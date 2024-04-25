Литва решила вернуть военнообязанных украинцев на родину

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Касчюнас, Киеву критически не хватает мобилизационного резерва, граждан призывного возраста, которые выехали из страны. По его словам, направление по возврату этих лиц на родину выбрано правильное, передает «Московский комсомолец».

Министр уточнил, что те, кто выехал за границу и не участвует в боевых действиях, должны вернуться к своим обязанностям перед родиной, поскольку это несправедливо по отношению к тем, кто сражается за свою страну.

Касчюнас сообщил, что в Литве сейчас находится от 10 до 15 тыс. украинцев призывного возраста, что составляет лишь малую часть от общего числа беженцев – 85,7 тыс. человек.

Министр обороны заверил, что массовых задержаний и высылки украинских граждан не будет. Он пообещал, что все будет в рамках закона. «Ожидается, что МВД Литвы предложит приемлемый вариант возвращения мобилизационного резерва на Украину», – отметил Касчюнас.

Ранее сообщалось, что польские власти изъявили готовность содействовать Украине в возвращении на родину украинских граждан призывного возраста, которые сейчас находятся на территории страны.