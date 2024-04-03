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Начался отбор российских школьников для поездки на борту «Ледокола знаний»
Начался отбор российских школьников для поездки к Северному полюсу на борту «Ледокола знаний»
Стартовал пятый сезон научно-просветительского проекта «Ледокол знаний», который пройдет с обновленной механикой отбора и насыщенной экспедиционной программой. Финалистов ждет юбилейная арктическая экспедиция на Северный полюс, приуроченная к 65-летию атомного ледокольного флота.
За время существования проекта уже более 300 одаренных школьников – победителей множества конкурсов и проектов – из разных регионов России стали участниками арктических экспедиций Росатома.
Участников пятого сезона ждут новые отборочные этапы. Помимо интеллектуального тестирования на сайте проекта polus.atom.online, появятся очные полуфиналы в федеральных округах, где участникам предстоит решить реальные индустриальные кейсы, связанные с атомной отраслью. В финале проекта, который пройдет июне этого года в Павильоне «Атом» на ВДНХ, встретятся команды, представляющие федеральный округ. По итогам открытого отбора к арктической экспедиции присоединятся 12 школьников.
Также специально для популяризации знаний о достижениях атомной отрасли в середине апреля станет доступно мини-приложение VK – уникальная игра, которая познакомит молодежную аудиторию с основными сферами деятельности, технологиями и приоритетами развития атомной отрасли России: цифровыми и квантовыми технологиями, ядерной медициной, новыми материалами, безуглеродной энергией, атомным ледокольным флотом.
Финалистов проекта ждет насыщенная образовательная программа на борту ледокола: лекции, мастер-классы, научные игры, кинопоказы и многое другое. Несколько уникальных форматов на борту представит партнер проекта – Российское общество «Знание». Программа Российского общества «Знание» в рамках рейса «Ледокола знаний» станет самым северным лекторием в мире.