ЦИК запланировал утвердить трехуровневую систему наблюдения за ДЭГ

Tекст: Ольга Никитина

Порядок ДЭГ для президентских выборов 2024 года был закреплен постановлением ЦИК от 20 декабря 2023 года. Согласно этому порядку, для ДЭГ устанавливается трехуровневая система наблюдения – очные, удаленные наблюдатели или любые пользователи интернета, которые также имеют возможности наблюдения за ДЭГ, поясняет НОМ.

Очных наблюдателей назначают только кандидаты или их доверенные лица письмом в ТИК ДЭГ. Очные наблюдатели обязаны иметь на руках направление, работать строго по очереди и подчиняться всем прочим требованиям для наблюдателей. Наблюдатели, работающие очно, в президентскую кампанию имели возможность доступа в ТИК ДЭГ (в здании ЦИК) и в Общественную палату России, где была установлена нода (node) блокчейн. Каждый зарегистрированный кандидат мог назначить по три наблюдателя.

В соответствии с порядком ДЭГ, на президентских выборах дистанционные наблюдатели не имеют права находиться в ТИК ДЭГ, но могут работать с порталом наблюдения. Их могут назначать кандидаты, доверенные лица кандидатов и партий, которые выдвинули кандидатов, региональные отделения этих партий, а также Общественная палата России либо региональные общественные палаты. Приглашения стать таким наблюдателем направляются через Госуслуги, и после принятия этого приглашения человек официально становится зарегистрированным наблюдателем, работающим удаленно.

Такой наблюдатель на выборах президента мог физически находиться в другом городе и в другом регионе, поскольку доступ к порталу наблюдения возможен везде, где есть доступ в интернет.

Третий уровень наблюдения доступен любому желающему в интернете – пользователь сможет запросить на портале ДЭГ данные об избирателях, получивших бюллетени в разрезе избирательных участков, а также о числе проголосовавших избирателей, а после расшифровки голосов – данные о результатах ДЭГ.

Как выяснил портал НОМ, такой же порядок наблюдения за ДЭГ ЦИК планирует распространить на выборы, которые пройдут в рамках ЕДГ 8 сентября. Напомним, о своем желании участвовать в ДЭГ в рамках Единого дня голосования 8 сентября уже заявили 23 региона, до июня эта цифра может увеличиться.

Развитие нормативно-правовой базы ДЭГ продолжается, и оно идет поступательно, небольшими шагами: новшества обсуждаются экспертами, обкатываются на практике и после этого закрепляются в законодательстве, отметил сопредседатель корсовета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием, IT-эксперт Олег Артамонов.

«В прошлом году экспертами рабочей группы при ОП РФ было предложено разделить наблюдателей на работающих непосредственно в помещении ТИК ДЭГ и работающих дистанционно с порталом наблюдения – чтобы максимально упростить и автоматизировать назначение вторых, сняв для них максимум формальностей, не имеющих значения при работе с порталом наблюдения. Эта практика хорошо себя зарекомендовала на выборах президента России, упростив работу и избирательной комиссии, и самих наблюдателей; теперь она закрепляется в Положении о порядке ДЭГ и на Единый день голосования», – сказал Артамонов.

Такое поступательное движение – наиболее правильный порядок широкого внедрения ДЭГ, «позволяющий, с одной стороны, избежать трудно исправимых ошибок, а с другой, не дать ДЭГ увязнуть в нормативно-правовой базе, не учитывающей специфику именно электронного голосования», заключил эксперт.

