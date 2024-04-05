Если образ усвоен, он все время будет пополняться новым содержанием. Это значит, что факты будут причудливым образом отбираться и вкладываться в уже готовую матрицу. Если же новые факты схеме не соответствуют – тем хуже для фактов.10 комментариев
В Ростовской области в ходе атаки беспилотников повреждена электроподстанция
В Ростовской области в ходе массированной атаки беспилотников повреждена электроподстанция, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения», – написал Голубев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Морозовском районе региона подразделения противовоздушной обороны, которые отражали атаку беспилотников, уничтожили более 40 воздушных целей.