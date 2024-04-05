  • Новость часаМэр Оренбурга призвал жителей пригородных поселков эвакуироваться
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Молдавия оказалась для НАТО «планом Б» на случай поражения Украины
    Додик объявил о готовности провозгласить независимость Республики Сербской
    Гагаузия решила отделиться от Молдавии в случае ее объединения с Румынией
    Умерла Вера Чехова – актриса и родственница писателя Антона Чехова
    ВС России ударили по производству авиадвигателей и дронов для ВСУ на заводе «Мотор Сич»
    Чибис поделился новой фотографией из больницы
    Мать подозреваемого в нападении на Чибиса прокомментировала случившееся
    Минюст включил в реестр иноагентов писателя Михаила Веллера
    Модульные пистолеты Лебедева запущены в серийное производство
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что связывает признание «Талибана» и демарш Пашиняна

    Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Бюрократов из НАТО не пугает третья мировая война

    Все эти разговоры о том, что НАТО так или иначе должно оперировать непосредственно на Украине – хоть тушкой, хоть чучелком, – они вписываются в демонстративную кампанию «Мы и без Америки очень важная военная сила». При этом ситуация, максимально похожая на третью мировую войну, их не пугает.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Человечеству нужно новое понимание человека

    Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.

    9 комментариев
    5 апреля 2024, 22:55 • Новости дня

    МИД назвал материалы Foreign Policy о «Крокусе» кощунством

    МИД сравнил Foreign Policy с украинскими пропагандистами из-за статей о «Крокусе»

    Tекст: Антон Антонов

    Спекулируя на трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл», западные СМИ пытаются расколоть российское общество, заявил МИД России.

    Недобросовестные журналисты американского издания Foreign Policy использовали теракт для продвижения ангажированной повестки, сообщается на странице МИД России в соцсети «ВКонтакте». МИД заявил, что трагедия в Подмосковье стала «лакмусовой бумажкой на журналистскую состоятельность и человечность», в Foreign Policy «проверку не прошли».

    Foreign Policy опубликовал ряд статей, в которых авторы с богатым опытом написания русофобских материалов «принялись спекулировать на тематике межнационального мира в России» и «обелять власти неонацистского режима на Украине», заявил МИД. Также в Foreign Policy взялись за «откровенную дискредитацию работы российских правоохранительных органов и специальных служб».

    МИД напомнил о «готовности СБУ предоставить боевикам-террористам «окно» для пересечения границы», о «кадрах с несколькими машинами цветов от народа Таджикистана» у стихийного мемориала в «Крокусе», а также о том, что официальные соболезнования выразили «все, кроме Украины».

    Подобное поведение журналистов Foreign Policy недопустимо. Ссылки на свободу слова не могут оправдать спекуляции на такой трагедии, заявил МИД. В министерстве считают, что материалы Foreign Policy о «Крокусе» – это «кощунство, не имеющее ничего общего с журналистикой». Издание стало рупором вашингтонской пропаганды, отрабатывая заказы официальных властей США, и «недалеко ушло от украинских пропагандистов», говорится в заявлении.

    Напомним, теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. По информации МЧС, погибли 144 человека. Исполнителей теракта задержали в Брянской области, когда те направлялись в сторону Украины.

    5 апреля 2024, 17:44 • Новости дня
    ВС России ударили по производству авиадвигателей и дронов для ВСУ на заводе «Мотор Сич»
    ВС России ударили по производству авиадвигателей и дронов для ВСУ на заводе «Мотор Сич»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные нанесли удар по промышленной площадке «Мотор Сич» в контролируемом Киевом городе Запорожье, на заводе ремонтируют боевую технику ВСУ, сообщил глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Причиной взрывов в Запорожье в пятницу, по предварительным данным, стали прилеты двух ракет ОТРК «Искандер-К», сообщил Рогов, передает РИА «Новости».

    Зафиксировано попадание по промплощадке «Мотор Сич». На этом предприятии производят авиадвигатели АИ-450 и комплектующие для дронов, собирают двигатели для военных самолетов и вертолетов, ремонтируется техника ВСУ. На нескольких улицах перекрыто движение.

    В пятницу Минобороны России сообщило о 39 групповых ударах по предприятиям ВПК, объектам энергетической отрасли и другим целям за неделю. Для ударов использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотники.

    В феврале Рогов также сообщал об ударе ВС России по «Мотор Сич».

    Коментарии (48)
    5 апреля 2024, 08:19 • Новости дня
    СК установил связь теракта в «Крокус Сити Холле» с СВО
    СК установил связь теракта в «Крокус Сити Холле» с СВО
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Ольга Никитина

    Следственный комитет России, изучив мобильные телефоны террористов, обнаружил связь между терактом в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года и проведением специальной военной операции.

    Как сообщается в Telegram-канале СК РФ, результаты экспертизы показали, что «Крокус Сити Холл» был выбран в качестве цели по указанию куратора террористов. Один из них 24 февраля 2024 года, в годовщину начала СВО, отправил куратору скриншоты с изображениями входов в здание и подъездных путей к нему.

    В телефоне террориста также были найдены фото людей в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинская марка с нецензурным жестом.

    Следствие продолжает сбор доказательств причастности обвиняемых к теракту, а также ищет их соучастников и организаторов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал очевидной причастность Киева к множественным терактам в России, в том числе в «Крокус Сити Холле».

    Коментарии (25)
    5 апреля 2024, 13:22 • Новости дня
    В Новой Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
    В Новой Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
    @ t.me/moscowtop

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В московском районе Новые Ватутинки сгорел мемориал жертвам террористического акта в «Крокус Сити Холле», предполагается, что мемориал подожгли неизвестные.

    Установленный местными жителями мемориал сожгли в ночь на 5 апреля, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Москва с огоньком».

    Ранее СК России сообщил, что есть связь между террористическим актом в «Крокусе» и проведением специальной военной операции.

    Коментарии (31)
    5 апреля 2024, 07:10 • Новости дня
    Российские военные вошли в пригород Часова Яра

    Российские военные вошли в пригород Часова Яра и обнаружили минные заграждения

    Российские военные вошли в пригород Часова Яра
    @ Jose Colon/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    ВC России вошли в пригород Часова Яра и обнаружили, что противник за год заминировал территорию и возвел в городе серьезные укрепления, сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

    «От наших позиций до Часов Яра остается около полукилометра», – рассказал Гагин РИА «Новости».

    По его словам, продвижение российских военных тщательно выверено, чтобы сберечь личный состав.

    Гагин отметил, что ВСУ отступили в Часов Яр из Артемовска и усиливали группировку «не один месяц».

    «У них было около года для подготовки к штурму. Это существенный срок. Надо понимать, что там есть и укрепления инженерные, и минные заграждения», – подчеркнул советник Пушилина.

    Ранее сообщалось, что украинские войска перебросили резервы к Первомайскому под Авдеевкой, предпринимая безуспешные попытки вернуть утерянные ранее рубежи.

    При этом город Часов Яр теряет свое значение из-за взятия под контроль ведущих к нему дорог российскими войсками.



    Коментарии (13)
    5 апреля 2024, 16:56 • Новости дня
    Дети в Киеве отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками
    Дети в Киеве отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками
    @ STT-Lehtikuva/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Киеве трое детей отравились гуманитарным шоколадом, в составе которого обнаружили наркотические вещества. Один ребенок в реанимации.

    По сообщению издания, трое детей попали в больницу из-за отравления шоколадом, содержащем в одном случае каннабис, во втором – псилоцибин, передает RT. Полиция начала расследование.

    Напомним, в сентябре 2008 года сотрудники правоохранительных органов Берлина закрыли магазин сладостей, в котором продавались шоколадки и леденцы, начиненные галлюциногенными грибами и марихуаной.

    Коментарии (24)
    5 апреля 2024, 16:17 • Новости дня
    Украинские боевые дроны атаковали азотно-кислородную станцию ЗАЭС
    Украинские боевые дроны атаковали азотно-кислородную станцию ЗАЭС
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Запорожская атомная электростанция подверглась атаке со стороны украинских дронов у грузового порта и азотно-кислородной станции, сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

    В результате атаки повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы систем АЭС не зафиксировано, сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    Там подчеркнули, что обстрелы станции и ее инфраструктуры недопустимы, это может привести к печальным последствиям, повлияв на безопасную эксплуатацию ЗАЭС.

    В четверг на ЗАЭС отключилась резервная высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ «Феросплавная-1».

