  • Новость часаВСУ потеряли до 50 военных при двух контратаках в Работино
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    Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Рады видеть всех, кто искренне любит Россию

    Быть русским – значит быть в движении, творчески преобразовывать мир, строить свою страну, активно участвовать в цветущей сложности русской жизни. И если вы – шотландец, француз, швейцарец, таджик, узбек, эфиоп – хотите шагать с нами в этом нашем русском походе, то вперед. Айда к нам.

    9 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис У русских короткая память на зло

    Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.

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    3 апреля 2024, 13:26 • Новости дня

    «Калашников» впервые представил титановый бронешлем

    «Калашников» впервые представил титановый бронешлем на выставке «Экспотехностраж»

    «Калашников» впервые представил титановый бронешлем
    @ kalashnikovgroup.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» впервые представил на выставке «Экспотехностраж» в Петербурге титановый бронешлем «Барс-Л», который имеет противопульную защиту и уже находится на апробации в воинских подразделениях, сообщил представитель компании – разработчика, входящей в концерн «Калашников», Дмитрий Чумаченко.

    По его словам, шлем из титана весит всего 1,9 кг и позволяет отсекать все острые осколки, а также рикошетит все возможные осколки и пули, передает ТАСС.

    В концерне «Калашников» отметили, что «Барс-Л» имеет противопульную защиту Бр2+. По площади защиты и внешнему обвесу шлем соответствует шлему «Эльбрус-Т», но отличается по форме и защитным характеристикам.

    Ранее концерн «Калашников» начал серийно выпускать титановые шлемы «Эльбрус-Т» с повышенной стойкостью к осколкам.

    3 апреля 2024, 08:27 • Новости дня
    Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»

    МО: Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»

    Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В Минобороны сообщили, что за последнюю неделю около 16 тыс. человек заключили контракты для участия в спецоперации на Украине.

    Основным мотивом большинство из них назвали желание отомстить за погибших в теракте, который произошел 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», передает РИА «Новости».

    Собеседования с кандидатами проводились в пунктах отбора в разных городах России.

    Ежедневно в пункты отбора по всей стране, по данным военного ведомства, приходят до 1,7 тыс. человек для поступления на военную службу, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что численность желающих поступить на военную службу по контракту существенно выросла в Москве и других городах страны. С начала года в ВС РФ на договорной основе поступили уже более 100 тыс. человек.

    Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

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    2 апреля 2024, 13:29 • Новости дня
    В Британии назвали российское оружие, с которым не могут справиться ВСУ

    UnHerd: ВСУ не выдерживают ударов российских планирующих бомб

    В Британии назвали российское оружие, с которым не могут справиться ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Обозреватель британского портала UnHerd Бетани Эллиотт в статье «Оружие, меняющее правила игры: как Россия использует планирующие бомбы, чтобы деморализовать украинские войска» заявила, что вооруженные силы Украины не могут эффективно противостоять российским планирующим авиабомбам.

    По ее словам, эти бомбы «не только наносят огромный ущерб инфраструктуре, но и деморализуют украинских военных, вызывая у них рвоту, сотрясение мозга и контузию», передает РИА «Новости».

    Россия начала использовать эти бомбы еще в 2023 году, но сейчас их производство значительно увеличено, отметила Эллиотт.

    Именно эти бомбы, по словам автора статьи, сыграли ключевую роль во взятии Авдеевки.

    Ранее китайский военный эксперт Чжан Сюэфэн заявил газете Global Times, что использование Российской армией авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) способно изменить ситуацию в зоне СВО.

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    2 апреля 2024, 17:06 • Новости дня
    Шойгу объяснил, зачем Киев прибегает к терактам

    Шойгу: Киев с помощью терактов пытается убедить Запад в способности противостоять ВС РФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Киев, несмотря на отсутствие результатов на поле боя, по-прежнему старается убедить своих западных спонсоров в способности противостоять российской армии, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    В этих целях, по словам Шойгу, киевский режим пытается перенести боевые действия на территорию России и прибегает к террористическим актам, обстреливает мирных жителей, сообщается в Telegram-канале МО РФ.

