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ЦИК запланировал утвердить трехуровневую систему наблюдения за ДЭГ
На ближайшем заседании 24 апреля ЦИК может принять за основу проект постановления об обновленном порядке ДЭГ. Документ распространит трехуровневую систему наблюдения, показавшую свою эффективность на президентских выборах, на все избирательные кампании, которые проводятся в рамках дистанционного электронного голосования.
Порядок ДЭГ для президентских выборов 2024 года был закреплен постановлением ЦИК от 20 декабря 2023 года. Согласно этому порядку, для ДЭГ устанавливается трехуровневая система наблюдения – очные, удаленные наблюдатели или любые пользователи интернета, которые также имеют возможности наблюдения за ДЭГ, поясняет НОМ.
Очных наблюдателей назначают только кандидаты или их доверенные лица письмом в ТИК ДЭГ. Очные наблюдатели обязаны иметь на руках направление, работать строго по очереди и подчиняться всем прочим требованиям для наблюдателей. Наблюдатели, работающие очно, в президентскую кампанию имели возможность доступа в ТИК ДЭГ (в здании ЦИК) и в Общественную палату России, где была установлена нода (node) блокчейн. Каждый зарегистрированный кандидат мог назначить по три наблюдателя.
В соответствии с порядком ДЭГ, на президентских выборах дистанционные наблюдатели не имеют права находиться в ТИК ДЭГ, но могут работать с порталом наблюдения. Их могут назначать кандидаты, доверенные лица кандидатов и партий, которые выдвинули кандидатов, региональные отделения этих партий, а также Общественная палата России либо региональные общественные палаты. Приглашения стать таким наблюдателем направляются через Госуслуги, и после принятия этого приглашения человек официально становится зарегистрированным наблюдателем, работающим удаленно.
Такой наблюдатель на выборах президента мог физически находиться в другом городе и в другом регионе, поскольку доступ к порталу наблюдения возможен везде, где есть доступ в интернет.
Третий уровень наблюдения доступен любому желающему в интернете – пользователь сможет запросить на портале ДЭГ данные об избирателях, получивших бюллетени в разрезе избирательных участков, а также о числе проголосовавших избирателей, а после расшифровки голосов – данные о результатах ДЭГ.
Как выяснил портал НОМ, такой же порядок наблюдения за ДЭГ ЦИК планирует распространить на выборы, которые пройдут в рамках ЕДГ 8 сентября. Напомним, о своем желании участвовать в ДЭГ в рамках Единого дня голосования 8 сентября уже заявили 23 региона, до июня эта цифра может увеличиться.
Развитие нормативно-правовой базы ДЭГ продолжается, и оно идет поступательно, небольшими шагами: новшества обсуждаются экспертами, обкатываются на практике и после этого закрепляются в законодательстве, отметил сопредседатель корсовета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием, IT-эксперт Олег Артамонов.
«В прошлом году экспертами рабочей группы при ОП РФ было предложено разделить наблюдателей на работающих непосредственно в помещении ТИК ДЭГ и работающих дистанционно с порталом наблюдения – чтобы максимально упростить и автоматизировать назначение вторых, сняв для них максимум формальностей, не имеющих значения при работе с порталом наблюдения. Эта практика хорошо себя зарекомендовала на выборах президента России, упростив работу и избирательной комиссии, и самих наблюдателей; теперь она закрепляется в Положении о порядке ДЭГ и на Единый день голосования», – сказал Артамонов.
Такое поступательное движение – наиболее правильный порядок широкого внедрения ДЭГ, «позволяющий, с одной стороны, избежать трудно исправимых ошибок, а с другой, не дать ДЭГ увязнуть в нормативно-правовой базе, не учитывающей специфику именно электронного голосования», заключил эксперт.