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    «Калашников» представил титановый бронешлем
    Мишустин призвал не запрещать российским компаниям вести бизнес за рубежом
    Захарова назвала вбросом новость о предупреждении США о теракте в «Крокусе»
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израилю война не нужна, она нужна лично Нетаньяху

    Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.

    3 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Рады видеть всех, кто искренне любит Россию

    Быть русским – значит быть в движении, творчески преобразовывать мир, строить свою страну, активно участвовать в цветущей сложности русской жизни. И если вы – шотландец, француз, швейцарец, таджик, узбек, эфиоп – хотите шагать с нами в этом нашем русском походе, то вперед. Айда к нам.

    11 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис У русских короткая память на зло

    Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.

    13 комментариев
    3 апреля 2024, 16:44 • Новости дня

    Авиаэксперт: Предложенные Мишустиным меры сделают авиаперелеты быстрее и доступнее

    Авиаэксперт Гусаров: Увеличение прямых рейсов и развитие авиахабов позволило сократить число транзитных перелетов через Москву

    Авиаэксперт: Предложенные Мишустиным меры сделают авиаперелеты быстрее и доступнее
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия активно модернизирует аэропорты по всей стране и развивает авиастроение. Это позволит пассажирам летать быстрее и дешевле, сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. В среду Мишустин в рамках отчета перед Госдумой о результатах деятельности правительства рассказал о развитии авиационной отрасли страны.

    «Мишустин в своем отчете затронул очень важную проблему развития прямых региональных перелетов. Раньше даже рейсы в соседние регионы могли осуществляться через Москву. Это существенно увеличивало время нахождения в пути, а также затраты на перелет. Кроме того, это загружало столичные аэропорты», – сказал Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru.

    По его словам, сейчас долю транзитных перелетов через Москву удалось сократить: «Теперь около 53% всех авиарейсов идут без пересадки в столице. Достигнуто это было не только за счет развития прямых маршрутов, но и благодаря созданию новых транспортных хабов. Таковыми стали, например, Сочи, Санкт-Петербург, Красноярск и Владивосток».

    Гусаров отметил, что в своем выступлении Мишустин рассказал о планах реконструкции аэропортов страны. «Эта программа действует достаточно долго, что позволило обновить значительную часть крупных и средних воздушных гаваней. Подобное стало возможным за счет тесного взаимодействия федерального руководства, региональных властей, а также бизнеса», – отметил он.

    «Кроме того, руководство страны стремится развивать региональную авиацию – расширяется выпуск самолетов для таких перевозок. В целом авиастроение в России в последнее время ускорило рост, в основном за счет уже существующих моделей. Тем не менее следует ожидать, что в обозримой перспективе пустят в серию и новые разработки», – подчеркнул Гусаров.

    Эксперт особо отметил планируемое увеличение выпуска гражданских вертолетов. «Это достаточно гибкая отрасль, которая позволяет адаптировать производство под нужды государства и частных компаний. Речь идет о создании в будущем году на 30% машин больше. Это значит, что промышленность способна удовлетворить потребности рынка», – резюмировал собеседник.

    В Госдуме в среду, 3 апреля, прошел ежегодный отчет правительства РФ. Его представил председатель правительства Михаил Мишустин. Во время отчета премьер-министр подчеркнул, что «России нужна сильная и современная авиация с разветвленной наземной инфраструктурой». «В прошлом году реконструированы взлетно-посадочные полосы на аэродромах девяти городов», – отметил он. Также, по его словам, правительство направит 250 млрд рублей на обновление еще не менее 75 аэропортов страны.

    Председатель правительства заявил, что повышение связанности и транспортной доступности внутри страны является стратегическим приоритетом. Поэтому доля внутренних российских авиарейсов, которые осуществляются без пересадки в Москве, в 2023 году возросла и составила около 53%. Кроме того, он заявил, что объем промышленного производства в сфере авиастроения увеличился практически на пятую часть.

    3 апреля 2024, 14:00 • Новости дня
    В Совфеде оценили решение Казахстана отказаться от парада Победы

    Сенатор Климов: Отказ от парада Победы – суверенное дело Казахстана

    В Совфеде оценили решение Казахстана отказаться от парада Победы
    @ REUTERS/Shamil Zhumatov

    Tекст: Анастасия Куликова

    Постсоветские государства подходят к вопросу празднования Дня Победы по-разному. Москве стоит с уважением относиться к этому, но вести активную дипломатическую работу с этими странами. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал сенатор Андрей Климов. Так он прокомментировал отказ Казахстана проводить военный парад ко Дню Победы. В республике решение объяснили экономией средств.

