В смешении множества российских народов и даже многих постсоветских в одно слово «русские» есть серьезная причина. Дело в том, что русские в этом понимании достаточно нетипичное для планеты явление.3 комментария
Киев пригрозил расширить географию ударов по российским НПЗ
В ГУР Минобороны Украины пригрозили расширением географии ударов по российским НПЗ
Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью CNN заявил, что нефтеперерабатывающие заводы России являются военными объектами, и география ударов по ним может быть расширена.
Юсов заявил, что «ущерб там вполне закономерен. И география этого тоже будет расширяться», передает РИА «Новости».
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) направлены на россиян.