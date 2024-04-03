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Авиаэксперт: Предложенные Мишустиным меры сделают авиаперелеты быстрее и доступнее
Авиаэксперт Гусаров: Увеличение прямых рейсов и развитие авиахабов позволило сократить число транзитных перелетов через Москву
Россия активно модернизирует аэропорты по всей стране и развивает авиастроение. Это позволит пассажирам летать быстрее и дешевле, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. В среду Мишустин в рамках отчета перед Госдумой о результатах деятельности правительства рассказал о развитии авиационной отрасли страны.
«Мишустин в своем отчете затронул очень важную проблему развития прямых региональных перелетов. Раньше даже рейсы в соседние регионы могли осуществляться через Москву. Это существенно увеличивало время нахождения в пути, а также затраты на перелет. Кроме того, это загружало столичные аэропорты», – сказал Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru.
По его словам, сейчас долю транзитных перелетов через Москву удалось сократить: «Теперь около 53% всех авиарейсов идут без пересадки в столице. Достигнуто это было не только за счет развития прямых маршрутов, но и благодаря созданию новых транспортных хабов. Таковыми стали, например, Сочи, Санкт-Петербург, Красноярск и Владивосток».
Гусаров отметил, что в своем выступлении Мишустин рассказал о планах реконструкции аэропортов страны. «Эта программа действует достаточно долго, что позволило обновить значительную часть крупных и средних воздушных гаваней. Подобное стало возможным за счет тесного взаимодействия федерального руководства, региональных властей, а также бизнеса», – отметил он.
«Кроме того, руководство страны стремится развивать региональную авиацию – расширяется выпуск самолетов для таких перевозок. В целом авиастроение в России в последнее время ускорило рост, в основном за счет уже существующих моделей. Тем не менее следует ожидать, что в обозримой перспективе пустят в серию и новые разработки», – подчеркнул Гусаров.
Эксперт особо отметил планируемое увеличение выпуска гражданских вертолетов. «Это достаточно гибкая отрасль, которая позволяет адаптировать производство под нужды государства и частных компаний. Речь идет о создании в будущем году на 30% машин больше. Это значит, что промышленность способна удовлетворить потребности рынка», – резюмировал собеседник.
В Госдуме в среду, 3 апреля, прошел ежегодный отчет правительства РФ. Его представил председатель правительства Михаил Мишустин. Во время отчета премьер-министр подчеркнул, что «России нужна сильная и современная авиация с разветвленной наземной инфраструктурой». «В прошлом году реконструированы взлетно-посадочные полосы на аэродромах девяти городов», – отметил он. Также, по его словам, правительство направит 250 млрд рублей на обновление еще не менее 75 аэропортов страны.
Председатель правительства заявил, что повышение связанности и транспортной доступности внутри страны является стратегическим приоритетом. Поэтому доля внутренних российских авиарейсов, которые осуществляются без пересадки в Москве, в 2023 году возросла и составила около 53%. Кроме того, он заявил, что объем промышленного производства в сфере авиастроения увеличился практически на пятую часть.