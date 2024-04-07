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    Для кого новые санкции Японии станут болезненными
    Морской ЗРК «Панцирь-М» поразил крылатую ракету Storm Shadow
    Генсек НАТО увязал «настоящий мир» на Украине с поражением России
    Зеленский назвал Украину «заложницей» выборов в США
    Российские войска отразили 11 контратак ВСУ на Авдеевском направлении
    Украинские дроны атаковали Запорожскую АЭС
    Донецк: Россия не нуждается в переговорах с Украиной
    Начальник пожарной команды «Крокуса» стал фигурантом уголовного дела
    Киев пригрозил расширить географию ударов по российским НПЗ
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Откуда у русских пластичность и твердость

    В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Встреча Пашиняна с Западом закончилась оглушительным ничем

    Решить проблемы Армении могут только армяне. Не Запад, Россия, Иран или еще кто-то. Вот, наверное, главное понимание, которое возникает из наблюдений за последними попытками Пашиняна найти новых друзей, не разбив все горшки со старыми.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Где пройдет западная граница России

    Все идеальные сценарии раздела земель Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.

    42 комментария
    7 апреля 2024, 15:17 • Новости дня

    Киев пригрозил расширить географию ударов по российским НПЗ

    В ГУР Минобороны Украины пригрозили расширением географии ударов по российским НПЗ

    Tекст: Ольга Иванова

    Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью CNN заявил, что нефтеперерабатывающие заводы России являются военными объектами, и география ударов по ним может быть расширена.

    Юсов заявил, что «ущерб там вполне закономерен. И география этого тоже будет расширяться», передает РИА «Новости».

    Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) направлены на россиян.

    6 апреля 2024, 20:55 • Новости дня
    В США назвали шокирующей огневую мощь российских бомб ОДАБ-500

    MWM: ВС России усилили огневую мощь на Украине благодаря бомбам ОДАБ-500

    В США назвали шокирующей огневую мощь российских бомб ОДАБ-500
    @ mil.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Термобарические боеголовки авиабомб ОДАБ-500 делают вылеты Су-34 более смертоносными при нанесении ударов по укрепленным украинским позициям, сообщила Military Watch Magazine.

    В материале приводится видео Минобороны России, где истребители Су-34 применяют фугасные бомбы ОДАБ-500 с термобарическими боеголовками против укрепленных позиций украинских войск, передает РИА «Новости».

    MWM пишет, что применение ОДАБ-500 в дополнение к уже имеющемуся значительному артиллерийскому превосходству российских войск обеспечивает большее преимущество в огневой мощи.

    Отмечается, что в западных и украинских источниках СМИ растет тревога в связи с сообщениями об их применении.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия готовится применить на Украине сверхтяжелые бомбы ФАБ-3000.

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    6 апреля 2024, 17:19 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по заводу «Прогресс» и КБ «Ивченко-прогресс» в Запорожье

    Рогов: Российские войска нанесли удары по заводу «Прогресс» и КБ «Ивченко-прогресс» в Запорожье

    ВС России нанесли удары по заводу «Прогресс» и КБ «Ивченко-прогресс» в Запорожье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили ремонтные цеха на заводе «Прогресс» и в конструкторском бюро (КБ) «Ивченко-прогресс» в подконтрольной Украине Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов сообщил, что кроме повреждения ремонтных цехов с военной техникой нацистов, в пригороде Запорожья Разумовке уничтожено сосредоточение украинских боевиков, передает ТАСС.

    Также был нанесен удар по территории завода «Автозаз», где на открытой площадке хранилась техника. По его словам, большая вероятность, что был поражен под ней подземный бункер.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные высокоточным оружием ударили по предприятиям ВПК, производившим ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников.

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    7 апреля 2024, 00:59 • Новости дня
    Морской ЗРК «Панцирь-М» поразил крылатую ракету Storm Shadow

    Гендиректор «Высокоточных комплексов» Рязанцев сообщил об успешном поражении «Панцирем-М» крылатой ракеты Storm Shadow

    Морской ЗРК «Панцирь-М» поразил крылатую ракету Storm Shadow
    @ The Wall Street Journal/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Серийный морской ЗРК «Панцирь-М» в боевых условиях впервые успешно поразил крылатую ракету Storm Shadow, сообщил гендиректор «Высокоточных комплексов» (входит в Ростех) Олег Рязанцев.

