ВЦИОМ: Большинство россиян не считают справедливой единую ставку налога в 13%

ВЦИОМ: Большинство россиян не считают справедливой единую ставку подоходного налога в 13%

Tекст: Ольга Никитина

Эти данные можно социологи интерпретируют как готовность российского общества к налоговой реформе. С 2005 года показатель практически не изменился (65%). Поддерживают плоскую шкалу подоходного налога на сегодня менее трети наших соотечественников (27%, в 2005-м – 25%), сообщает ВЦИОМ.

Чем старше россияне, тем чаще они поддерживают тезис о несправедливости единого подоходного налога (81% в группе старше 60 лет vs. 47% среди молодежи 18-24 лет). «Возможно, с возрастом люди чаще ощущают потребность в социальной защите и поддержке, особенно если они находятся на пенсии или часто обращаются к государственным услугам. Они могут считать, что более высокое налоговое бремя на высокодоходные категории граждан позволит лучше обеспечить социальную справедливость в обществе», – поясняют социологи.

Факт выплаты имущественного налога незначительно влияет на мнения россиян по этому вопросу. Те, кто выплачивал налоги на имущество в прошлом году и не выплачивал их в силу отсутствия налогооблагаемого имущества или в силу льгот, примерно одинаково часто поддерживают плоскую шкалу подоходного налога (27%, 30% и 25% соответственно). Льготники при этом даже чуть чаще выступают против нее (72%), говорится в исследовании.

Говоря о размерах налогов, больше половины россиян (53%) сошлись во мнении, что налоги могут быть и высокими, лишь бы бедные люди могли получать от государства больше поддержки в виде бесплатных услуг (образования, здравоохранения, безопасности и другого). «Иными словами, высокие налоги не воспринимаются как препятствие на пути экономического роста», – сообщает ВЦИОМ. Думают иначе менее трети (27%) наших сограждан.

Граждане, которые в прошлом году не выплачивали имущественный налог, несколько чаще поддерживают идею высоких налогов (56-57% vs. 52% среди тех, кто платил налоги на имущество).

Большая часть россиян не только признают, что высокие налоги позволяют лучше реализовать социальные функции государства, но и декларируют готовность платить больше налогов (46%), чтобы быть уверенными в широкой доступности и высоком качестве государственных услуг. Этот подход ближе молодежи (18-24 лет – 65%, 25-34 лет – 50%). Каждый третий (33%) хотел бы платить меньше налогов, понимая при этом, что государственные услуги могут быть более низкого качества и менее доступными. Каждый пятый не смог определиться с ответом (21%).

«В российском обществе на сегодняшний день не сложилось «налогового» консенсуса. Есть несколько взглядов на налоговую систему, но значимого большинства не набирает ни один из них», – констатирует ВЦИОМ.

Идея «социальной справедливости через больший объем налогов» обладает скорее высоким потенциалом для укрепления. В общей сложности каждый третий (32%) согласен сразу с двумя тезисами: «я предпочитаю платить больше налогов, но быть уверенным в широкой доступности и высоком качестве государственных услуг» и «налоги могут быть и высокими, лишь бы бедные люди могли получать от государства больше поддержки в виде бесплатных услуг».

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 23 марта 2024 года среди 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.