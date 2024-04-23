То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.3 комментария
Украинские представительства за рубежом приостановили выдачу загранпаспортов
Украинские граждане больше не смогут получить загранпаспорт за рубежом. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на заявление госпредприятия «Документ».
Ограничение введено из-за «технического сбоя». Сроки возобновления услуги не уточняются. Прием документов на оформление паспорта осуществляется в обычном режиме, передает ТАСС.
Исключение составляют только дети до 12 лет, так как для них не требуется биометрическая верификация.
Накануне МИД Украины постановил не оказывать консульские услуги мужчинам призывного возраста за границей, они смогут оформить документы только для возвращения на Украину.