    Рязанцев в интервью на канале «Звезда плюс» рассказал, что корабль на боевом дежурстве поразил ракету Storm Shadow, то есть речь идет о «первом эффективном успешном применении» данного ЗРК против англо-французской крылатой ракеты. Рязанцев подчеркнул, что «Панцирь-М» создан «для борьбы с такого рода угрозами», передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин отметил высочайшую эффективность средств российской противовоздушной обороны – «около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО».

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    6 апреля 2024, 19:43 • Новости дня
    В Британии предрекли скорый обвал обороны ВСУ из-за Часова Яра

    Британский аналитик Меркурис предсказал скорый обвал обороны ВСУ и взятие Россией Часова Яра

    В Британии предрекли скорый обвал обороны ВСУ из-за Часова Яра
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска войдут в Часов Яр и тогда произойдет обвал обороны ВСУ, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

    Британский аналитик отметил, что русские войска уже стоят у ворот Часова Яра, взятие которого будет трудным и затяжным. По словам Меркуриса, после того, как ВС России возьмут город, обвал обороны ВСУ произойдет очень быстро, потому что украинцы не смогут перебросить войска на этот участок фронта из-за канала, передает РИА «Новости».

    По мнению эксперта, украинские войска после взятия русскими Часова Яра станут очень уязвимы для атак ВС России из-за того, что окажутся на открытой местности.

    Ранее ВC России вошли в пригород Часова Яра и обнаружили, что противник за год заминировал территорию и возвел в городе серьезные укрепления.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как российская армия будет освобождать Часов Яр.

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    6 апреля 2024, 20:27 • Новости дня
    Во Франции предупредили Европу о «возмездии России» из-за конфискации активов

    Figaro: Конфискации активов России ударит по Европе, но США это не волнует

    Во Франции предупредили Европу о «возмездии России» из-за конфискации активов
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Ответные меры Москвы на конфискацию российских активов коснутся в первую очередь европейских стран, которые станут мишенью для возмездия России, но США это не волнует, заявил профессор права и экономики Высшей коммерческой школы Парижа Армин Штайнбах в статье для Figaro.

    Аналитик считает, что для ЕС конфискация активов равносильна выстрелу себе в ногу, в то время как у США на кон поставлено мало интересов, передает РИА «Новости».

    По словам Штайнбаха, ЕС держит в российских резервных активах более 200 млрд евро, что намного превышает сумму, хранимую США. Кроме того, по словам эксперта, изъятие российских средств подорвет доверие инвесторов к ЕС, что не беспокоит Вашингтон.

    Газета Politico писала, что конфискация активов России приведет к «черным дырам» в бюджетах стран G7, которые собралась представить предложения по замороженным российским активам.

    Напомним, Еврокомиссия одобрила план помощи Украине за счет доходов от активов России. Однако еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони призвал не ждать в ближайшее время решений по этому вопросу.

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    7 апреля 2024, 02:58 • Новости дня
    Столтенберг не исключил завершения конфликта на Украине «в ближайшем будущем»
    Столтенберг не исключил завершения конфликта на Украине «в ближайшем будущем»
    @ BILD на русском/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг «верит и надеется», что конфликт на Украине завершится в ближайшем будущем.

    Однако, по словам Столтенберга, даже в этом случае НАТО придется долгие годы укреплять обороноспособность Украины, чтобы «сдержать будущую агрессию». Он уверен, что к июлю страны НАТО договорятся о долгосрочном финансировании Киева, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си (заблокирована в России).

    Оценивая вероятность мирного урегулирования, Столтенберг сказал, что не призывает Киев к уступкам. По его мнению, «настоящий мир» возможен только тогда, когда «Украина одержит верх». Столтенберг сказал, что Киеву предстоит самому «решить, на какие компромиссы готова пойти» Украина, а НАТО должно дать Киеву «возможность оказаться в положении, которое позволит получить приемлемый результат за столом переговоров».

