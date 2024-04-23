В городе Днепре прогремели взрывы

То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.3 комментария
То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.3 комментария
Экзистенциальный характер нынешнего противостояния выражается не только во фронтовых новостях, в работе на победу, сострадании, боли и скорби. Он выражается и в повседневной жизни России за границами больших городов, такой, как она есть, где до сих пор живет большинство русских людей.9 комментариев
После выборов новый президент США – кто бы им ни стал – может справедливо заявить: мол, мы дали Украине все карты в руки. Можете победить – побеждайте, не можете – договаривайтесь. Не сделали этого? Это уже не наши заботы.14 комментариев
Украинский волонтер Тим Златкин заявил, что в «Очеретино очень тяжело». Он сообщил, что российские силы «немедленно зашли в населенный пункт» после бегства украинских военных.
Златкин заявил о «боях в центре силами другой бригады». Предполагалось, что эта бригада отправится «на ротацию и возобновление». По его словам, «это еще не прорыв, но выровнять фронт на важном Авдеевском направлении будет сложно».
Украинские СМИ отмечают, что на «внештатную ситуацию» указывали и другие источники, хотя официального подтверждения нет.
Напомним, российские военкоры сообщили о взятии Очеретино бойцами 433-го полка 27-й дивизии группировки «Центр».
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Одесса перейдет под контроль России к концу лета
Джонсон не сомневается, что российские войска возьмут Одессу, потому что город всегда был русским, несмотря на то что украинские власти пытались сделать все, чтобы стереть из него русское наследие, передает РИА «Новости».
По мнению экс-аналитика ЦРУ, все это закончится уже к концу лета, а может и раньше, потому что Украина не сможет вести боевые действия.
Журналист Тимур Шерзад в колонке для газеты ВЗГЛЯД писал, что Россия должна снова «вышвырнуть» нацистов из Одессы – как это сделала РККА 80 лет назад.
Военный эксперт Леонков объяснил, зачем ВСУ размещали военное оборудование на телевышке в Харькове
«Использование любых высотных сооружений и размещение на них, например, обзорных РЛС – вполне уместно: чем выше их разместить, тем больше обзор. ВСУ пошли на такие меры в связи с дефицитом РЛС дальнего обзора на таких комплексах ПВО, как С-300 или Patriot. К ним летят наши дроны, самолеты, они хотят видеть дальше и пользуются всеми подобными объектами», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.
«Однажды мы уже стреляли по этой телевизионной вышке, когда украинцы размещали там средства ретрансляции. Но вышку эту не срубило. А сейчас, видимо, у нас появились надежные данные – и наши специалисты провели соответствующую операцию», – напомнил собеседник.
Он также добавил, что сама по себе вышка – сложный объект для поражения ввиду особенностей своей конструкции. Именно по этой причине ВСУ стараются разместить военное оборудование на подобного рода конструкциях, которые внешне выглядит как обычная гражданская инфраструктура, но в реальности она выполняет функции двойного назначения.
«Мы обнаружили, что гражданский объект используется в военных целях – и ювелирно уничтожили его. Мы ведь предупреждали противника о том, что любая гражданская инфраструктура, которая будет использоваться в военных целях, является нашей законной мишенью. Когда мы освобождали Артемовск, Авдеевку и Мариуполь, ВСУ размещали на домах и всех возвышенностях системы наблюдения и корректировки огня. И мы их тоже обнаруживали с помощью станций радиотехнической разведки и уничтожали», – заключил аналитик.
В то же время военкор Александр Коц отметил, что уничтоженная в Харькове телевышка не только раздавала телесигнал и сотовую связь, но и служила мачтой для различного военного оборудования: РЭБ, РТР, ретрансляторов и прочего.
«Размещать подобную аппаратуру на таких высотных объектах – общепринятая практика, так она дальше добивает. И успешное поражение вышки – это ювелирная работа наших летчиков. Точно попасть ракетой в такой хоть и неподвижный, но очень узкий объект сможет далеко не каждый профи», – подчеркнул Коц в своем Telegram-канале.