    «Казахстанцы наряду с другими народами Советского Союза в годы Великой Отечественной войны защищали мир. Республика тоже понесла потери», – отметил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совфеда по международным делам. По его мнению, Астана может по-своему почтить память павших героев и поблагодарить ветеранов, неформально подойдя к празднованию 9 Мая.

    Собеседник указал, что к вопросу проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы постсоветские государства в целом подходят по-разному. Парламентарий призвал относиться к решению Казахстана отказаться от военного парада с уважением. «Это их суверенное дело – что, когда и как проводить», – подчеркнул спикер.

    Климов называет День Победы одним из звеньев, связывающих Россию и Казахстан крепкими узами. «Наши недруги это понимают и, конечно, пытаются вбить клин, в том числе и по этому вопросу», – заметил сенатор. Он указал, что Москве известно о высокой активности американского дипломатического корпуса, спецслужб, НКО на постсоветском пространстве, в том числе в республиках Центральной Азии.

    «На этом фоне решение Казахстана по Дню Победы может навевать определенные мысли, потому что и в республике существуют разные течения и взгляды. Но нам важно более активно работать с казахстанскими коллегами на парламентском уровне, развивать межпартийные контакты по линии организации гражданского общества, активнее использовать дипломатические каналы», – заключил сенатор.

    Ранее стало известно, что Казахстан не планирует проводить в этом году военный парад, посвященный Дню защитника Отечества (7 мая) и Дню Победы (9 мая). Минобороны республики отметило, что отказ от торжественных мероприятий позволит сэкономить бюджетные средства, а также направить все силы на «решение других задач». «В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

    Таким образом, военный парад в Казахстане не будет проводиться пятый год подряд. Местные издания отмечают, что в последний раз мощь казахстанской армии показывали в 2019 году. В 2020 и 2021 годах мероприятий не было из-за эпидемической ситуации на фоне распространения коронавируса.

    В 2022 и 2023 годах парады в Казахстане не проводились, а Минобороны страны объясняло решение стремлением к экономии бюджетных средств. При этом в городах республики и военных гарнизонах организовывали памятные мероприятия. Представители военного ведомства и органов военного управления поздравляли ветеранов по месту их жительства.

    В годы Великой Отечественной войны на фронт были мобилизованы более 1,3 млн казахстанцев, половина из них погибла на полях сражений. Более 500 казахстанцев удостоились звания Героя Советского Союза. По данным на конец января 2024 года, в Казахстане проживали 198 ветеранов Великой Отечественной войны.

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    3 апреля 2024, 14:34 • Новости дня
    Эксперт объяснил британские данные о новых планах Украины атаковать Крымский мост

    Военный эксперт Леонков назвал спланированной утечку в британских СМИ о планах Украины атаковать Крымский мост

    Эксперт объяснил британские данные о новых планах Украины атаковать Крымский мост
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    ГУР МО Украины могло намеренно рассказать The Guardian о планах ударить по Крымскому мосту, чтобы заручиться поддержкой западных стран. Также в ведомстве мог произойти раскол, и часть сотрудников хотела предотвратить теракт во избежание эскалации с Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее стало известно о планах ГУР нанести повторный удар по Крымскому мосту.

    «Украинские спецслужбы привыкли анонсировать свои громкие атаки в западной прессе. Напомню, что предыдущие попытки осуществления терактов на Крымском мосту также достаточно громко обсуждались в американских и европейских изданиях. Таким образом противник пытается продемонстрировать свою силу», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не исключаю, что утечка оказалась спланированной и в этот раз. Вполне возможно, что ГУР пытается намекнуть своим союзникам, что не станет отказываться от идеи удара. Думаю, они стараются привлечь больше ресурсов со стороны Вашингтона или Брюсселя для проведения новой террористической акции», – подчеркивает собеседник.

    «Однако рассматривать данную ситуацию можно и с другой точки зрения. Совсем недавно в Москве произошла трагедия в «Крокусе». Официальное расследование установило, что следы преступления ведут на Украину. Разумеется, данный факт заставляет западные страны с опаской относиться к дальнейшей поддержке ВСУ, СБУ и ГУР», – отмечает эксперт.

