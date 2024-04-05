Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.0 комментариев
Ростех передал ВКС России первую в этом году партию бомбардировщиков Су-34
Ростех передал ВКС России первую в этом году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34
Новосибирский авиазавод им. В.П. Чкалова (в составе Объединенной авиастроительной корпорации входит в госкорпорацию «Ростех») передал Минобороны первую с начала года партию бомбардировщиков Су-34.
Как сообщили в пресс-службе Ростеха, после завершения всего комплекса заводских испытаний первая в этом году партия фронтовых бомбардировщиков Су-34, изготовленная на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова, передана ВКС России в рамках исполнения гособоронзаказа, передает ТАСС.
Как отметили в Ростехе, Новосибирский завод ожидает новый этап техперевооружения и модернизации производства, связи с этим планируется привлечение более 1 тыс. новых сотрудников.
Ранее российские Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении.