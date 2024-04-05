Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.0 комментариев
Российские войска освободили село Водяное в ДНР
Минобороны: Российские войска освободили село Водяное в ДНР на Авдеевском направлении
Подразделения группировки войск «Центр» на Авдеевском направлении освободили населенный пункт Водяное Донецкой народной республики и продолжили продвижение в глубину обороны противника, а также занятие более выгодных рубежей, сообщили в Министерстве обороны России.
В Telegram-канале Минобороны сообщается, что за неделю на Авдеевском направлении ВСУ потеряли свыше 1695 военнослужащих, три танка, 15 боевых бронированных машин и множество другой техники.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России заняли более выгодные позиции на Купянском, Донецком, Авдеевском и Южно-Донецком направлениях.