    «Если Вашингтон, Лондон и Брюссель продолжат помогать офису Зеленского в осуществлении терактов, это серьезно повысит градус эскалации. Вполне возможно, что теперь их мнение по поводу атак на Крымский мост скорректировано. Таким образом, утечка может свидетельствовать и о расхождении взглядов по поводу дальнейших действий и в самом управлении украинской разведки», – уточняет он.

    «Думаю, в ведомстве имеются люди, не желающие вынуждать Россию переходить к крайним мерам. С помощью публикации в The Guardian они попытались предотвратить усиление противоречий. Интересно, что само издание крайне скептически отзывается о способностях Украины осуществить данный теракт», – замечает собеседник.

    «Однако даже если ГУР решится на радикальные действия, Москва будет готова отбить атаку. Мы учли опыт нападений на мост 2022 и 2023 годов. Все необходимые мероприятия по улучшению обороны транспортной артерии были проведены в срок», – резюмирует Леонков.

    Ранее стало известно, что в первой половине 2024 года может состояться новая атака на Крымский мост. Об этом сообщает издание The Guardian. Ссылаясь на источники в ГУР министерства обороны Украины, газета пишет, что в настоящий момент спецслужба планирует третью попытку разрушения объекта транспортной инфраструктуры.

    Несмотря на то, что представители ведомства называют ликвидацию моста «неизбежной», издание высказывает сомнения в возможностях управления разведки осуществить данную диверсию. Подчеркивается, что за последний год Россия предприняла обширные меры по улучшению безопасности Крымского моста.

    «Усилилась противовоздушная оборона, развернута система «барж-мишеней», служащих приманкой для приближающихся управляемых ракет», – уточняет газета. При этом тема возможного теракта в данном регионе в последнее время получила достаточно широкую огласку.

    Так, в начале марта произошла утечка разговора немецких военных, в ходе которого представители бундесвера обсуждали возможность нанесения удара по Крымскому мосту с помощью дальнобойных ракет Taurus. Данное событие спровоцировало широкие дискуссии внутри ФРГ. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о последствиях произошедшего для внутригерманской политики.

    Напомним, последняя атака ВСУ по Крымскому мосту была предпринята летом прошлого года. В результате налета двух беспилотников было повреждено дорожное полотно, однако его восстановили.

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    3 апреля 2024, 16:12 • Новости дня
    Мишустин сравнил госдолг России и Запада

    Мишустин: Госдолг России находится на безопасном уровне в 17% ВВП

    Мишустин сравнил госдолг России и Запада
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский госдолг сейчас находится на безопасном уровне и составляет около 17% от ВВП, сообщил премьер Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.

    Он отметил, что у российских «в кавычках или бывших» партнеров дела обстоят иначе, передает ТАСС.

    Кроме того, по словам Мишустина, расходы на обслуживание госдолга России хотя и выросли, но произошло это из-за роста стоимости займов.

    Ранее глава американского Минфина Джаннет Йеллен заявила, что внешний долг США свыше 34 трлн долларов пугает.

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    3 апреля 2024, 13:36 • Новости дня
    Мишустин: Россия преодолела торговую блокаду Запада

    Мишустин: Россия преодолела торговую блокаду Запада и нарастила товарооборот с дружественными странами

    Мишустин: Россия преодолела торговую блокаду Запада
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Попытки Запада организовать торговую блокаду России провалились. Товарооборот с дружественными странами не просто вырос, а сегодня сопоставим с объемом торговли России со всем миром, который был четыре года назад, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

    Москва значительно нарастила товарооборот с дружественными странами, заместив выпадающие объемы. Премьер назвал расширение связей с перспективными партнерами из этих стран одним из приоритетов России, передает РИА «Новости».

    По словам Мишустина, Банк России совместно с правительством активно работают над решением проблемы с международными платежами. Внутри страны все работает, но Запад продолжает делать все возможное, чтобы ограничить российской экономике доступ к международной расчетно-платежной инфраструктуре и к глобальным финансам.

    Мишустин подчеркнул, что Россия рассчитывает на активность внутренних инвесторов и работает над ее усилением. «Буквально недавно вами был принят разработанный правительством закон, определяющий порядок налоговых вычетов для таких вложений. Что должно усилить заинтересовать внутренних инвесторов, на активность которых мы рассчитываем», – сказал он.

    Ранее сообщалось, что объем торговли России с Китаем вырос до рекордных 240 млрд долларов в 2023 году.

