерной войны.

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    8 апреля 2024, 18:02 • Новости дня
    Подоляк отверг заключение мира с Россией путем уступок территорий

    Советник главы офиса президента Украины Подоляк назвал «политической наивностью» мир в обмен на территории

    Подоляк отверг заключение мира с Россией путем уступок территорий
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Последствия заключения мира с Россией путем территориальных уступок будут негативными для Европы и Украины, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк отметил постоянное «удивительное желание» заставить примириться ценой территориальных услуг. По его словам, для Украины и Европы последствия могут быть негативными, пишут «Известия».

    Ранее The Washington Post писала, что Трамп пообещал надавить на Киев и заставить украинские власти уступить Крым и Донбасс, чтобы положить конец конфликту на Украине.

    Также стало известно, что в НАТО неформально обсуждают вступление Украины в альянс после уступки Крыма и всех присоединенных за два года территорий России.

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    9 апреля 2024, 12:51 • Новости дня
    Глава МИД Британии прибыл на встречу с Трампом для обсуждения ситуации на Украине

    Глава МИД Британии Кэмерон прибыл на встречу с экс-президентом США Трампом для обсуждения ситуации на Украине

    Глава МИД Британии прибыл на встречу с Трампом для обсуждения ситуации на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом во Флориде для обсуждения ситуации на Украине и НАТО, пишет издание The Daily Telegraph.

    По информации газеты, они обсудили ситуацию на Украине и в секторе Газа, а также «будущее НАТО», передает «Интерфакс».

    Известно, что встреча прошла в частной резиденции Трампа в Мар-а-Лаго.

    Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что может положить конец конфликту на Украине, если он надавит на Киев.

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    9 апреля 2024, 16:17 • Новости дня
    СК обвинил связанную с сыном Байдена украинскую компанию в финансировании терактов в РФ

    СК: Украинская «Бурисма Холдингс» финансировала теракты и убийства в России

    СК обвинил связанную с сыном Байдена украинскую компанию в финансировании терактов в РФ
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Через действующую на украинской территории нефтегазовую компанию «Бурисма Холдингс» в последние годы финансировались теракты в России, деньги направлялись в том числе на убийства политических и общественных деятелей, заявил российский Следственный комитет.

    Деньги шли через коммерческие структуры, включая «Бурисму Холдингс», их направляли на проведение терактов, устранение политических и общественных деятелей, для нанесения ущерба экономике, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Поступления составили несколько миллионов долларов США. Дело заведено по статье «Финансирование терроризма».

    Следствие, финансовая разведка и другие спецслужбы проверяют источники поступления и движение этих средств, причастность конкретных лиц из числа сотрудников органов власти, общественных и коммерческих организаций стран Запада. Отрабатываются связи непосредственных исполнителей терактов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами.

    Дело завели после обращения депутатов Госдумы, попросивших СК проверить финансирование террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО.

    Ранее в США бывшего информатора ФБР Александра Смирнова обвинили в предоставлении недостоверной информации о причастности президента США Джо Байдена к деловым связям его сына Хантера и украинской энергетической компании Burisma.

    Экс-депутат украинской Рады Андрей Деркач заявлял, что взятка в 6 млн долларов за закрытие дела о коррупции вокруг компании Burisma, в которой работал сын президента США Джо Байдена Хантер, пошла на финансирование терактов ВСУ.

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    9 апреля 2024, 12:10 • Новости дня
    Экономист оценил попытки ЕС ограничить беспошлинный импорт с Украины

    Экономист Лизан: Евросоюз пытается вернуть Украину в период квот на сельхозпродукцию

    Экономист оценил попытки ЕС ограничить беспошлинный импорт с Украины
    @ Monika Skolimowska/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Подготовленные Советом ЕС ограничения для продления беспошлинного ввоза с Украины больше похожи на механизм квот, который действовал в период с 2014 по 2022 годы. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экономист Иван Лизан. Напомним, предварительное соглашение предполагает продление беспошлинного ввоза, но устанавливает потолок по объему ввозимой продукции.

    «Работа над созданием механизма, который предотвращал бы скачки по импорту продукции с Украины, велась странами ЕС еще с середины лета 2023 года. С одной стороны, были недовольные европейские фермеры. С другой стороны – Евросоюз не мог совсем отказаться от украинских сельхозтоваров. Во-первых, странам – членам объединения было важно показать, что они всячески поддерживают Киев. Во-вторых, импорт с Украины позволял сдерживать продовольственную инфляцию в ЕС. Похоже, сейчас заинтересованным сторонам удалось прийти к своеобразному компромиссу», – отметил экономист и политолог Иван Лизан.