    Как подчеркнул министр, на подобные преступления украинских боевиков российские войска реагируют «асимметрично».

    С начала года ВСУ потеряли более 80 тыс. военнослужащих, а также 14 тыс. единиц вооружения, в том числе 1,2 тыс. танков и бронемашин.

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    1 апреля 2024, 14:12 • Новости дня
    Эксперт объяснил пользу от изучения трофейного дрона ВСУ «Баба Яга»

    Эксперт Федутинов: Российские военные получили данные для ударов по местам сборки дронов «Баба Яга»

    Эксперт объяснил пользу от изучения трофейного дрона ВСУ «Баба Яга»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Илья Абрамов

    Исследование дрона «Баба Яга» может быть полезно России по нескольким причинам. Во-первых, информация о местах запуска и техобслуживания БПЛА даст возможность нанесения ударов по этим локациям. Во-вторых, это позволит эффективнее бороться с аппаратами ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов. Ранее российские специалисты установили место сборки дронов «Баба Яга».

    «Каждая из сторон конфликта внимательно следит за техническими решениями и тактическими приемами, которые использует противник. Во-первых, таким образом отбираются рациональные идеи, которые можно было бы использовать в собственных аппаратах. Во-вторых, это позволяет найти уязвимости дрона и проанализировать возможные способы борьбы с ним», – сказал Денис Федутинов, специалист по беспилотной авиации.

    При этом он считает, что наличие информации о международных поставщиках никак не повлияет на продолжение поставок указанных компонентов на Украину. «Однако, информация о координатах, откуда запускался БПЛА, или же мест, в которых осуществлялось техобслуживание аппарата, может быть полезна. Эти данные помогут при нанесения ударов по соответствующим позициям противника», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, следует отметить, что такое наименование с фольклорным оттенком было дано не какой-то отдельной модели БПЛА, а множеству беспилотных аппаратов. Их объединяет довольно высокая грузоподъемность, которая позволяет дрону нести существенную сбрасываемую ударную нагрузку», – резюмировал Федутинов.

    Ранее специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон «Баба Яга» и установили координаты места его сборки, а также раскрыли цепочку поставок комплектующих для данного БПЛА.

    Гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин отметил, что анализ навигационного компьютера и полетного контроллера позволил специалистам ЦКБР восстановить полную картину не только боевого применения «Баба Яги», но и логистики поставок, сборки и координаты его тестовых полетов.

    По его словам, к ним пришел первый трофейный дрон такого типа, после чего аппарат удалось «разговорить». «Мы узнали, что попала на фронт «Баба-яга» не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые она нам показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов», – передает его слова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что вся информация, полученная при изучении трофейных украинских дронов, передается «в органы и профильные организации». По его словам, элементная база рассказывает гораздо больше, чем любой агент, шпион или пленный специалист по беспилотникам противника.

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    1 апреля 2024, 02:54 • Новости дня
    В зону СВО до конца года решили отправить до 2 тыс. FPV-дронов «Брус-1»

    В зону СВО до конца года пообещали отправку до 2 тыс. FPV-дронов «Брус-1»

    Tекст: Денис Тельманов

    FPV-дрон «Брус-1», предназначенный для поражения блиндажей и бронетехники, будет направлен в российские войска в зоне СВО, заявил представитель компании-разработчика.

    В зону СВО до конца года отправят до 2 тыс. FPV-дронов «Брус-1»для поражения опорных пунктов, блиндажей и бронетехники, в том числе танков, БТР, гаубиц, передает ТАСС сообщение представителя компании.

    «С начала спецоперации российским подразделениям поступило порядка 3,5 тыс. экземпляров FPV-дрона. Аппарат оказался устойчив к большинству используемых противником средств РЭБ», – сказал он, добавив, что «Брус-1» сейчас применяется на Авдеевском и Артемовском направлениях.

    Максимальная масса полезной нагрузки дрона – до 2 кг, рабочая высота полета с нагрузкой – до 1 км.