    Би-би-си называет высказывания Столтенберга примечательными на фоне того, что президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему отказывается от ведения переговоров с Москвой.

    Напомним, ряд стран Североатлантического альянса отрицательно отреагировали на предложение Столтенберга создать фонд помощи ВСУ в размере 100 млрд долларов.

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    6 апреля 2024, 18:02 • Новости дня
    Украина призналась в подрыве нефтепровода в Ростовской области

    ГУР МО Украины заявило об атаке на нефтепровод в Азове Ростовской области

    Украина призналась в подрыве нефтепровода в Ростовской области
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Главное управление разведки (ГУР) МО Украины взяло на себя ответственность за подрыв нефтепровода в населенном пункте Азов в Ростовской области России, следует из сообщения в соцсетях ведомства.

    В результате подрыва трубопровода, по которому осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории «Азовского морского порта», произошел пожар, заявили в ГУР, передает РИА «Новости».

    В украинской разведке заявляют, что объект использовался в военных целях.

    Ранее США потребовали от Киева прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, утверждая, что это может привести к росту цен на нефть и ответным ударам.

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    7 апреля 2024, 08:23 • Новости дня
    Кулеба пожаловался на российские авиабомбы
    Кулеба пожаловался на российские авиабомбы
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что российские корректируемые авиационные бомбы регулярно уничтожают позиции ВСУ.

    Как сказал Кулеба в комментарии газете Financial Times, ВСУ рутинно атакут российские авиабомбы, уничтожающие украинские позиции, передает ТАСС.

    По его словам, от ФАБ нельзя скрыться, а можно только сбить их носитель. Кулеба добавл, что получение истребителей F-16 могло бы улучшить положение в воздухе.

    Ранее в США назвали шокирующей огневую мощь российских бомб ОДАБ-500.

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    6 апреля 2024, 21:34 • Новости дня
    Зеленский поддержал идею об отправке войск НАТО на Украину

    Зеленский признал, что хочет отправки войск Запада на Украину и не может попросить об этом

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский признал, что не может публично попросить западных партнеров прислать войска в страну, но не откажется от такой помощи.

    Зеленский в эфире украинского телемарафона заявил, что не может просить у западных стран войска. По его словам, в случае, если он выступит с такой инициативой, то Россия сделает все, чтобы остановить военную помощь других стран, передает ТАСС.

    Он признался, что на Украине действуют некоторые добровольные формирования, в которых воюют люди с другим происхождением и с другим гражданством.

    Зеленский добавил, что не может публично призвать армии мира воевать на Украине, потому что население этих стран будет против. Он также заявил, что хотел бы услышать от президента Франции Эмманюэля Макрона детали о возможности отправки на Украину войск.

    Также Зеленский заявил, что на поле боя для ВСУ сложная ситуация, практически все активные действия идут на востоке страны.

    Напомним, Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Он не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

    Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что авантюрные действия стран НАТО могут привести к выходу украинского кризиса за рамки регионального конфликта.

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    7 апреля 2024, 04:52 • Новости дня
    Зеленский назвал Украину «заложницей» выборов в США
    Зеленский назвал Украину «заложницей» выборов в США
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина оказалась заложницей избирательного процесса в США, из-за выборов помощь Киеву стала для США внутриполитическим вопросом, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что поддержка со стороны США «имеет критическое значение». Он полагает, что удастся «получить положительное голосование Конгресса», передает ТАСС.

    Зеленский назвал Украину «заложницей» сложившейся в США ситуации, связанной с тем, что в стране происходит «избирательный процесс» и вопрос поддержки Киева оказался внутриполитическим. «Именно такой невзрослый подход я не понимаю», – сказал он.

    Президент Украины заявил, что у Киева «нет выбора», страна «согласится на любые варианты» помощи, в том числе «на кредитные деньги». Он заявил, что помощь «в кредит сегодня» предпочтительнее «бесплатной через год»

    Напомним, СМИ сообщали, что сенаторы США, которые раньше прохладно встретили идеи спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона о формате помощи Киеву, склоняются к поддержке его предложений. В частности, речь идет о помощи Украине в кредит.

