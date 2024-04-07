Захарова призвала мировое сообщество отреагировать на террористическую атаку Киева на ЗАЭС

Tекст: Ольга Иванова

В своем Telegram-канале она подчеркнула, что атаки украинских беспилотников на ЗАЭС создают угрозу не только для безопасности России, но и для всего мира.

Захарова задалась вопросом, сколько еще раз ВСУ должны обстрелять ЗАЭС, чтобы Запад и президент Украины Владимир Зеленский «прекратили повторять этот смертельный номер своего кровавого шапито».

Она также обратилась к президентам США Джо Байдену, Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу с вопросом, осознают ли они, что их подопечные на Банковой могут привести к тому, что от живой природы ничего не останется.

Ранее госкорпорация «Росатом» назвала беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и призвала руководство МАГАТЭ и стран ЕС отреагировать на эти действия.

Ранее сообщалось, что прилеты дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксированы в районе грузового порта и столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС, поврежден грузовик.