Получение Западом части Украины как компенсации провальных вложений – предмет переговоров с Россией на финальном этапе горячего конфликта. Но для этого Москва должна сначала определиться с тем, какие территории Украины послужат достаточной компенсацией для нее самой.28 комментариев
Ракетная опасность объявлена в Белгороде
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщает мэрия со ссылкой на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
В Telegram власти города рекомендовали жителям не покидать дома, а также не приближаться к окнам.
Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram об отмене сигнала ракетной опасности.
Напомним, утром 6 апреля средства ПВО сбили 10 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью. Днем в Минобороны сообщили об отражении атаки БПЛА над регионом.