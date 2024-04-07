Все идеальные сценарии раздела земель совершенной Украины будут в итоге скорректированы о реальность. Задачи будут определяться военными возможностями и политической целесообразностью. Но в первую очередь – экономическими параметрами.34 комментария
Украинские беспилотники атаковали Белгородскую область
Губернатор Гладков сообщил об атаке украинских беспилотников на населенные пункты Белгородской области
Несколько населенных пунктов подверглось атаке украинских беспилотников, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
В результате атаки в поселке Ленинский произошел пожар в частном домовладении, в селе Дроновка сгорели две машины, повреждения получила линия газопередачи, сообщил Гладков в Telegram.
Напомним, в Белгородской области 11 сел остались без света из-за атаки БПЛА.