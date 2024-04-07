Киев пригрозил расширить географию ударов по российским НПЗ

Зеленский поддержал идею об отправке войск НАТО на Украину

Зеленский признал, что хочет отправки войск Запада на Украину и не может попросить об этом

Tекст: Вера Басилая

Зеленский в эфире украинского телемарафона заявил, что не может просить у западных стран войска. По его словам, в случае, если он выступит с такой инициативой, то Россия сделает все, чтобы остановить военную помощь других стран, передает ТАСС.

Он признался, что на Украине действуют некоторые добровольные формирования, в которых воюют люди с другим происхождением и с другим гражданством.

Зеленский добавил, что не может публично призвать армии мира воевать на Украине, потому что население этих стран будет против. Он также заявил, что хотел бы услышать от президента Франции Эмманюэля Макрона детали о возможности отправки на Украину войск.

Также Зеленский заявил, что на поле боя для ВСУ сложная ситуация, практически все активные действия идут на востоке страны.

Напомним, Макрон допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Он не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции, какими бы они ни были, чтобы противостоять русским силам».

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что авантюрные действия стран НАТО могут привести к выходу украинского кризиса за рамки регионального конфликта.