    Коментарии (10)
    5 апреля 2024, 12:00 • Новости дня
    Украина потребовала от российских участников Олимпиады отказаться от Игр дружбы
    Украина потребовала от российских участников Олимпиады отказаться от Игр дружбы
    @ wikimedia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина настаивает на том, чтобы российские и белорусские участники Олимпиады в Париже дали письменное обязательство не выступать на Играх дружбы, сообщил исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный в интервью французской газете Le Monde.

    По его словам, спортсмены из России и Белоруссии должны подписать документ, что они не примут участия в Играх дружбы, передает ТАСС.

    Ранее в Кремле препятствие МОК проведению Игр дружбы назвали узурпацией права на спорт.

    Коментарии (36)
    5 апреля 2024, 11:26 • Новости дня
    ФСБ задержала в ЛНР передававшую ВСУ данные о ВС России студентку

    Tекст: Александра Юдина

    Сотрудниками УФСБ по ЛНР задержана студентка, передававшая ВСУ через Telegram-каналы данные о российских военнослужащих.

    Студентка-отличница последнего курса социологического факультета одного из вузов ЛНР, собирала и передавала информацию о местах дислокации российских войск, задействованных в спецоперации, передает ТАСС.

    Выяснилось, что связь с Киевом она поддерживала через украинские Telegram-каналы, администраторов которых интересовала российская военная техника.

    Девушка рассказала, что фотографировала проезжающую военную технику и отправляла фотографии администраторам канала.

    В отношении студентки возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

    Ранее задержали за госизмену жителя Комсомольска-на-Амуре, который инициативно через интернет связался с представителями разведки Украины, предложив им передать сведения о деятельности оборонного предприятия в Хабаровском крае.

    Коментарии (24)
    5 апреля 2024, 10:06 • Новости дня
    Шредер: Настал момент для поиска решений по Украине

    Экс-канцлер ФРГ Шредер считает, что пора искать варианты завершения конфликта на Украине

    Шредер: Настал момент для поиска решений по Украине
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью газете Sueddeutsche Zeitung заявил, что настал момент для поиска решений по урегулированию конфликта на Украине.

    Шредер назвал позитивным мнение лидера фракции СДПГ в парламенте Рольфа Мютцениха о необходимости заморозить конфликт на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, нужно рассмотреть варианты, чтобы завершить конфликт, но едва ли Китай сможет сыграть в этом ключевую роль, поскольку больше всех выигрывает от продолжения противостояния в плане усиления политического влияния.

    В этой связи он вновь призвал власти Германии и Франции к разработке инициативы по дипломатическому решению украинского кризиса.

    Ранее Шредер заявил агентству DPA, что сохранил дружеские отношения с президентом Владимиром Путиным.

    Коментарии (12)
    5 апреля 2024, 10:28 • Новости дня
    Украина столкнулась с сильнейшим дефицитом сельхозработников

    Poilitico: Украина испытывает сильнейший дефицит сельхозработников из-за мобилизации

    Tекст: Александра Юдина

    Украина столкнулась с сильнейшим за всю историю страны дефицитом сельскохозяйственных работников, вызванным продолжающимся конфликтом, заявил газете Poilitico министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

    По его словам, компании испытывают острый дефицит кадров, способных управлять сельхозтехникой, в частности тракторами, передает ТАСС.

    Сольский отметил, что именно их обычно хочет забрать армия, они нужны для управления танками и перевозки военных.

    Несколькими днями ранее указом президента Владимира Зеленского был снижен возраст мобилизации с 27 до 25 лет, в связи с чем в ближайшее время ожидается усиление дефицита сельхозработников.

    Коментарии (9)
    5 апреля 2024, 16:33 • Новости дня
    Норвегия допустила отправку своих войск на Украину

    Глава МИД Норвегии Эйде допустил отправку войск на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что в «очень долгосрочной перспективе» не исключает возможности отправки норвежских войск на Украину, хотя на данный момент таких планов нет.

    «Сейчас мы не планируем отправлять войска. Я не думаю, что у многих стран есть такие планы. Но, с другой стороны, в очень долгосрочной перспективе я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать», – сказал министр в интервью «Европейской правде», передает РБК.

    Эйде пояснил, что разговоры о потенциальной отправке западных войск на Украину не касались боевых подразделений для прямого противостояния с Россией, так как это может привести к мировой войне. По его словам, речь шла о поддержке Украины, в том числе о помощи в обучении военных.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страны Запада обсуждали возможность отправки войск на Украину.

