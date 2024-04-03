Россиянка рассказала, как пережила землетрясение на Тайване

Tекст: Алексей Дегтярев

Землетрясение началось утром по местному времени, раздались звуки хруста, дом начал «ходить ходуном», падали вещи, рассказала собеседница «Газеты.Ru».

Она пояснила, что после начала вышла на улицу, как и многие другие жители острова. Последовал еще один толчок, за ним продолжились другие, но слабее, они ощущаются до сих пор.

Фатима добавила, что в районе ее проживания было землетрясение магнитудой 5, а в эпицентре – 7,5.

Местные жители кажутся спокойными и продолжают свои дела.

Между тем вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян сообщил ТАСС, что российские граждане на Тайване отдыхают как самостоятельные туристы, организованных туристов там нет.

На Тайване в среду произошло самое сильное за 25 лет землетрясение, оно ощущалось по всей территории острова. Число погибших возросло до семи, пострадали 736 человек.