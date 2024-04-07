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В Харькове и пригороде ввели новые ограничения энергоснабжения
Компания «Харьковоблэнерго» ввела новые ограничения энергоснабжения города и пригорода в дополнение к уже существующим, сообщили в пресс-службе компании.
Как говорится в сообщении, в Харькове и пригороде применяются дополнительные отключения вне графика из-за введенных ограничений на поставку электроэнергии, передает ТАСС.
При этом сроки действия новых ограничений не сообщается.
Ранее издание «Страна» сообщило, что жители Харькова, где из-за проблем с энергоснабжением часто отключают электричество, массово переезжают в Днепр.