Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.2 комментария
Мишустин поддержал стремление изменить миграционную политику в России
Мишустин поддержал стремление изменить миграционную политику в России после событий в «Крокусе»
Предложения об изменении миграционной политики в России, которые предлагаются после теракта в «Крокус Сити Холле», обоснованны и понятны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Премьер отметил, что разделяет желание возмездия, когда речь идет о террористах, а также относится с пониманием к многочисленным предложениям по изменению миграционной политики в свете недавней трагедии, передает ТАСС.
При этом Мишустин отметил, что поправки в миграционные законы страны должны быть согласованы всеми с учетом позиции правоохранителей.
В заключение глава камбина выразил уверенность в том, что виновники теракта в «Крокусе» будут наказаны.
Ранее Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел поручил изменить подходы к миграционной политике в России.