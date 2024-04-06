Ростехнадзор: Устранение замечаний по дамбе Орска не проверяли из-за моратория

Tекст: Александра Юдина

Отмечается, что в 2020 году Ростехнадзор выдал предписание с 38 замечаниями, которые должны были быть устранены до 2022 года, также ведомство направляло предостережения о недопустимости нарушений, в том числе о запрете проезда по гребню дамбы, передает ТАСС.

Позднее за невыполнение предписания УЖКДХТ администрации Орска был оштрафован на 20 тыс. рублей.

Кроме того, в конце января 2024 года ведомство требовало от УЖКДХТ представить информацию о подготовке к паводку.

В марте УЖКДХТ сообщило, что проводятся визуальные наблюдения за дамбой, контролируется состояние водопропускных сооружений, наличие подтоплений и размывов.

Недавно дамба в Орске не выдержала напора воды и разрушилась полностью, это привело к резкому подъему уровня воды в реке Урал. Названа причина прорыва дамбы в Орске.

