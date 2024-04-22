После выборов новый президент США – кто бы им ни стал – может справедливо заявить: мол, мы дали Украине все карты в руки. Можете победить – побеждайте, не можете – договаривайтесь. Не сделали этого? Это уже не наши заботы.2 комментария
Песков: У миротворцев России в Карабахе нет работы после признания границ
Песков: У миротворцев России в Карабахе нет работы после признания Ереваном границ
Миротворцы РФ покинули Нагорный Карабах, так как в этом регионе для них больше нет работы, заявил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, у миротворцев не осталось работы в Нагорном Карабахе после того, как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год, передает ТАСС.
Ранее Песков заявлял, что Запад предпринимает попытки вытеснить Россию из региона Карабаха, но никто не может играть такую роль гаранта мира и стабильности, как Россия.