    Соглашение предполагает продление беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции, но при этом устанавливает потолок по объему ввозимых товаров. «Фактически речь идет о квотах», – пояснил собеседник. По его словам, похожий механизм действовал в период с 2014 по 2022 год, но сейчас, вероятно, ограничения на импорт будут не такими жесткими. Вместе с тем соглашение ЕП и Совета ЕС вызывает вопросы, добавил Лизан.

    «Пока не совсем понятно, как будет применяться инструмент «экстренного торможения» беспошлинного режима. Будет ли таможенный комитет Польши рапортовать в Еврокомиссию, а Еврокомиссия принимать решение или таможенный комитет Польши сможет запускать механизм самостоятельно, уведомив об этом Еврокомиссию?» – рассуждает экономист.

    «Более того, важно понять, какими будут средние показатели объемов импорта продукции с Украины, – продолжил спикер. – Например, во втором полугодии 2021 года Киев почти ничего не поставлял в страны ЕС, потому что действовали жесткие квоты, а после 2022 года включился режим «полного разгула». Поэтому я допускаю, что среднее значение может быть близким к максимуму».

    По оценкам эксперта, для Киева последствия от введения ограничений будут минимальными. «Возможно, несколько сократится уже уменьшившийся объем экспорта продукции в страны Евросоюза», – уточнил экономист. При этом механизм регулирования импорта украинской продукции может быть элементом более масштабной сделки, допускает Лизан. Он напомнил, что ранее Варшава лоббировала предложение ограничить импорт зерна из России и Белоруссии. «Я не исключаю, что ЕП и Совет ЕС заключил какое-то комплексное соглашение. Стоит посмотреть, получат ли в ближайшее время поляки какие-то «плюшки», – предложил собеседник.

    Ранее представители государств – членов ЕС и депутаты Европейского парламента предварительно согласовали решение о продлении беспошлинного ввоза украинских сельхозтоваров на год до 5 июня 2025 года, однако установили потолок по объему ввозимой продукции. Согласно заявлению на сайте ЕП, соглашение по либерализации торговли призвано стабилизировать украинскую экономику и облегчить постепенную интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС.

    Соглашением предусмотрен инструмент «экстренного торможения» приостановки беспошлинного режима для «чувствительной сельхозпродукции», в том числе птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, крупы и меда. Данная мера начнет действовать, если объемы украинской продукции превысят средние показатели за период со второго полугодия 2021 года до 2023 года.

    «В соответствии с этим новым соглашением с советом мы усилили гарантии защиты европейских фермеров в случае турбулентности рынка, вызванной украинским импортом. Продлив меры поддержки торговли еще на год, это соглашение также демонстрирует непоколебимую солидарность и поддержку Украины Евросоюзом», – сказала депутат Европарламента Сандра Калниете.

    До 2022 года экономические отношения Украины и ЕС в сельскохозяйственной сфере основывались на подписанном в 2014 году соглашении о зоне свободы торговли (ЗСТ). С июня того года действует беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции в Евросоюз. На этом фоне уже на протяжении полугода европейские фермеры проводят протесты против дешевого украинского зерна. Причиной масштабного недовольства аграриев стала неравноправная торговая политика Еврокомиссии. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в истоках сложившихся противоречий.

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    8 апреля 2024, 17:23 • Новости дня
    Кучма сравнил Россию и Украину с Каином и Авелем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина и Россия были братскими народами, но сейчас это не так, заявил в интервью японскому изданию Kyodo Леонид Кучма, занимавший пост украинского президента в 1994–2005 годах.

    Отвечая на высказывание журналиста о том, что русских и украинцев считают братскими народами, Кучма выразил мнение, что Украина лишилась брата в лице России, передает Ura.ru.

    Экс-президент Украины отметил, что между братьями имеет место неприязнь и даже ненависть, и вспомнил библейский сюжет о Каине и Авеле. По мнению Кучмы, Украине в сложившейся ситуации отводится роль Авеля.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что русские и украинцы – это один народ, а не два братских народа.