    Коментарии (20)
    5 апреля 2024, 07:23 • Новости дня
    В Энгельсе сбили украинский беспилотник

    В городе Энгельсе Саратовской области сбили украинский беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    В Энгельсе ликвидировали БПЛА, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    «В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА», – написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений от падения обломков аппарата нет.

    Ранее сообщалось, что российские военные предотвратили атаку Вооруженных сил Украины на Краснодарский край. Попытка террористической атаки была пресечена на большом расстоянии от Ейского района.

    Коментарии (4)
    5 апреля 2024, 10:04 • Новости дня
    Маск: Вступление Украины в НАТО – начало фильма о ядерном апокалипсисе
    Маск: Вступление Украины в НАТО – начало фильма о ядерном апокалипсисе
    @ Patrick Pleul/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Американский бизнесмен Илон Маск в своем Twitter-аккаунте (запрещен в России) высказался против вступления Украины в НАТО, назвав эту идею «началом фильма о ядерном апокалипсисе».

    Свой комментарий Маск оставил под постом с видеозаписью выступления госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в ходе которого глава Госдепа заявил, что Украина «станет членом НАТО», приложив к нему ссылку на отрывок из художественного фильма «На следующий день» (The Day After, 1983) с кадрами вымышленной ядерной войны между СССР и США, передает ТАСС.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина станет членом Североатлантического альянса, и на предстоящем саммите будет «построен мост» к ее вступлению в блок.

    Коментарии (5)
    5 апреля 2024, 17:45 • Новости дня
    Эксперт оценил шансы ВСУ создать в Орехове небольшой аналог «линии Суровикина»

    Военный эксперт Онуфриенко: ВСУ попытаются возвести в Орехове ДЗОТы и бетонные конструкции

    Эксперт оценил шансы ВСУ создать в Орехове небольшой аналог «линии Суровикина»
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Орехов – значимый для ВСУ город, поскольку через него осуществляется снабжение украинской группировки в Запорожской области. Превращение населенного пункта в укрепрайон наподобие Авдеевки может нести угрозу для российских сил при их локальном наступлении, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВСУ хотят создать в Орехове укрепрайон, аналогичный тому, что ранее был создан в Авдеевке.

    «ВСУ окапываются везде в глубине обороны, речь идет о создании очаговых узлов. С этой целью привлекается техника, но в основном все происходит силами украинских солдат. И одним из укрепрайонов действительно может стать город Орехов», – отметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Этот населенный пункт для противника – ближний тыл, через который осуществляется снабжение всей группировки ВСУ на Ореховском направлении, в том числе и той ее части, которая участвует в боях в Работино», – уточнил спикер. Онуфриенко также предположил, как может выглядеть система окопов у Орехова. Так, по его мнению, ВСУ попытаются возвести деревянно-земляные огневые точки (ДЗОТы). «На некоторых участках, куда удастся подвезти технику, вероятно, будут бетонные конструкции», – добавил собеседник.

    «Это станет одним из нескольких узлов обороны на Запорожском направлении. Другое дело, что у украинской армии нет шансов превратить их в единую цепь укреплений. Они пытаются повторить «линию Суровикина», но нужно признать, что они не располагают такими мощностями», – подчеркнул аналитик.

    Вместе с тем эксперт допускает, что превращение Орехова в укрепрайон может нести определенную угрозу для российских сил при их локальном наступлении. «Но, во-первых, этот логистический центр можно и нужно уничтожать с воздуха. Во-вторых, я не думаю, что наше большое наступление будет происходить на этом направлении. Противник ожидает наступательных операций в районе Орехова, как и в Донецкой агломерации, поэтому мне представляется нелогичным направлять основной удар ВС РФ на эти позиции», – пояснил спикер.

    Онуфриенко напомнил, что пока российские войска продолжают придерживаться стратегии «гибкой обороны». На этом фоне рассуждать об освобождении Запорожья преждевременно, заключил аналитик.

    Ранее стало известно, что украинские войска превращают город Орехов и его пригород в подконтрольной им части Запорожской области в мощный укрепленный район, сродни Авдеевке или Артемовску. Как сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов, украинские войска сооружают две линии обороны и стягивают туда войска, большое количество бронетехники и тяжелых артиллерийских систем. «Орехов открывает путь к освобождению города Запорожье», – сказал Рогов РИА «Новости».

    Напомним, военные группировки «Центр» полностью освободили Авдеевку 17 февраля 2024 года. Позже стало известно о продвижении российских войск на Запорожском направлении. В частности, сообщалось об успехах в районе Работино и Вербового. Газета ВЗГЛЯД детально разбирала, каковы перспективы возвращения Россией территорий, занятых ВСУ во время летнего контрнаступа.

    По данным Минобороны, с начала года под контроль Российской армии перешло 403 кв. км территории новых регионов. Об этом на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил заявил министр обороны Сергей Шойгу. Подводя итоги боев в марте, он напомнил, что за этот месяц были заняты пять населенных пунктов – Невельское, Орловка, Тоненькое, Красное в ДНР и поселок Мирное в Запорожской области.

    Коментарии (5)
    5 апреля 2024, 14:38 • Новости дня
    В подполье рассказали о переброске «азовцев» из Харькова на фронт

    Tекст: Александра Юдина

    Из Харькова выведены бойцы националистического полка «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в России), которые ранее были замечены в центре города, сообщил представитель подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, «азовцы», скорее всего, направлены на фронт – на Донецкое и Авдеевское направления, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что подразделения «Азова» понесли большие потери в боях под Авдеевкой.

    Коментарии (3)
    Главное
    В НАТО допустили прием Украины в блок в обмен на территории
    Приднестровье сообщило об атаке дрона на свою воинскую часть
    Арестован 11-й фигурант дела о теракте в «Крокусе»
    Эксперт оценил шансы ВСУ создать в Орехове небольшой аналог «линии Суровикина»
    Дети в Киеве отравились гуманитарным шоколадом с наркотиками
    Энтомолог назвал способы защиты людей и домашних животных от клещей
    Лариса Гузеева начала передвигаться в инвалидной коляске

    Что несет России отсутствие безработицы

    В России фактически нет безработицы, и в ближайшие годы она нам тоже не грозит, заявил Владимир Путин. Однако исторически минимальный уровень безработицы имеет свои плюсы и минусы как для работников, так и для самих компаний. Подробности

    Перейти в раздел

    Ветеран СВО спас жизнь губернатору Чибису

    На губернатора Мурманской области Андрея Чибиса совершено покушение в Апатитах. Нападавшим оказался местный житель, который находился под воздействием сильнодействующих обезболивающих препаратов. На допросе задержанный заявил, что на преступление его толкнула неприязнь к главе региона. Преступника обезвредил росгвардеец, недавно вернувшийся из зоны СВО. Эксперты отмечают, что произошедшее должно стать поводом к ужесточению охраны представителей власти, а ветеран спецоперации проявил себя героически. Подробности

    Перейти в раздел

    За что генералам дают звание Героя на СВО

    Министр обороны Сергей Шойгу регулярно вручает отличившимся в ходе СВО солдатам и офицерам медаль «Золотая Звезда» как знак их награждения званием Героя России. Однако среди награжденных высшей наградой России крайне редко встречаются представители генералитета. За что звания Героя удостоился генерал-полковник Андрей Мордвичев и в чем особенность высшего полководческого военного подвига? Подробности

    Перейти в раздел

    Польша выкидывает Украину с европейского рынка

    Ключевые для киевского режима переговоры о поставках украинского зерна через польскую границу, похоже, закончились крахом. Об этом свидетельствует не только возобновление протестов польских фермеров. Кто именно в польском правительстве стал инициатором этих протестов и почему перед нами признак краха всех перспектив экономической интеграции Украины и Евросоюза? Подробности

    Перейти в раздел

    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Покушение на Чибиса: главное

      Человеком, который пытался зарезать губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после встречи с жителями города Апатиты, двигала «неприязнь к главе региона», которого он лично не знал. Так он, по крайней мере, заявил следователям. Но все может быть гораздо сложнее.

    • В НАТО введут налог на Украину

      Блок НАТО празднует 75-летний юбилей, к которому его членам подготовили подарок – налог на Украину: помощь Киеву из добровольной превратится в обязательную. Это усилит центробежные тенденции в альянсе, тогда как задача России – ввести НАТО в период полураспада.

    • Зеленский отрезал себе «правую руку»

      Серию отставок на Украине, открытую после провала так называемого контрнаступления ВСУ, пополнил первый помощник президента Сергей Шефир, благодаря которому Владимир Зеленский вообще стал Владимиром Зеленским. Что это? Предвестие скорого краха?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............