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    31 марта 2024, 15:55 • Новости дня
    Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» отработал стрельбы по береговым целям

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» Северного флота, выполняющий учебно-боевые задачи в Баренцевом море, отработал поражение береговых целей артиллерийской установкой АК-100.

    Как говорится в сообщении на официальном сайте Минобороны России, экипаж корабля выполнил стрельбу по видимой и закрытой береговым целям, уничтожив огневую точку и наблюдательный пункт условного противника.

    В Минобороны добавили, что экипаж корабля также отработает поражение имитированных воздушных целей.

    Ранее экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» отработали отражение средств воздушного нападения условного противника с различных высот.

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    2 апреля 2024, 11:57 • Новости дня
    WION: Новая версия БПЛА «Джокер-10» ВС России сыграет решающую роль в боях с ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новая модифицированная версия российского беспилотника «Джокер-10» сыграет решающую роль в конфликте с Украиной, сообщает WION.

    Как указали в эфире телеканала, БПЛА станет ключевым в российско-украинском конфликте, новая модификация российского беспилотника способна выполнять миссии противовоздушной обороны и сбивать украинские дроны в воздухе, передает РИА «Новости».

    Согласно сообщению телеканала, использование модифицированного FPV-дрона «Джокер-10» для атаки на вражеские беспилотники обойдется дешевле велосипеда.

    Ранее гендиректор предприятия-разработчика «Джокера» Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин рассказал, что российские разработчики представили новую модификацию FPV-дрона «Джокер-10», способную выполнять задачи противовоздушной обороны.

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    1 апреля 2024, 14:12 • Новости дня
    Эксперт объяснил ценность захвата ВС России БМП «Мардер»

    Военный эксперт Коротченко: Трофейная БМП «Мардер» поможет оружейникам России при улучшении средств поражения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    БМП «Мардер» немецкого производства, которую смогли захватить бойцы Южной группировки ВС России, поможет российским оружейникам в изучении состава брони, компоновки, систем связи, и мониторинга, заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

    По его словам, захваченный образец был бы интересен представителям российского ВПК, выпускающих бронетехнику, с точки зрения изучения системы связи, защиты, разведки, мониторинга, компоновки, используемых типов боеприпасов, состава брони, передает ТАСС.

    Коротченко добавил, что все будет изучено с точки зрения совершенствования средств поражения и определения слабых мест.

    Ранее военный эксперт Максим Климов заявил, что российским инженерам будет полезно изучить броню трофейной БМП Marder.

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    1 апреля 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин присвоил 5-й общевойсковой армии наименование гвардейской

    Путин присвоил 5-й общевойсковой Краснознаменной армии наименование гвардейской

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин присвоил 5-й общевойсковой Краснознаменной ордена Жукова армии наименование «гвардейская».

    «Присвоить 5-й общевойсковой Краснознаменной ордена Жукова армии почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 5-я гвардейская общевойсковая Краснознаменная ордена Жукова армия», – говорится в документе, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Отмечается, что почетное наименование присвоено за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

    В конце марта Путин за массовый героизм и отвагу присвоил почетные наименования гвардейских 29-й отдельной бригаде радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ) им. генерал-полковника В.К. Пикалова и 75-й бригаде управления.

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    1 апреля 2024, 06:01 • Новости дня
    Российские вертолеты уничтожили бронетехнику ВСУ в Запорожской области

    Российские вертолеты нанесли удар по бронетехнике и личному составу ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вертолеты Ка-52 и Ми-28 армейской авиации Южного военного округа уничтожили три единицы бронетехники и не менее 35 военнослужащих ВСУ севернее Работино в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны.

    «Сегодня был вылет на Запорожское направление для поддержки сухопутных войск. Выполнили групповой авиационный удар по живой силе противника», – передает ТАСС со ссылкой на командира экипажа одного из вертолетов.

    Он добавил, что все ракеты попали точно в цель, а сами вертолеты «выполнили отворот» и «безопасно вернулись на аэродром вылета».

    В состав ударной группы вошли разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор», ударный Ми-28 и многоцелевой Ми-8, которые нанесли удар неуправляемыми ракетами с максимально близкого расстояния.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли один массированный и 57 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре.