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    9 апреля 2024, 08:45 • Новости дня
    Россия и Китай назвали бесперспективными встречи по «формуле» Зеленского

    Лавров: Россия и Китай видят бесперспективность встреч по Украине в отрыве от интересов Москвы

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам переговоров с руководителем МИД КНР Ван И заявил, что Россия и Китай считают бесперспективными любые международные встречи по Украине, которые игнорируют законные озабоченности Москвы в сфере безопасности.

    Стороны подчеркнули, что любые попытки урегулирования конфликта без учета позиции России обречены на провал, а формула мира, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским, является ультимативной и не соответствует реалиям, передает ТАСС слова Лаврова.

    Как отмечал Лавров ранее, после переговоров в Стамбуле в 2022 году Россия убедилась, что говорить об урегулировании на Украине нужно не с Зеленским, а с теми, кто указывает ему.

    Коментарии (31)
    9 апреля 2024, 09:10 • Новости дня
    Лавров: Киев не уйдет от ответственности за атаки на ЗАЭС
    Лавров: Киев не уйдет от ответственности за атаки на ЗАЭС
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться от МАГАТЭ и Секретариата ООН честной оценки обстрелов Запорожской АЭС со стороны ВСУ.

    Министр подчеркнул, что киевский режим не уйдет от ответственности за эти действия, и призвал к объективному взгляду на ситуацию, передает ТАСС.

    Он также отметил, что однобокие оценки международных чиновников неприемлемы, и Россия будет добиваться признания реальных событий, происходящих вокруг ЗАЭС и в целом на Украине.

    На специальных заседаниях МАГАТЭ и СБ ООН Россия, по словам Лаврова, будет добиваться осуждения атак ВСУ на Запорожскую АЭС.

    Он заявил, что Россия заинтересована в объективной оценке МАГАТЭ и СБ ООН действий киевского режима, которые ставят под угрозу безопасность не только Украины, но и всей Европы.

    Министр подчеркнул, что Россия согласилась на присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, чтобы они фиксировали подобные атаки.

    Накануне глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российская сторона имеет все доказательства причастности украинских войск к атакам беспилотников на Запорожскую АЭС.

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    9 апреля 2024, 12:46 • Новости дня
    На Украине заявили, что спортивные федерации получили приглашения на Игры дружбы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Некоторые украинские спортивные федерации получили приглашения на Игры дружбы, сообщает украинский Пятый канал.

    Как заявил исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный, украинский Минспорта с Национальным олимпийским комитетом Украины обратились к странам-партнерам и могут сказать, что никто не будет отправлять на Игры дружбы своих спортсменов, передает ТАСС.

    Он добавил, что никто из тех, кто действительно видит себя в спорте высших достижений, не позволит себе поехать, «иначе это будет точкой в их карьере и пути в международном спорте».

    Ранее Украина потребовала от российских участников Олимпиады отказаться от Игр дружбы.

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    Илон Маск не зря ждет апокалипсиса от вступления Киева в НАТО

    США воскресили тему вступления Украины в НАТО, пообещав Киеву «мостик» в альянс. Более того, расширение НАТО на Западе начинают воспринимать как компромисс с Россией, которой взамен достанутся Крым и Донбасс. В реальности это не компромисс, а еще один толчок в сторону ядерной войны, начало которой Илон Маск резонно связывает с Украиной. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Мартин Борман Владимира Зеленского

      Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вышел на пик своего влияния. Некогда скромный юрист из кинобизнеса играет при Владимире Зеленском ту же роль, какую при Адольфе Гитлере играл Мартин Борман. Он – лидер «партии войны», административные мускулы режима и «зеленый кардинал».

    • Украина в НАТО и ядерный апокалипсис

      Возможное вступление Украины в НАТО напомнило «начало фильма о ядерном апокалипсисе» самому богатому человеку в мире – Илону Маску. Он заявил это на фоне слухов о том, что в НАТО обсуждают компромисс с РФ: признание новых границ в обмен на членство остатков Украины в альянсе.

    • За что можно уважать Грузию

      Руководство Грузии продолжает идти наперекор Западу и собирается утвердить свою версию закона об иноагентах со второй попытки. Первая попытка закончилась после массовых протестов и окриков со стороны Брюсселя и Вашингтона. Почему Тбилиси так важно пересчитать агентов Сороса, что не страшна даже ссора с ЕС?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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