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    3 апреля 2024, 12:07 • Новости дня
    Politico: Конфискация активов России приведет к «черным дырам» в бюджетах стран G7

    Politico: Конфискация российских активов приведет к «черным дырам» в бюджетах стран G7

    Tекст: Александра Юдина

    Решение стран G7 конфисковать замороженные российские активы может привести к «черным дырам» в их бюджета, пишет газета Politico.

    По словам чиновников, Россия вполне успешно может оспорить решение «семерки» о конфискации, передает РИА «Новости».

    Газета отмечает, что решение суда в России может потенциально оставить черную дыру в бухгалтерских книгах тех финансовых институтов.

    Накануне стало известно, что G7 собралась представить предложения по замороженным российским активам.

    Напомним, Еврокомиссия одобрила план помощи Украине за счет доходов от замороженных активов России. Однако еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони призвал не ждать в ближайшее время решений по использованию доходов от замороженных активов России.

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    3 апреля 2024, 12:44 • Новости дня
    Мишустин оценил возможности экономики России войти в топ-4 в мире

    Мишустин: Экономика России имеет все предпосылки, чтобы войти в топ-4 в мире

    Мишустин оценил возможности экономики России войти в топ-4 в мире
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия, по оценке Всемирного банка входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности и есть все предпосылки к тому, что наша страна вышла на четвертое место, заявил премьер Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме.

    Он напомнил, что такую задачу поставил президент Владимир Путин. По словам председателя правительства, в начале года сохраняются высокие темпы прироста валового внутреннего продукта, передает ТАСС.

    Внешнее давление на Россию в прошлом году не ослабевало, констатировал Мишустин, отметив, что тенденция была обратной – оно нарастало. Однако несмотря на возрастающий прессинг, Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации, подчеркнул премьер-министр.

    Он напомнил, что по итогам прошлого года, по предварительной оценке, ВВП России вырос на 3,6% – более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран.

    Кроме того, он заявил, что ряд европейских, американских и японских производителей под давлением своих правительств объявили об уходе с российского рынка. Они находятся в сложном положении, и Россия относится к этому с понимаем, сказал Мишустин. Сейчас их место занимают организации из дружественно настроенных государств.

    Премьер-министр подчеркнул, что европейцы расплачиваются за антироссийскую политику своих лидеров стагнацией и рецессией своих экономик.

    Как заявил президент Владимир Путин накануне, Россия сохраняет хорошие темпы роста экономики – лучше, чем в Европе.

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    3 апреля 2024, 14:49 • Новости дня
    Мишустин остался недоволен результатами борьбы с инфляцией

    Tекст: Ольга Никитина

    Далеко не все результаты работы, которая находится в центре внимания правительства, являются удовлетворительными. Так, одним из основных вызовов прошлого года стала инфляция, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.

    Кабмин, по его словам, принимал меры и отслеживал ситуацию, поскольку от показателя инфляции зависит уровень реальных доходов граждан, передает ТАСС.

    Так, были стабилизированы цены на бензин, дизельное топливо, приняты важные решения об ограничении экспорта нефтепродуктов, напомнил премьер-министр.

    Годовая инфляция хоть и была выше целевых значений, но благодаря взаимодействию с ЦБ существенно замедлилась – до 7,4%, констатировал Мишустин.

    Для решения задач, которые перед правительством поставил президент, по словам премьер-министра, использовались «уникальные информационные системы координационного центра».

    Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки поможет замедлить рост цен в 2024 году.

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    3 апреля 2024, 16:46 • Новости дня
    Мишустин призвал не запрещать российским компаниям вести бизнес за рубежом
    Мишустин призвал не запрещать российским компаниям вести бизнес за рубежом
    @ Александр Астафьев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Нельзя запрещать российским компаниям вести бизнес за рубежом, однако Россия не будет закрывать глаза на вывод капитала из страны, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

    «Запрещать нашим компаниям вести бизнес за рубежом, тем более в дружественных странах, я считаю, нельзя, мы этого делать не будем», – передает его слова ТАСС.

    Однако, подчеркнул он, это не значит, что Россия будет закрывать глаза на тех, кто просто создает центры прибыли за рубежом и пытается выкачать туда средства за счет наших природных, трудовых ресурсов и тем самым развивает экономику других государств. С такими случаями будет вестись борьба.

    При этом закрываться для инвестиций из недружественных стран Россия не будет.

    Ранее Мишустин заявил, что России удалось преодолеть торговую блокаду Запада.