Напомним, в понедельник ВС РФ ударили по телевизионной вышке в Харькове, на который находились системы связи украинской ПВО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«В 16.36 был нанесен удар по телевышке в Харькове, которая находится по улице Деревянко, треть вышки срезало, на ней была антенна связи ПВО», – сказал он. Лебедев добавил, что на данный момент системы ПВО в Харькове действуют на минимальном расстоянии, и каждая из систем не имеет связи с другой.
Харьковская телебашня была пятой по высоте телебашней УССР и самым высоким сооружением в Харькове – 240,7 метра. Весь комплекс телецентра был введен в эксплуатацию 12 декабря 1981 года. Тогда же впервые в отечественной практике с помощью грузового вертолета МИ-10К были смонтированы конструкции фидерно-лифтового ствола телебашни, начиная с отметки 158 метров.
Развожаев: Звание Герой России посмертно присвоили операторам FPV-дронов Мечте и Святу
По его словам, один из них показал выдающиеся результаты в работе оператора дронов-камикадзе, а другой в своем последнем бою под плотным артобстрелом уничтожил две лодки с ДРГ противника, передает ТАСС.
Развожаев добавил, что они были одними из лучших операторов FPV-дронов. В последний бой Мечта и Свят ушли вместе и погибли 30 октября 2023 года под Крынками.
Эксперты высказали предположение об уничтожении телевышки в Харькове ракетами Х-59
Как пишут авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах», «суть такого удара в его высочайшей точности», у России есть «варианты соответствующего инструмента».
В качестве «классического» варианта указаны «ракеты Х-59 воздушного базирования разных модификаций». Эксперты предположили, что «оператор (штурман) самолета-носителя» наводил ракеты «по телевизионному каналу».
Отмечается, что по ряду параметров телевышка – «цель даже более простая для поражения, чем прочие», ведь из-за ее высоты не требуется «слишком строго» целиться «по высоте, только по направлению».
Напомним, российские войска нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой было установлено военное оборудование.
Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, среди захваченных трофеев, обнаруженных российскими морпехами в Новомихайловке, – американские «Джавелины», шведские гранатометы и боекомплект к ним, натовские комплексы РЭБ и другое вооружение западного производства.
Ранее морпехи показали, как поднимали флаг в освобожденной Новомихайловке.
Подполье: Российские войска нанесли удар по телевышке с системами связи ПВО в Харькове
По данным Лебедева, вышка стоит на улице Деревянко в Харькове, ее треть была уничтожена вместе с антенной связи ПВО. Подпольщик уточнил, что после удара системы ПВО в городе работают на минимальном расстоянии без связи друг с другом, передает РИА «Новости».
Между тем власти Харькова подтвердили повреждение вышки и сообщили о перебоях с телевизионным сигналом.
Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Харькове.
По его словам, высота телевышки составляла 250 метров. Повреждение произошло на уровне около 140 метров. В результате также повреждены технические помещения, передает ТАСС.
Синегубов добавил, что харьковчане пока могут подключать кабельное и спутниковое ТВ – радио, интернет и мобильная связь работают.
Напомним, российские войска нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой было установлено военное оборудование. Как отметили эксперты, российские войска нанесли удар по телевышке ракетами Х-59. Более того, военные эксперты назвали уничтожение телевышки в Харькове ювелирным из-за сложных особенностей конструкции.
О взятии Очеретино бойцами 433-го полка 27-й дивизии группировки «Центр» сообщается в Telegram-канале «Операция Z:Военкоры Русской весны».
Между тем немецкое издание Bild также сообщило, что Российская армия прорвала фронт Украины к северо-западу от Авдеевки и вошла в поселок Очеретино, передает Ura.ru.
Ранее сообщалось, что украинские войска небольшими группами пытаются покинуть Очеретино в ДНР. Минобороны сообщило, что российские войска освободили Новомихайловку в ДНР.
Видео опубликовал Telegram-канал «ТРОЙКА».
Напомним, Минобороны России сообщило, что подразделениями Южной группировки войск полностью освобожден пункт Новомихайловка в ДНР. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский пояснил, что это приближает окружение Угледара.
