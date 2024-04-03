ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли до 305 человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Группировка «Центр» на этом направлении улучшила свое положение по переднему краю и отразила девять контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й, 59-й механизированных бригад ВСУ у Первомайского, Кирово, Водяного, Бердычей и Тоненького в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале. Там ВСУ потеряли до 305 человек, две боевые бронированные машины, американскую гаубицу М777, орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика».

На Купянском направлении «Западная» группировка поразила живую силу и технику ВСУ у Строевки (Харьковская область) и отразили три атаки украинских штурмовиков 60-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад у Терн в ДНР. На этом направлении украинская сторона потеряла до 30 человек, гаубицу М777 и два орудия Д-20.

На Донецком направлении «Южная» группировка заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 24-й, 28-й, 53-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны у Часова Яра, Курдюмовки и Красногоровки в ДНР. Там также отражены 10 контратак формирований 81-й аэромобильной, 10-й горно-штурмовой, 67-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии Украины у Белогоровки (ЛНР), Берестового, Красного, Богдановки и Константиновки (ДНР).

ВСУ потеряли до 390 человек, боевые бронированные машины «Козак» и MaxPro и 19 автомобилей. При контрбатарейной борьбе поражены американское орудие М119, САУ «Гвоздика», гаубица Д-30 и противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» улучшила свое положение и поразила живую силу и технике 72-й механизированной бригады ВСУ у Водяного в ДНР. У Урожайного (ДНР) отражена контратака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ. ВСУ на этом направлении потеряли до 155 человек и машину РСЗО БМ-21 «Град».

На Херсонском направлении группировка «Днепр» поразила формирования 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны у Новоданиловки, Нестерянки (Запорожская область) и Республиканца (Херсонская область). Украинская сторона потеряла там до 35 человек, британскую САУ AS-90 Braveheart, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки уничтожили ангар для производства и хранения украинских дронов, склад вооружения. Средства ПВО сбили 164 украинских беспилотника и две американские управляемые авиабомбы JDAM.

С начала СВО уничтожено: 581 самолет, 270 вертолетов, 18 538 дронов, 495 ЗРК, 15 684 танка и других боевых бронированных машин, 1262 машины РСЗО, 8644 орудия полевой артиллерии и минометов.