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    3 апреля 2024, 15:21 • Новости дня
    Мишустин выступил за использование средств ФНБ в реальном секторе

    Мишустин: ФНБ призван развивать страну, а не увеличивать «бумажную» прибыль

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский Фонд национального благосостояния (ФНБ) является подушкой безопасности, он предназначен для того, чтобы надежно сохранять и инвестировать в развитие страны, а не наращивать доходы от бумажных инвестиций, заявил премьер Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.

    ФНБ предназначен для развития реального сектора, где не работают рыночные механизмы, для работы над технологически сложными проектами, передает ТАСС слова председателя правительства.

    Напомним, по состоянию на 1 января 2024 года на счетах ФНБ было размещено 227,33 млрд юаней, 358,96 тонн золота и 1,514 млрд рублей.

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    3 апреля 2024, 15:48 • Новости дня
    Мишустин: Получение гражданства должно быть проще для достойных стать россиянами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал, что власти будут стараться упростить получение гражданства РФ для тех, кто хочет и достоин стать россиянами.

    Премьер, выступая с отчетом в Госдуме, подчеркнул, что для тех, кто достоин и хочет стать россиянином, нужно сделать все для упрощения этой процедуры, передает ТАСС.

    Ранее глава СК Александр Бастрыкин заявил, что мигрантов, получивших российский паспорт, нужно привлекать к участию в специальной военной операции на Украине, а за отказ – лишать гражданства России.

    Напомним, Александр Сомряков, приговоренный в июле 2023 года к шести годам колонии за распространение ложной информации о действиях ВС России, был лишен приобретенного им российского гражданства.

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    3 апреля 2024, 11:29 • Новости дня
    Начался отбор российских школьников для поездки на борту «Ледокола знаний»

    Начался отбор российских школьников для поездки к Северному полюсу на борту «Ледокола знаний»

    Tекст: Александра Юдина

    Стартовал пятый сезон научно-просветительского проекта «Ледокол знаний», который пройдет с обновленной механикой отбора и насыщенной экспедиционной программой. Финалистов ждет юбилейная арктическая экспедиция на Северный полюс, приуроченная к 65-летию атомного ледокольного флота.

    За время существования проекта уже более 300 одаренных школьников – победителей множества конкурсов и проектов – из разных регионов России стали участниками арктических экспедиций Росатома.

    Участников пятого сезона ждут новые отборочные этапы. Помимо интеллектуального тестирования на сайте проекта polus.atom.online, появятся очные полуфиналы в федеральных округах, где участникам предстоит решить реальные индустриальные кейсы, связанные с атомной отраслью. В финале проекта, который пройдет июне этого года в Павильоне «Атом» на ВДНХ, встретятся команды, представляющие федеральный округ. По итогам открытого отбора к арктической экспедиции  присоединятся 12 школьников.

    Также специально для популяризации знаний о достижениях атомной отрасли в середине апреля станет доступно мини-приложение VK – уникальная игра, которая познакомит молодежную аудиторию с основными сферами деятельности, технологиями и приоритетами развития атомной отрасли России: цифровыми и квантовыми технологиями, ядерной медициной, новыми материалами, безуглеродной энергией, атомным ледокольным флотом.

    Финалистов проекта ждет насыщенная образовательная программа на борту ледокола: лекции, мастер-классы, научные игры, кинопоказы и многое другое. Несколько уникальных форматов на борту представит партнер проекта – Российское общество «Знание». Программа Российского общества «Знание» в рамках рейса «Ледокола знаний» станет самым северным лекторием в мире.

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    3 апреля 2024, 14:10 • Новости дня
    Мишустин назвал целью налоговой реформы снижение неравенства в обществе

    Мишустин назвал целью налоговой реформы снижение неравенства в обществе и развитии регионов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Налоговая реформа призвана снизить неравенство в обществе и развитии российских регионов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

    Он подчеркнул, что крайне важно учесть каждую деталь. Налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных и региональных задач, но и должна сокращать неравенство, передает ТАСС.

    Мишустин добавил, что изменения в налоговой сфере должны работать на благо людей и экономики России.

    Он обратился к депутатам и заявил, что они хорошо знают интересы и потребности своих избирателей, запросы бизнеса, общественных институтов и происходящие в регионах процессы.

    Ранее в правительстве начали работу над фискальными мерами, анонсированными президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.