Орбан увязал урегулирование конфликта на Украине с выборами в США и ЕС
Орбан не исключил, что итоги выборов в ЕП приведут к замедлению или остановке «военных решений в Европе». В случае победы в США «миролюбивого кандидата» будет получена «поддержка от Америки», сказал Орбан, имея в виду Дональда Трампа. Орбан признал, что сейчас и в ЕС, и в США преобладает мнение о необходимости поддерживать военные действия на Украине, передает ТАСС.
«Вместо того чтобы с самого начала дать понять в Брюсселе, что это не наша война, вместо того чтобы изолировать конфликт, все больше и больше стран отправляют на войну все больше и больше оружия и денег», – сказал он, отметив, что Европа «направила в общей сложности около 100 млрд евро».
Орбан осудил руководство ЕС, которое поступает «так, будто проигрывает в карты». По его словам, европейские политики «повышают ставки» в надежде отыграться, хотя из-за их действий возникает угроза «втянуть в войну всю Европу». «Так что дела обстоят не лучшим образом как в Америке, так и в Европе», – заявил он.
Напомним, Орбан заявил, что выборы в Европарламент и президентские выборы в США могут привести к политическим переменам, которые позволят добиться мира на Украине. Однако программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев считает, что «Европарламент – декоративный орган», выборы не повлияют на ситуацию.
Шойгу: Почти 500 тыс. украинских военнослужащих погибли с начала СВО
В Telegram-канале ведомства указано, что с начала спецоперации потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих, в то время как США цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы.
Также ВС России уничтожили с начала спецоперации более 22 тыс. БПЛА и 600 ракет ВСУ, в том числе HIMARS 3549 и «Вампир» 361, а также около 2 тыс. других воздушных целей, среди них 592 самолета, 270 вертолетов, 349 зенитных управляемых и тактических баллистических ракет, 329 управляемых ракет, 278 противорадиолокационных ракет и 37 воздушных шаров.
Глава Минобороны заверил, что российские военные продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей СВО.
Ранее стало известно, что ВСУ начали пополняться осужденными на Херсонском направлении.
Эксперты New York Times сочли нереалистичным план Украины вернуться к границам 1991 года
По данным издания, к окончанию конфликта страна будет меньше, зато сможет сохранить большую часть своей территории, чтобы интегрироваться в Европу экономически и стратегически, передает ТАСС.
Обозреватели New York Times также подчеркнули, что Украине «будет крайне сложно вернуть себе все территории, которые она потеряла в 2014 году».
В феврале Зеленский заявил, что украинские войска проведут новое контрнаступление в Черном море. При этом в конце марта он сказал, что Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.
В Кремле заявили, что представителям Украины придется считаться с тем, что геополитическая реальность с начала спецоперации поменялась.
ВСУ обстреляли из минометов своих военных, сдавшихся ВС России
По его словам, когда их выводили из окопов, то по ним стал работать украинский миномет, после чего российские военные приказали им лечь и пытались защитить от обстрела, передает ТАСС.
Бабенко добавил, что после обучения в Англии его отправили на передовую под Лиман, а когда его подразделение понесло большие потери, их перебросили на другие позиции. Пленный рассказал, что при очередном обстреле он спрятался в блиндаж, где их взяла в плен штурмовая группа.
Ранее трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен ВС России.
El Pais: Танки Leopard не помогли Украине на фронте из-за господства России в воздухе
По данным издания, польза Leopard в зоне боевых действий нулевая, военная теория НАТО бесполезна, если не сочетать ее с советской, передает ТАСС.
Также опрошенные военные отмечают неблагоприятную ситуацию в 47-й механизированной бригаде ВСУ, которая является «зеркалом слабости» украинской армии перед лицом российского господства на фронте.
Кроме того, в бригаде наблюдается небывалая ротация кадров, за последний год сменилось четыре командира.
По данным издания, общими проблемами в ВСУ являются нехватка арсенала и новобранцев. Закон о мобилизации позволит призвать на службу новых солдат, но они будут неопытными, в то время как российские военные накопили опыт и вооружение. Лишь украинский парк беспилотников замедляет продвижение РФ, отмечают источники издания.