Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.2 комментария
Мишустин назвал главную задачу правительства
Мишустин назвал главной задачей правительства народосбережение
Российские власти продолжат улучшать меры поддержки для семей с детьми, поскольку главной задачей правительства является народосбережение, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
Как указал Мишустин, правительство будет создавать широкие возможности для молодых людей. По его словам, необходимо сделать так, чтобы дети ходили в современные садики и школы, посещали интересные и полезные секции, а все жители – получали качественное лечение, жили в хороших домах, благоустроенных городах и поселках, пользовались удобным общественным транспортом, могли найти профессию по душе и развиваться, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что в России уже создана прочная база для перечисленной работы, поэтому кабмин продолжит делать все необходимое для того, чтобы эти возможности были доступны по всей стране.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать нацпроект «Молодежь и дети».