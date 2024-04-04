Tекст: Алексей Дегтярев

На Купянском направлении «Западная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику ВСУ у Розовки, Райгородка, Жовтневого в ЛНР и Терн в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Украинская сторона потеряла там до 125 человек и четыре автомобиля.

На Донецком направлении «Южная» группировка заняла более выгодные позиции и поразила живую силу и технику 28-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны у Клещеевки, Курдюмовки и Красногоровки в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 340 человек и танк.

При контрбатарейной борьбе поражены две гаубицы «Мста-Б», гаубица Д-20, две САУ «Гвоздика», три гаубицы Д-30. Также поражены три склада боеприпасов ВСУ.

На Авдеевском направлении группировка «Центр» улучшила положение по переднему краю и поразила формирования 24-й, 47-й механизированной, 3-й штурмовой и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ у Орловки, Бердычей и Тоненького в ДНР. У Первомайского в ДНР отражена контратака украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной бригады.

ВСУ потеряли до 305 человек, две бронемашины и американскую САУ Paladin.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила тактическое положение и поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 128-й бригады теробороны у Водяного, Сторожевого и Угледара в ДНР.

Украинская сторона потеряла там до 105 человек, американскую гаубицу М777 и машину РСЗО БМ-21 «Град».

На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила формирования 28-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ у Мирного и Пятихаток в Запорожской области.

Украинская сторона потеряла там до 35 человек и РСЗО «Град».

Авиация, беспилотники, ракетные войска, артиллерия ВС России поразили за сутки склад боеприпасов, пункт временной дислокации иностранных боевиков у Мерефы (Харьковская область).