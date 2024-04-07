В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.4 комментария
Захарова призвала мировое сообщество отреагировать на террористическую атаку Киева на ЗАЭС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала мировое сообщество осудить акты ядерного терроризма, совершенные киевским режимом в отношении Запорожской АЭС.
В своем Telegram-канале она подчеркнула, что атаки украинских беспилотников на ЗАЭС создают угрозу не только для безопасности России, но и для всего мира.
Захарова задалась вопросом, сколько еще раз ВСУ должны обстрелять ЗАЭС, чтобы Запад и президент Украины Владимир Зеленский «прекратили повторять этот смертельный номер своего кровавого шапито».
Она также обратилась к президентам США Джо Байдену, Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу с вопросом, осознают ли они, что их подопечные на Банковой могут привести к тому, что от живой природы ничего не останется.
Ранее госкорпорация «Росатом» назвала беспрецедентной серию атак дронами на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) и призвала руководство МАГАТЭ и стран ЕС отреагировать на эти действия.
Ранее сообщалось, что прилеты дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксированы в районе грузового порта и столовой, расположенной на территории Запорожской АЭС, поврежден грузовик.