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    3 апреля 2024, 13:43 • Новости дня
    В России выросла продолжительность жизни

    Мишустин заявил о росте продолжительности жизни в России до 73,5 лет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России по итогу 2023 года продолжительность жизни выросла до 73,5 лет, превысив значения, которые были до пандемии коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме.

    По итогам 2023 года продолжительность жизни в России достигала почти 73,5 лет, это выше значений, которые были до пандемии. Подобные показатели «ни разу не фиксировались» в истории СССР и современной России, заявил Мишустин, передает РИА «Новости».

    По его словам, важен рост продолжительности активной и здоровой жизни, подчеркнул премьер.

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    3 апреля 2024, 16:25 • Новости дня
    В МИД провоз взрывчатки в иконах назвали логикой душевнобольных

    Tекст: Александра Юдина

    Попытка провезти взрывчатку в иконах с Украины, основанная на логике душевнобольных, не требует комментариев, поделилась мнением спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, лучше не комментировать «действия душевнобольных», чтобы  «этим не заразиться», передает ТАСС.

    Захарова добавила, что логика экстремистов и террористов должна объясняться врачами, которые специализируются на данном заболевании.

    Ранее ФСБ сообщила, что на территорию России с Украины попытались ввезти взрывчатку, спрятанную в партии православных икон и церковной утвари. Груз везли через страны Европейского союза.

    В Кремле подчеркнули, что найденная в грузе с иконами взрывчатка, ехавшая с украинской территории, указывает на террористические методы, которыми оперирует киевский режим.

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    3 апреля 2024, 13:53 • Новости дня
    Мишустин: Участников СВО в России освободят от налога на имущество

    Tекст: Александра Юдина

    Российские власти снизят финансовую нагрузку для участников спецоперации и освободят их от налога на имущество, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    По его словам, согласно соответствующему поручению президента, с россиян – участников СВО будут сняты обязательства по выплате налога на имущество, передает РИА «Новости».

    Премьер также подчеркнул, что тем, кто исполняет воинский долг, помощь со стороны государства должна оказываться в полном объеме и своевременно.

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    Власти рассказали о мерах обеспечения стабильности на топливном рынке, который оказался под атаками украинских беспилотников. Так, риски дефицита и роста цен на рынке бензина оказались выше, чем по дизелю. Поэтому основные меры были направлены в этот сегмент. Как именно России удается избегать удорожания бензина? Подробности

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    Украина атаковала Татарстан переделанными в дроны легкомоторными самолетами

    ВСУ впервые ударили по городам Татарстана. При помощи нескольких беспилотников были атакованы Елабуга и Нижнекамск. В результате нападения имеются пострадавшие. Ущерб нанесен нефтеперерабатывающему комплексу «Танеко», повреждено общежитие. Какие цели преследовал противник и как не допустить подобных инцидентов в глубоком тылу впредь? Подробности

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    Миграцию оцифруют для удобства и справедливости

    Владимир Путин на расширенной коллегии МВД запустил процесс обновления миграционной политики России. Новые подходы и цифровизация данной сферы должны обеспечить главный принцип – приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает язык, культуру и традиции страны. В экспертной среде отмечают, что тема пресечения незаконной миграции принципиально важна для российского общества. Подробности

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    Почему Зеленского бросает ближайший друг и помощник

    Рядом с Зеленским больше не будет человека, игравшего в украинской политике уникальную роль – первого помощника президента Сергея Шефира. Какое отношение Шефир имел к возникновению самого феномена Зеленского как политика и актера, с чем связана его отставка и почему перед нами отчетливый признак агонии руководства киевского режима? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • Сербию ждут очень тяжелые времена

      В Сербии новый премьер-министр Милош Вучевич, которому предстоит провести страну через «тяжелые как никогда времена», о которых предупредил президент Александр Вучич. Что ждет страну, которая остается одним из последних союзников России в Европе?

    • Судьба Зеленского решится скоро

      Ровно пять лет назад 30% избирателей Украины проголосовали в первом туре президентских выборов за комика Владимира Зеленского. Он выступал как «кандидат мира», но в итоге привел страну к военной катастрофе и узурпировал власть. Развязка должна наступить скоро.

    • Санду предложат способ влезть в войну

      К лету Украина получит первые истребители F-16, до конца года страны НАТО пообещали предоставить ВСУ 60 таких машин. Ходят слухи, что для их использования в боевых действиях подключат Молдавию и ее аэропорты. В этом случае они станут целью ВС РФ.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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