    Коментарии (23)
    7 апреля 2024, 03:55 • Новости дня
    Мужчина попытался зарезать сотрудника военкомата в Киеве

    Мужчину задержали в Киеве за нападение с ножом на сотрудника военкомата

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве задержан мужчина, который ударил одного сотрудника военкомата и напал с ножом на другого, сообщила пресс-служба военкомата Деснянского района украинской столицы.

    Сообщается, что сотрудники территориального центра комплектования (военкомата) «разговаривали» на улице с военнообязанным. К ним со спины подошел мужчина 1972 года рождения. Он ударил одного из военных по голове, достал нож и хотел ударить им второго военного.

    Сотрудники военкомата вызвали полицию. Мужчина задержан. Подчеркивается, что это «не первый случай неадекватных действий» в отношении сотрудников военкомата, передает ТАСС.

    Напомним, с начала года все чаще встречаются сообщения об убийствах сотрудников ТЦК на Украине.

    Коментарии (5)
    6 апреля 2024, 17:09 • Новости дня
    В Минобороны сообщили об отражении атаки БПЛА над Белгородской областью
    В Минобороны сообщили об отражении атаки БПЛА над Белгородской областью
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    ВСУ в 16.00 попытались совершить террористическую атаку c применением БПЛА по объектам на территории России.

    Дежурные средства ПВО ВС России отразили попытку ВСУ и уничтожили БПЛА над территорией Белгородской области, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее сообщалось, что в Белгородской области 11 сел остались без света из-за атаки БПЛА.

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    6 апреля 2024, 17:05 • Новости дня
    Таджикистан опроверг заявления о «вербовке» наемников посольством Украины

    МИД Таджикистана опроверг заявления Патрушева о «вербовке» наемников посольством Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Таджикистана считают не имеющими под собой никаких оснований заявления секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что посольство Украины в Душанбе «вербует» наемников для участия в боевых действиях против России, заявил пресс-секретарь МИД Таджикистана Шохин Самади.

    Самади отметил, что в Таджикистане обратили внимание на заявление Патрушева, и считают, что утверждение о том, что посольство Украины вербует наемников в Душанбе, не имеет под собой никаких оснований, передает ТАСС.

    Ранее Патрушев заявил, что следы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам, которые контролируют США.

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    6 апреля 2024, 23:52 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    В Одесской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Одессе произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Кроме того, взрывы прогремели в Херсоне, который контролируют вооруженные силы Украины, передает ТАСС.

    Напомним, днем в субботу украинские СМИ также сообщали, что серия взрывов произошла в Одессе.

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    7 апреля 2024, 05:51 • Новости дня
    Столтенберг призвал противостоять «альянсу» России, Ирана, Китая и КНДР

    Столтенберг выразил опасения в связи с сотрудничеством «авторитарных» России, Ирана, Китая и КНДР

    Tекст: Антон Антонов

    Россия, Иран, Китай и КНДР усиливают сотрудничество, делая его все более практическим, союзникам по НАТО также нужно укреплять сотрудничество, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

    Столтенберг назвал Россию, Иран, Китай и КНДР «авторитарными странами». Им, по его словам, противостоят «страны-единомышленники», в число которых он включил не только государства НАТО, но и партнеров альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Южную Корею, Японию, Новую Зеландию и Австралию.

    По мнению Столтенберга, развитие сотрудничества между «странами-единомышленниками» позволит «противостоять усилившемуся альянсу авторитарных государств», передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си (заблокирована в России).

    Столтенберг сказал, что Китай оказывает поддержку «военной экономике» России, передает Москве «ключевые компоненты для нужд оборонной отрасли». Как утверждает Столтенберг, Россия якобы «продает свое будущее Пекину». Также, по его версии, Москва передает Ирану и КНДР военные технологии в обмен на военную технику и боеприпасы.

    В январе Тегеран в очередной раз опроверг поставки России БПЛА для использования на Украине. При этом в Белом доме заявляли, что Иран якобы может изучать перспективу передачи России баллистических ракет. США заявили, что Китаю грозят «серьезные последствия», если выяснится, что китайский бизнес помогает России в конфликте с Украиной.

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