Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.0 комментариев
Волк рассказала о мошеннической схеме с жертвами финансовых пирамид
Представитель МВД Волк рассказала о мошеннической схеме с жертвами финансовых пирамид
Мошенники начали представляться экспертами и юристами, чтобы выманивать у жертв финансовых пирамид деньги под видом юридической помощи, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Злоумышленники обзванивают жертв пирамид, в основном, «Финико», представляясь экспертами юридической компании, предлагая помощь вкладчикам в возврате денежных средств, указала Волк в своем Telegram-канале.
Они пытаются убедить людей в возможности быстрого возврата денежных средств, входя в доверие к ним. Аферисты просят заключить договор для якобы вывода денег, после чего – прислать персональные данные.
По их легенде, это нужно, чтобы узнать, где именно заблокированы денежные средства, ранее вложенные в пирамиду. После этого с жертвой связываются лжесотрудники банков и просят прислать фото с развернутым паспортом и оплатить некую страховку в размере 10% от суммы счета, обещая вернуть эти средства. Иногда жертв убеждают в необходимости заключения договоров на оказание платных юридических услуг.
Чтобы подтвердить свои слова, злоумышленники могут прислать копии поддельных распорядительных актов государственных органов.