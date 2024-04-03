Мишустин поддержал стремление изменить миграционную политику в России после событий в «Крокусе»

Tекст: Александра Юдина

Премьер отметил, что разделяет желание возмездия, когда речь идет о террористах, а также относится с пониманием к многочисленным предложениям по изменению миграционной политики в свете недавней трагедии, передает ТАСС.

При этом Мишустин отметил, что поправки в миграционные законы страны должны быть согласованы всеми с учетом позиции правоохранителей.

В заключение глава камбина выразил уверенность в том, что виновники теракта в «Крокусе» будут наказаны.

Ранее Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства внутренних дел поручил изменить подходы к миграционной политике в России.