    Удары по объектам на Украине наносились высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также применялись беспилотники.

    ВС России поразили украинские предприятия ВПК, центры принятия решений ВСУ и СБУ, цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, средства ПВО, объекты энергетики, а также пункты временной дислокации иностранных наемников.

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    1 апреля 2024, 10:08 • Новости дня
    Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» участникам СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим за проявленные в ходе спецоперации мужество и героизм.

    Шойгу выразил военным благодарность за образцовое выполнение задач, а также пожелал новых успехов в военной службе, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    «Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами, с этими званиями Героя России», – сказал министр обороны, пожелав военнослужащим победы.

    На прошлой неделе Шойгу вручил медаль «Золотая Звезда» командующему группировкой войск «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву.

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    2 апреля 2024, 12:21 • Новости дня
    «Калашников» показал применение дронов-камикадзе «Куб» на расстоянии более 50 км

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» показал применение барражирующих боеприпасов семейства «Куб» на дистанциях свыше 50 км.

    Как говорится в сообщении концерна, поражение целей осуществлено на расстояниях до и свыше 50 км, передает ТАСС.

    Ранее военный эксперт Максим Климов назвал дроны «Куб» и «Ланцет» одним из важнейших достижений российского ВПК.

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    1 апреля 2024, 11:39 • Новости дня
    Путин поручил Минпромторгу посодействовать в развитии систем подавления БПЛА

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил Минпромторгу помочь компании «Русский купол» в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов.

    «Минпромторгу России оказать содействие акционерному обществу "Русский купол" в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов с учетом необходимости повышения доли отечественной электронной компонентной базы в этих системах», – говорится в поручении президента, текст которого опубликован на сайте Кремля.

    Доклад глава государства ожидает до 27 апреля 2024 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как СВО вывела противостояние штурмовых дронов на новый уровень.

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    2 апреля 2024, 13:47 • Новости дня
    Шойгу: ВМФ России усилят тремя малыми ракетными кораблями до конца года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    До конца 2024 года Военно-морской флот России получит три малых ракетных корабля с «Калибрами», их передаст Зеленодольский завод им. Горького, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    Для повышения боевого потенциала ВМФ его продолжают оснащать кораблями-носителями высокоточного оружия большой дальности, сказал министр. Его слова приводятся в Telegram-канале министерства.

    Головной корабль серии ракетоносцев типа «Каракурт» уже вошел в состав ЧФ и уже успешно выполняет поставленные задачи. До конца года Зеленодольский завод должен передать морякам еще три таких корабля.

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    2 апреля 2024, 13:15 • Новости дня
    Times: Британские тяжелые БПЛА Watchkeeper не могут летать при плохой погоде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Беспилотники Watchkeeper, стоящие на вооружении ВС Британии, не могут летать при неблагоприятных погодных условиях и простаивают без дела, пишет The Times, ссылаясь на экс-замглавы Минобороны королевства Марка Франсуа.

    По словам Франсуа, затянувшаяся на почти 20 лет история проекта Watchkeeper, основанного на израильском БПЛА Hermes 450, который успешно используется ВВС Израиля, обошелся британскому бюджету в 1,4 млрд фунтов стерлингов (1,75 млрд долларов) с семикратным превышением первоначальных оценок, передает ТАСС.

    При этом Минобороны королевства предъявило к БПЛА почти 2,5 тыс. дополнительных требований, из-за чего дроны разрабатывались дольше запланированного, стали дороже и тяжелее, что отрицательно сказалось на их возможностях, а восемь из 54 заказанных БПЛА стоимостью 5 млн фунтов (6,27 млн долларов) каждый уже пришлось списать по причине аварий в ходе испытательных и тренировочных полетов.

    Как пишет The Times, в настоящий момент ни один из разведывательных БПЛА не используется, в Минобороны королевства заявили, что Watchkeeper успешно применялись по всему миру, в том числе в Афганистане.

    Ранее Британия пообещала поставить Украине 10 тыс. беспилотников.

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